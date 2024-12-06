Сотрудники Минсельхозпрода повысили квалификацию на базе МГИМО

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С 5 по 10 декабря в МГИМО проходят мероприятия, посвящённые мировым аграрным рынкам. В рамках программы «Приоритет 2030» запланировано несколько событий, включая профориентацию, которая направлена на распространение информации о данной теме и предоставление практических навыков в области международной торговли сельскохозяйственными товарами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области прошли обучение, целью которого было повышение эффективности участия региональных властей в международных деловых мероприятиях и переговорах, связанных с развитием экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК).
На занятиях обсуждались вопросы выбора наиболее перспективных видов агропродукции для экспорта и поиска поставщиков для целевых рынков, а также процесс подготовки и организации деловых встреч и переговоров. Кроме того, были предоставлены практические рекомендации по проведению мероприятий после выставок.
На занятиях обсуждались вопросы выбора наиболее перспективных видов агропродукции для экспорта и поиска поставщиков для целевых рынков, а также процесс подготовки и организации деловых встреч и переговоров. Кроме того, были предоставлены практические рекомендации по проведению мероприятий после выставок.
В Минсельхозпроде отметили, что сотрудники ведомства регулярно повышают свою квалификацию в ведущих вузах страны, участвуют в региональных и всероссийских выставках и форумах, выступая в роли спикеров. Благодаря получению новых знаний и обмену опытом удаётся достичь высоких результатов не только в сфере экспорта, но и в других областях, что способствует развитию региона.
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Дайана Хусинова