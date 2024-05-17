Преподаватель спецдисциплин из Шатуры выиграл регэтап конкурса «Мастер года-2024»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура
Преподаватель спецдисциплин Шатурского энергетического техникума победил в конкурсе «Мастер года-2024». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО прошла 16 мая.
Замминистра образования Московской области Сергей Владимирович Куколев поздравил конкурсантов и вручил 10 лучшим призерам дипломы и памятные подарки.
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«Конкурсанты презентовали более 50 направлений, среди которых аддитивные технологии, нейросети, реверсивный инжиниринг и другие. ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» представлял преподаватель спецдисциплин Егор Лихачев. Он оказался в 20 лидеров среди 109 участников», — поделились в пресс-службе.
Замминистра образования Московской области Сергей Владимирович Куколев поздравил конкурсантов и вручил 10 лучшим призерам дипломы и памятные подарки.
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Мира Полтева