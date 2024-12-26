В Подмосковье предотвратили сброс более 3 тыс. кубометров стройотходов

Нелегальный сброс свыше 3 тысяч кубометров строительного мусора удалось предотвратить в Московской области с начала текущего года благодаря специальным экологическим рейдам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.