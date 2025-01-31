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В Подмосковье за год на бюджетной основе от бешенства привили 48 тыс. кошек

Фото: iStock / SbytovaMN

Фото: iStock / SbytovaMN

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За прошлый год в государственных ветеринарных клиниках от бешенства вакцинировали на бюджетной основе 47,6 тыс. кошек. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.


«Вакцинацию проводили отечественным препаратом «Рабикан», который выпускает «Щёлковский биокомбинат» из городского округа Лосино-Петровский. Помимо этого, можно привить кошку комплексной отечественной или импортной вакциной, которая позволяет защитить и от других заболеваний. Всего за прошлый год кошкам провели свыше 78 тыс. вакцинаций, направленных на борьбу с бешенством, панлейкопенией, калицивирусной, герпесвирусной инфекциями и другими заболеваниями», – отметили в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что получить консультацию, узнать график работы ближайшей ветеринарной клиники или записаться на приём можно на портале госуслуг Московской области или по телефону 8 (495) 668-01-25.

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