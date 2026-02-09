Зиновьев: корейский автопром занимал почти 24% российского рынка
Южнокорейские автопроизводители до ухода из России занимали почти четверть рынка. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев.
Дипломат напомнил, что в 2022 году поставки автомобилей в страну приостановили Hyundai и KIA. Последняя также остановила контрактную сборку на площадке «Автотора» в Калининградской области.
Зиновьев отметил, что в 2024 году завод Hyundai в Санкт-Петербурге продали за символическую сумму с правом обратного выкупа, однако компания им не воспользовалась. В результате обе корпорации фактически покинули российский рынок, где ранее их совокупная доля достигала около 24 процентов.
Сейчас присутствие южнокорейских брендов в стране дипломат назвал «символическим». По информации отраслевых источников, в 2025 году их доля сократилась примерно до 0,6 процента.
