Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»

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В России пройдёт четвёртый по счёту ежегодный онлайн-конкурс «Путь к звездам!», приуроченный к Международному Дню космонавтики, об этом сообщили в пресс-службе региональной общественной организации «Творческий Союз Работников Культуры и Искусств».
«К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники в возрасте от 3 лет и выше», — сообщили организаторы.
Продемонстрировать свой талант конкурсантам предлагается в восьми номинациях: вокал, песни из репертуара Иосифа Кобзона, художественное слово, музыкально-инструментальное искусство, хореография, авторская песня, оригинальный жанр и разговорный жанр.
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