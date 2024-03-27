12 цирковых коллективов выступят на областном конкурсе в Павловском Посаде

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
В Павловском Посаде в 15-й раз пройдёт областной конкурс любительских цирковых коллективов «Парад-алле». Он состоится во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 6 апреля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В этом году в программе примут участие 12 любительских цирковых коллективов и исполнителей из Подмосковья. Участники представят зрителю сложные элементы акробатики, хореографии и эквилибристики. «Парад-алле» – ожидаемое событие, которое запомнится каждому, кто побывает на этом удивительном шоу», – говорится в сообщении.В администрации уточнили, что конкурсная программа начнётся в полдень.
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