Зайнуллин: повторное использование льготной ипотеки является нарушением

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Программы льготной ипотеки созданы для улучшения жилищных условий и имеют социально значимый характер, а их повторное использование является безусловным нарушением. Об этом рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.
Напомним, в Счётной палате по итогам аудита ипотечного рынка выяснили, что россиянин оформил на себя 26 льготных ипотечных кредитов.
По его словам, государство может подать иск о «возмещении необоснованного обогащения». Если человек получил льготную ипотеку, предоставив банку поддельные документы или ложные сведения, это может быть расценено как многократное мошенничество.
Зайнуллин добавил, что следствию предстоит выяснить, как именно были выданы такие ипотечные кредиты. Банки имеют инструменты для отслеживания кредитной активности клиентов, например, бюро кредитных историй. Однако, учитывая приведённую статистику, система не идеальна и нуждается в доработке.
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«В данном случае льготная ипотека является субсидированной — то есть проценты доплачивались государством из бюджета», — пояснил Зайнуллин в беседе с RT.
По его словам, государство может подать иск о «возмещении необоснованного обогащения». Если человек получил льготную ипотеку, предоставив банку поддельные документы или ложные сведения, это может быть расценено как многократное мошенничество.
Зайнуллин добавил, что следствию предстоит выяснить, как именно были выданы такие ипотечные кредиты. Банки имеют инструменты для отслеживания кредитной активности клиентов, например, бюро кредитных историй. Однако, учитывая приведённую статистику, система не идеальна и нуждается в доработке.
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Элина Позднякова