12 марта в российский прокат выходит фильм «Колокол надежды» режиссёра Кулямина
12 марта 2026 года в российский прокат выходит художественный фильм «Колокол надежды» режиссёра Александра Кулямина, произведённый при поддержке Министерства культуры РФ на базе Киноконцерна «Мосфильм» и распространяемый компанией «Кинотайм» (ООО «Фильм дистрибьюшн»).
Фильм уже получил награды российских и международных кинофестивалей, включая «Лучший фильм для детей и юношества» XIX Международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел», проходившего под духовным попечительством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В картине снялись народные артисты РФ Юрий Назаров и Геннадий Кочкожаров.
«Колокол надежды» популяризирует традиционные нравственные ценности:
- служение Отечеству и ответственность за его судьбу,
- историческую память о Великой Отечественной войне,
- преемственность поколений, гуманизм, патриотизм, взаимопомощь и уважение,
- милосердие и крепкую семью.
В сюжете брат и сестра, Влад и Настя, теряют родителей в автокатастрофе и оказываются в детском доме. Им предстоит найти своё место в новом мире. Путеводной звездой становится старый завхоз дядя Юра, бывший маленький разведчик-партизан во время Великой Отечественной войны. Через рассказы о фронтовой дружбе, чести и выборе он помогает детям обрести новых друзей и создать семью. Одновременно Влад и Настя помогают ордену Красной Звезды найти героя через десятилетия и восстановить справедливость.