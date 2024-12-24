Умные автомобили за год нашли в Подмосковье 700 тыс. дефектов содержания территорий

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Мобильный комплекс Минчистоты Московской области с января выявил более 700 тыс. дефектов содержане 700 тыс. недочётов в содержании территорий. Замечания направлены на устранение ответственным лицам, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Больше всего искусственный интеллект зафиксировал таких нарушений, как несвоевременная уборка общественных пространств; вандальные надписи; мусорные навалы и складирование снега. По замечаниям вынесено порядка 2,1 тыс. постановлений по делам об административных правонарушениях на 80 млн. рублей», – отметили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Там добавили, что мобильный комплекс обрабатывает нарушения в автоматическом режиме. Во время движения искусственный интеллект определяет координаты дефектов, что позволяет оперативно сформировать задания для профильных служб.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
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Лора Луганская