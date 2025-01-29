Ветеринары Подмосковья за год привили 19,5 тыс. собак российской вакциной Мультикан

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Подмосковные ветеринары в 2024 году вакцинировали более 19,5 тыс. собак отечественными препаратами Мультикан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«В подмосковных госветклиниках доступен широкий выбор вакцин. Среди них препараты для собак отечественного производителя ООО «Ветбиохим» Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. Они помогают в борьбе с чумой, аденовирусными инфекциями, парвовирусным и коронавирусным энтеритами. В Мультикан-6 включены компоненты от лептоспироза, а в Мультикан-8 - ещё и от бешенства. За год этими препаратами вакцинировали более 19,6 тыс. собак», – пояснили в ведомстве.Там напомнили, что вакцинация – профилактическая мера, направлена на формирование у питомцев стойкого иммунитета к инфекционным заболеваниям. Ветеринары Московской области рекомендуют соблюдать график прививок, так как это единственный способ защитить питомца от ряда опасных заболеваний.
В Подмосковье работает единый колл-центр по вопросам ветеринарии. Там можно получить консультацию или записать питомца на приём. Звонки по телефону +7 (495) 668-01-25 принимают ежедневно с 9:00 до 21:00. Кроме того, запись доступна на сайте региональных госуслуг.
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Лора Луганская