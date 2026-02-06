12 марта в российский прокат выходит фильм «Колокол надежды» режиссёра Кулямина

06 февраля 2026, 13:08

Фото: iStock/nicoletaionescu

12 марта 2026 года в российский прокат выходит художественный фильм «Колокол надежды» режиссёра Александра Кулямина, произведённый при поддержке Министерства культуры РФ на базе Киноконцерна «Мосфильм» и распространяемый компанией «Кинотайм» (ООО «Фильм дистрибьюшн»).





Фильм уже получил награды российских и международных кинофестивалей, включая «Лучший фильм для детей и юношества» XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», проходившего под духовным попечительством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В картине снялись народные артисты РФ Юрий Назаров и Геннадий Кочкожаров.



«Колокол надежды» популяризирует традиционные нравственные ценности:

