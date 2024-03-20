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1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника

20 марта 2024, 13:28
Фото: istockphoto / yacobchuk

Фото: istockphoto / yacobchuk

Стартует второй Всероссийский конкурс юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать работы на участие в конкурсе можно до ​25 апреля 2024 года.

«С 26 апреля по 15 мая пройдет онлайн-голосование, по итогам которого будут отобраны 90 полуфиналистов — по 30 в каждой возрастной группе. Их работы оценит экспертное жюри. 30 финалистов в период с 22 по 28 мая представят краткое эссе о том, почему это место выбрано для рисунка, почему о путешествии именно сюда мечтает участник. Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2024 года», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что главным призом в каждой номинации станет поездка в регион, который дети ​представляли в своей работе на конкурсе.

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23 марта в Московской области празднуется День Гжели
20 марта 2024, 11:33

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 23 марта состоится День Гжели. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие пройдет в Раменском городском парке.

«Для гостей подготовили насыщенную развлекательную программу. После торжественного открытия на территории парка пройдут мастер-классы по росписи керамических сувениров-магнитов, а также состоится лекция, на которой расскажут об истории Гжельского народного промысла. При этом для детей проведут анимационную программу, а в течение всего дня посетители смогут сделать памятные фотографии на фоне тематической фотозоны», — поделились в министерстве.

Также на территории парка будет организована выездная выставка историко-художественного музея и Раменской центральной детской библиотеки, а также ярмарка изделий ручной работы.

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#выставка
#ярмарка
#библиотеки
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#раменское
#гжель
#подмосковье
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Петербург отметит 300-летие перенесения мощей Александра Невского из Владимира
19 марта 2024, 20:42

Фото: istockphoto.com/marvod

В Санкт-Петербурге состоятся торжества по случаю 300-летия перенесения мощей Александра Невского из Владимира.
«Запланированы автомобильный крестный ход по маршруту перенесения мощей святого из Владимира в Санкт-Петербург, издание книги, посвящённой историческому событию 1724 года, съёмка документального фильма. Обсуждалась возможность экспозиции на стенде Санкт-Петербурга на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве», — добавил в беседе с «Петербургским дневником» Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Он также рассказал о конкурсе детских рисунков, посвященном Александру Невскому, который запланирован на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Государственный исторический музей впервые покажет документы, связанные с путешествием императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году. Отмечалось, что такое событие связано с десятилетием воссоединения Крыма с Россией.

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#россия
#крестный ход
#митрополит
#петербург
#праздник
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Последний потомок поэта Пушкина высказался о фильме «Онегин»
Последний потомок поэта Пушкина заявил, что намерен посмотреть фильм «Онегин»
19 марта 2024, 18:05

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов

Последний прямой потомок поэта Александра Пушкина по мужской линии, являющийся его полным тезкой, ответил на вопрос о фильме «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Об этом пишет «Абзац».
«Очень важно, чтобы не было лишних фантазий, чтобы не искажали смысл. Я собираюсь посмотреть этот фильм», — заявил Пушкин.
Он также добавил, что он смотрел картину Федора Бондарчука «Пушкин. Последняя дуэль» и остался доволен ей.

Пушкин также указал, что знаменитый роман в стихах поэта актуален во все времена. Александр обратил внимание, что потомкам прозаика приятно, что кинематографисты проявляются интерес и обращаются к его творчеству.

Премьера фильма состоялась 7 марта, а за прошедшие выходные он заработал 170,5 миллиона рублей.

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#фильм
#пушкин
#спектакль
#премьера
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Выставка «Пушкин и русский мир» завершится 25 марта
19 марта 2024, 11:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Одинцове завершается выставка «Пушкин и русский мир». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка расположена в выставочном зале цокольного этажа дворца усадьбы Вяземы в Одинцовском городском округе.

«Автором выставки является Татьяна Викторовна Бусырева, почетный член Российской академии художеств и Заслуженный художник Российской Федерации. На экспозиции представлены более шестидесяти скульптурных работ, большая часть которых посвящена Пушкину. Гости смогут ознакомиться с изготовленным в керамике портретом поэта, скульптурными композициями из дерева, парными образами Пушкина и Гоголя», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что усадьба входит в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина.

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#подмосковье
#усадьба
#выставка
#спектакль
#а. с. пушкин
#одинцово
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Композитор Моцардо о Ширвиндте: «Мы проводили много интересных мероприятий»
18 марта 2024, 17:59

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Композитор, режиссёр Вячеслав Моцардо на церемонии прощания с бывшим руководителем Театра сатиры Александром Ширвиндтом рассказал о знакомстве с артистом.
Он отметил, что дружба с Ширвиндтом у него окрепла спустя время после первого знакомства.

«Я познакомился с ним в 1995 году. Он шел с Марком Захаровым. Потом на мероприятии с ним познакомились. У нас дружбы не было. Она появилась тогда, когда я на его юбилей сделал альбом. И мы с ним проводили много интересных мероприятий, связанных с фестивалями, юбилеями его партнёров», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Моцардо.

Ранее стало известно, что на 90-м году жизни скончался актёр и режиссёр Александр Ширвиндт.

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#артист
#смерть
#актёр
#режиссёр
#культура
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Областной театральный фестиваль «Рузский софит» пройдет в конце марта
18 марта 2024, 15:53

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Рузе пройдет областной театральный фестиваль «Рузский софит». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Участие в фестивали примут 19 коллективов из 18 городских округов Московской области.

«Рузский софит» — это возможность для режиссеров и актеров любительских коллективов представить на суд зрителей свои полнометражные работы или эксперименты в области театрального искусства. В жюри фестиваля вошли член Союза театральных деятелей РФ Ирина Фетисова, актриса Государственного академического Малого театра Валентина Коротаева, актер театра и кино, режиссер Евгений Рощин,эксперт Московского областного научно-методического центра Московского губернского колледжа искусств Ирина Ткачёва и заслуженный работник культуры Московской области Светлана Туманова», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет с 29 по 31 марта в Центре культуры и искусств города Руза.

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#руза
#фестиваль
#кино
#подмосковье
#театр
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Лекцию «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой» проведут в Клину
18 марта 2024, 15:42

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В музее-заповеднике П.И. Чайковского пройдет лекция «Константин Маковский. Портрет Александры Панаевой-Карцовой». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Лекция пройдет 24 марта в государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского.

«Главная задача лекции — познакомить публику с теми, с кем Чайковский общался, сотрудничал, кто оставил заметный след в его биографии. Александра Панаева-Карцова — артистка оперы ) и камерная певица. Её портрет выбран не случайно: она была большой поклонницей творчества Чайковского, первой исполнительницей многих его романсов, а также партии Татьяны из оперы «Евгений Онегин» в Санкт-Петербурге. Вскоре в Москве в Малом театре она познакомилась с самим композитором на премьере его оперы «Евгений Онегин». С тех пор их дружеские отношения стали крепнуть, а в 1884 году они породнились: певица вышла замуж за двоюродного племянника Петра Ильича», - поделились в министерстве.

Стоит отметить, что лекция начнется в 14:00 24 марта.

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#лекция
#певица
#чайковский
#отношения
#музей-заповедник п. чайковского в клину
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78-летняя звезда «Игры в кальмара» получил срок за домогательства
Актер О Ен Су получил восемь месяцев срока по делу о домогательствах
16 марта 2024, 01:06

Фото: РИА Новости/ Максим Богодвид

Южнокорейский суд приговорил 79-летнего актера О Ён Су, сыгравшего в сериале «Игра в кальмара» роль самого старого участника игры, к условному сроку по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, обвинения связаны с событиями, произошедшими в 2017 году. Тогда О Ён Су обнял и поцеловал женщину в щеку.

За это актера приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой применения наказания два года. В Южной Корее есть практика вынесения приговоров с отсрочкой исполнения — обвиняемый не отбывает реальный срок в тюрьме, если не допускает правонарушений в установленный период. О Ён Су также должен пройти программу для сексуальных преступников.

В 2022 году О Ён Су получил премию «Золотой глобус» как лучший актер второго плана за роль в сериале «Игра в кальмара».

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#суд
#актёр
#игра
#мужчина
#игры
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Депутат Шолохов назвал политической отмену спектакля с примой Большого Сеулом
15 марта 2024, 18:27

Фото: istockphoto.com/Dziurek

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что решение отменить спектакль с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Южной Корее является политическим.
«Это решение политическое и принималось небольшим кругом людей. Я сомневаюсь, что зрители и поклонники Большого театра проголосовали бы за это в случае, если бы это было открытое действие. Это можно сравнить с принятием и более серьёзных решений, которые также принимаются небольшой группой людей», — пояснил в беседе с «Известиями» Шолохов.

Ранее стало известно, что балет Modanse о жизни Коко Шанель с участием примы Большого театра Светланы Захаровой, который должен был пройти Сеуле в апреле, отменили на фоне критики со стороны Киева.

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#балет
#зрители
#спектакль
#южная корея
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