Шатурские фермеры Черкашины представят свою продукцию на фестивале в Тверской области

Семья — это самые близкие люди, которые помогут и поддержат в трудную минуту. Именно поэтому праздник Международный день семей имеет такое большое значение. Он помогает нам обратить внимание на то, как важно сохранять и укреплять семейные узы. Ведь здоровая и дружная семья — это основа нашего общества. Об истории праздника, традициях, а также о том, как праздновать, читайте в материале «Радио 1».