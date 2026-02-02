Актеру Юрию Назарову предстоит операция

02 февраля 2026, 13:25

Юрий Назаров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актер Юрий Назаров рассказал, что ложится в больницу, где ему проведут операцию, однако он уточнил, что на здоровье не жалуется.





Назаров пояснил, что обратился к врачам в начале текущего года. Там ему рекомендовали сделать операцию. Он согласился, хотя сам уверен, что никаких серьезных заболеваний у него нет.





«Морозы меня не возьмут, я сибиряк. Но вот ложусь в больницу. Операцию там какую-то [будут проводить], разберутся. Полагаю, что ничего серьезного. Бог его знает. Мне приказали, я послушный, я явился. Проверили, посмотрели, сказали — надо. Надо, значит, надо. Все нормально», — отметил Назаров в разговоре с «Газетой.Ru».