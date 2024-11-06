В округе Клин откроют агрошколу с рыбными прудами и теплицами

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин
Специализированную школу по подготовки кадров для агропромышленного комплекса Московской области откроют в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Проект «Агрошкола» представляет собой единое образовательное пространство для учеников 5–11 классов, которым будут предложены следующие направления обучения: агробизнес, сити-фермерство, основы инженерных технологий, ветеринарии и биоинженерии», — говорится в сообщении.На территории школы разместят прудовое хозяйство, теплицы, а также спортплощадки и зону отдыха с пляжем. Планируется также проводить для учеников выездные занятия в Тимирязевской академии и встречи с клинскими фермерами.
Агрошколу в формате интерната собираются запустить в течение трёх лет в деревне Бирево округа Клин, учиться там смогут около 200 ребят.
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