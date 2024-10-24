Симоньян объяснила резкую критику идеи налога на бездетность

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала идею налога на бездетность отвратительной, поскольку многие люди не имеют детей не по своим вине или желаниям, а по объективным причинам.
«Налог на бездетность — это отвратительно, потому что многие люди бездетны не по своей вине. Как и кто будет отличать? Я знаю огромное количество людей, которые хотят иметь детей и не могут», — сказала Симоньян.
До этого сообщалось, что врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии помогли стать мамой женщине, которая ранее перенесла 12 операций на мозге.
«В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии для ведения беременности была направлена женщина с аномалией Арнольда-Киари. При таком заболевании происходит смещение ткани головного мозга в позвоночный канал, что приводит к сдавлению спинного мозга и скоплению спинномозговой жидкости в черепной коробке. Из-за этого человек испытывает мучительные боли в голове и спине, нарушается работа дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что рождаемость в стране целесообразнее стимулировать льготами и поддержкой государства, а не налогами.
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Мелисса Тимофеева