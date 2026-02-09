Российские предприниматели массово жалуются на новую Lada Largus
Российские предприниматели начали массово жаловаться на новые Lada Largus, указывая на частые поломки и снижение ресурса автомобиля. По их словам, машины могут требовать ремонта уже после 7–20 тысяч километров пробега, тогда как прежние версии служили значительно дольше.
Как сообщает Telegram-канал Mash, автомобили нередко приходится отправлять в сервис не реже раза в месяц. Владельцы утверждают, что ресурс ключевых узлов сократился в несколько раз: например, ступичные подшипники вместо прежних 150–200 тысяч километров изнашиваются уже к 15–20 тысячам.
Среди других претензий — холодный салон из-за работы термостата на уровне около 70–76 градусов, нестабильный двигатель объемом 1,6 литра, ускоренный износ механической коробки передач, утечки масла и частые поломки генераторов. Дилеры при этом заявляют, что показатели находятся в пределах нормы.
Отдельные вопросы вызывает электроника: по словам владельцев, системы не всегда предупреждают о критических неисправностях двигателя и ABS. Это приводит к затяжным гарантийным ремонтам и спорам с дилерами о том, кто должен оплачивать работы.
В Национальном автомобильном союзе сообщили, что обращения к производителю пока не дали результата. Организация не исключает обращение в Росстандарт и добивается проведения отзывных кампаний при подтверждении дефектов. Представители автопарков связывают проблемы с использованием упрощенных блоков управления и более доступных комплектующих, что, по их оценке, заметно увеличивает расходы бизнеса на эксплуатацию транспорта.
