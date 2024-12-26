Жителям Подмосковья рассказали, какой бизнес можно законно вести на дому

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Некоторые жильцы многоквартирных домов используют собственную квартиру для ведения бизнеса, и это вполне законно, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
Согласно Жилищному кодексу России, жилое помещение предназначено для проживания людей. Однако предпринимательская деятельность в квартире без перевода её в нежилое помещение возможно при соблюдении определённых условий.
Прежде всего, это неукоснительное соблюдение правил пользования жилыми помещениями, а также гарантии, что деятельность не нарушает права соседей, соответствует нормам пожарной безопасности, экологии и санитарии.
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Прежде всего, это неукоснительное соблюдение правил пользования жилыми помещениями, а также гарантии, что деятельность не нарушает права соседей, соответствует нормам пожарной безопасности, экологии и санитарии.
«На дому можно развивать такой вид предпринимательства, как научная деятельность. Художники, писатели, музыканты и дизайнеры тоже могут создавать произведения искусства, организуя выставки или продажи через интернет. Юридические услуги также можно предоставлять из квартиры, если это подразумевает соблюдение конфиденциальности и безопасности», – рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.Без перевода квартиры в нежилое помещение разрешено также заниматься репетиторством, то есть преподавать учащимся различные предметы.
«Если вы мастер маникюра, можете открыть небольшой салон в квартире при условии соблюдения санитарных норм. Не запрещено и производство продукции ручной работы. Мыловарение, изготовление свечей, украшений и других изделий можно осуществлять из дома, если это не создаёт дискомфорта для соседей. Во время приготовления блюд на заказ также должны соблюдаться санитарные стандарты», – добавили в ведомстве.А вот чтобы открыть в МКД гостиничный бизнес, необходимо перевести жилое помещение в нежилое. Решение принимают органы местного самоуправления на основании пакета документов, среди которых должны быть протокол общего собрания собственников и согласие соседей.
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Лора Луганская