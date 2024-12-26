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Подмосковные КПО передали на дальнейшую переработку 221 тыс. тонн вторсырья

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Более 221 тысячи тонн различных полезных материалов передали для дальнейшей переработки девять подмосковных комплексов по переработке отходов с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«Больше всего материалов на переработку — свыше 71 тысячи тонн — было отправлено с КПО «Восток». Второе место по этому показателю занял КПО «Нева», откуда отправили более 34 тысяч тонн вторсырья, третье — КПО «Север»: свыше 32 тысяч тонн вторсырья, немного то него отстал комплекс «Дон» (боле 30 тысяч тонн), а замыкает топ-5 КПО «Юг» с показатели свыше 26 тысяч тонн», — говорится в сообщении.
На дальнейшую переработку КПО отправляют металл, стекло, макулатуру, полиэтилен, плёнку, полиэтилентерафталат, полипропилен, шины, электронный лом и аккумуляторные батареи.

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