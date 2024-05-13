В посёлке Мишеронский городского округа Шатура зажгли Вечный огонь

Фото: пресс-служба г. о. Шатура
В посёлке Мишеронский у памятника героям Великой Отечественной войны зажгли Вечный огонь – четвёртый в муниципалитете. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Шатура.
Священное пламя доставили в лампаде из Иерусалима. На митинге присутствовал ветеран, кавалер Ордена Отечественной войны II степени Владимир Городисский.
Как уточнили в администрации, Городисский участвовал в освобождении Румынии.
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«Когда началась война, Владимиру Еремеевичу было 15 лет. На фронт ушли отец и старший брат, оба погибли. Владимир остался в семье за главного. На войну попал в 1944, отучившись в школе запасного стрелкового полка на наводчика противотанкового оружия», – говорится в сообщении.
Как уточнили в администрации, Городисский участвовал в освобождении Румынии.
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Лора Луганская