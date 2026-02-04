«Ленфильм» готовит фильм о начинающих актерах из Донбасса
Киностудия «Ленфильм» приступила к съемкам документального кино с названием «Мечты под огнем». Картина рассказывает о начинающих актерах из новых российских регионов, которые вместо сцены оказались в бомбоубежищах.
По словам исполнительного продюсера проекта Василины Федоровой, идею будущей ленты подал сирийский журналист Ваддах Ал-Джунди.
«Меня вызвала к себе в кабинет генеральный директор «Ленфильма» и предложила два сценария на выбор. Я решила, что готова взяться за историю про начинающих актеров из Мариуполя, если снимать будем больше про людей, чем про политику и военные действия», — приводит «Петербургский дневник» слова Федоровой.
В свою очередь режиссер Андрей Соколов сообщил, что картина представляет собой документальный фильм-повествование, в центре которого находятся молодые ребята, чьи судьбы связаны с Мариупольским драматическим театром, разрушенным в марте 2022 года. В 2025 году здание восстановили.
Соколов подчеркнул, что команда проекта сделает акцент на судьбах героев, а не на исторической справке.