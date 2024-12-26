В Подмосковье предотвратили сброс более 3 тыс. кубометров стройотходов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Нелегальный сброс свыше 3 тысяч кубометров строительного мусора удалось предотвратить в Московской области с начала текущего года благодаря специальным экологическим рейдам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«С начала года в регионе было проведено 46 рейдов по выявлению нелегальной транспортировки строительных отходов, в результате которых было задержано 160 машин, из которых 29 переместили на штрафные стоянки, а 131 передали на ответственное хранение. Удалось предотвратить сброс строительного мусора общим объёмом 3 тысячи 162 кубометра», — говорится в сообщении.Отмечается, что рейды проводились более чем в 20 городских округах, в ходе рейдов их участники проверили более 1,4 тыс. машин.
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Лев Каштанов