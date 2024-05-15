Шатурские фермеры Черкашины представят свою продукцию на фестивале в Тверской области

Фото: паблик администрации г. о. Шатура во «ВКонтакте»
Фермеры из городского округа Шатура Алексей и Екатерина Черкашины примут участие в гастрономическом фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST», который будет проходить в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации подмосковного муниципалитета.
Черкашины уже много лет занимаются сыроварением из молока джерсейской породы коров. Оно отличается повышенной жирностью и большим количеством белка, что позволяет производить продукцию высочайшего качества.«Молочная продукция наших фермеров Алексея и Екатерины Черкашиных уже успела завоевать сердца поклонников натурального, вкусного и полезного. Если вы ещё не успели попробовать элитные сыры, обязательно сделайте это», – сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.
«Ассортимент производимых в хозяйстве сыров разнообразен: голландский, гауда, маасдам, качота, кашковал, адыгейский, сулугуни, брынза, шевр и другие. Также фермеры производят сыры с плесенью, такие как валансе, камамбер, горгонзола, козьи сыры: манчего и монтазио», – уточнили в администрации.Там добавили, что Черкашины изготавливают сыры и по собственной рецептуре. Семья активно участвует в ярмарках, конкурсах и других мероприятиях на территории городского округа.
Фестиваль фестивале «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST» пройдёт 18 мая на центральной площади города Конаково.
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