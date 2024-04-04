В России известили вкладчиков о скором изменении банковских условий

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По прогнозам главного аналитика «Банки.ру» Богдана Зварича, ставки по краткосрочным депозитам могут начать снижаться в ближайшее время, но возможности найти выгодные предложения на финансовом рынке еще есть. Об этом он сообщил агентству «Прайм», передает РИА Новости.
В настоящее время Банк России удерживает ключевую ставку на уровне 16 %, но эксперты ожидают сигнала о смягчении денежно-кредитной политики. Как только такой сигнал поступит, банки начнут предварительное снижение ставок по вкладам.
Хотя краткосрочные вклады в настоящее время являются наиболее выгодными, аналитики считают, что в рамках предлагаемых банками трех- или шестимесячных депозитов все еще можно найти интересные варианты и извлечь из них выгоду.
Значительного повышения процентных ставок не ожидается, если только банки не испытывают острой потребности в ликвидности или не пытаются стабилизировать источники финансирования. По словам Зварича, если у банка, например, слишком много краткосрочного финансирования, он может повысить ставки по депозитам на более длительные сроки, чтобы достичь баланса.
Ранее аналитик Сигал рекомендовал класть деньги на депозит для спасения их от инфляции.
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«Зачем переплачивать, если скоро можно будет привлечь средства по более низким процентам», – отметил Зварич.
Значительного повышения процентных ставок не ожидается, если только банки не испытывают острой потребности в ликвидности или не пытаются стабилизировать источники финансирования. По словам Зварича, если у банка, например, слишком много краткосрочного финансирования, он может повысить ставки по депозитам на более длительные сроки, чтобы достичь баланса.
Ранее аналитик Сигал рекомендовал класть деньги на депозит для спасения их от инфляции.
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Александр Климов