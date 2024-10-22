Граждан России ждет новый налог

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский предложил ввести налог на выездные туры, чтобы создать специальный государственный фонд поддержки внутреннего туризма.
Эти средства, по задумке, будут поступать в внебюджетный фонд и использоваться для развития туристической инфраструктуры внутри страны.
Эксперты РСТ подчеркивают, что текущий фонд персональной ответственности туроператоров уже накопил значительные суммы, однако они не используются эффективно из-за законодательных ограничений. Новый механизм, по мнению Уманского, позволит не только защитить права потребителей, но и ускорить развитие внутреннего туризма.
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«Туристический сбор может стать аналогом экспортной пошлины и будет взиматься с каждого тура за границу. Государство, в свою очередь, возьмет на себя ответственность за финансовые гарантии перед туристами, а собранные средства можно направить на проекты вроде "Пять морей и озеро Байкал"», — отметил Уманский, сообщает «Интерфакс».
Эксперты РСТ подчеркивают, что текущий фонд персональной ответственности туроператоров уже накопил значительные суммы, однако они не используются эффективно из-за законодательных ограничений. Новый механизм, по мнению Уманского, позволит не только защитить права потребителей, но и ускорить развитие внутреннего туризма.
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Елена Перлова