1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника

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Стартует второй Всероссийский конкурс юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать работы на участие в конкурсе можно до 25 апреля 2024 года.
Стоит отметить, что главным призом в каждой номинации станет поездка в регион, который дети представляли в своей работе на конкурсе.
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«С 26 апреля по 15 мая пройдет онлайн-голосование, по итогам которого будут отобраны 90 полуфиналистов — по 30 в каждой возрастной группе. Их работы оценит экспертное жюри. 30 финалистов в период с 22 по 28 мая представят краткое эссе о том, почему это место выбрано для рисунка, почему о путешествии именно сюда мечтает участник. Итоги конкурса будут объявлены 1 июня 2024 года», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева