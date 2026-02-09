Российские предприниматели массово жалуются на новую Lada Largus

09 февраля 2026, 14:44

Фото: iStock/blinow61

Российские предприниматели начали массово жаловаться на новые Lada Largus, указывая на частые поломки и снижение ресурса автомобиля. По их словам, машины могут требовать ремонта уже после 7–20 тысяч километров пробега, тогда как прежние версии служили значительно дольше.