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12 цирковых коллективов выступят на областном конкурсе в Павловском Посаде

27 марта 2024, 12:45
Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

В Павловском Посаде в 15-й раз пройдёт областной конкурс любительских цирковых коллективов «Парад-алле». Он состоится во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 6 апреля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«В этом году в программе примут участие 12 любительских цирковых коллективов и исполнителей из Подмосковья. Участники представят зрителю сложные элементы акробатики, хореографии и эквилибристики. «Парад-алле» – ожидаемое событие, которое запомнится каждому, кто побывает на этом удивительном шоу», – говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что конкурсная программа начнётся в полдень.

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Жители Подмосковья могут поучаствовать в фестивале «Подмосковные узоры»
27 марта 2024, 14:24

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Открыт прием заявок на участие в фестивале народного творчества «Подмосковные узоры». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Подать заявку на участие можно ​до 20 апреля 2024 года.

«Фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры» впервые пройдет 25 мая в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде. Гости мероприятия познакомятся с особенностями гжельской, жостовской и павлопосадской росписи, а также примут участие в творческих мастер-классах от ведущих мастеров и народном хороводе. Организатором фестиваля является АНО «Московская областная дирекция по развитию парков», — поделились в министерстве.

​Кроме этого, ​всю необходимую информацию о фестивале и регистрации можно найти на официальном сайте мероприятия.

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#сергиев посад
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Выставка «Поэзия пейзажа» откроется 28 марта в Серпухове
27 марта 2024, 13:49

Фото: istockphoto / AnnaStills

Серпуховский выставочный центр приглашает на выставку члена Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка начнет свою работу в серпуховском музейно-выставочном центре.

«Автором выставки является Валерий Васильевич Тимофеев — заслуженный работник культуры РФ и член Союза художников России. Особенность его творчества заключается в пейзажах северном природы. В его работах прослеживается уникальное мастерство, с помощью которого он передает красоту и величие окружающей среды», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что выставку можно посетить до 17 апреля 2024 года. Подробную информацию об экспозиции и центре можно найти на ​официальном сайте музейно-выставочного комплекса.

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#подмосковье
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В Можайске откроется выставка «Черно-белое Бородино»
27 марта 2024, 13:02

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Выставка графических работ, посвященных войне 1812 года, открывается в Можайском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка откроется 28 марта в выставочном зале Императорского дворца государственного Бородинского военно-исторический музея-заповедника.

«Выставка построена по образцу черно-белой кинематографической пленки, на кадрах которой запечатлены события XIX века, эпизоды Отечественной войны 1812 года. В экспозиции представлены работы И. Д. Архипова, С. М. Харламова, В. И. Павлова, А. С. Чагадаева, О. Б. Тучиной. Картины написаны в разных техниках, но объединены общей темой. Также связывает работы монохромность, тонкость линий, внимание к деталям. Практически все работы, которые вошли в состав выставки, будут показаны зрителям впервые», — рассказали в пресс-службе.

Выставка будет открыта для посещения до 31 мая 2024 года.

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Выставка народного художника России «Графика» откроется в Кашире
27 марта 2024, 11:25

Фото: istockphoto / IKvyatkovskaya

В Кашире 30 марта откроется выставка Народного художника России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет расположена Каширском краеведческом музее.

«Сергей Харламов является лауреатом премии Андрея Первозванного. Он проиллюстрировал более 50 книг различных авторов, а произведения художника хранятся не только в российских и зарубежных музеях, но и в частных коллекциях. На выставке представлено свыше тридцати работ, выполненных в техниках линогравюры и ксилогравюры. Также гости смогут ознакомиться с рабочими инструментами, эстампами, фотографиями, книгами и другими объектами экспозиции», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что все желающие смогут посетить выставку до 3 мая 2024 года.

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#выставка
#кашира
#художник
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Режиссёр цирковой студии из Павловского Посада выиграла профессиональный конкурс
26 марта 2024, 19:17

Фото: пресс-служба администрации Павловского Посада

Жительница Павловского Посада Наталия Рожковская стала победителем конкурса на соискание премии губернатора «Лучший по профессии». Ей не было равных в номинации «Лучший работник культурно-досугового учреждения», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Наталия Борисовна – режиссёр Образцового коллектива «Цирковая студия «Пилигрим» Дворца культуры «Павлово-Покровский». Она работает с цирковым коллективом с 2000 года, с 2005-го руководит им.
«Сегодня «Пилигрим» – это 86 участников в возрасте от пяти до 18 лет. В репертуаре студии – номера разных цирковых жанров: трапеция, тугая проволока, кольцо, эквилибр, жонглирование, хула-хупы, акробатика и другие. В воздушной гимнастике «Пилигрим» является одним из лучших любительских цирковых коллективов Московской области», – говорится в сообщении.
Юные артисты активно выступают с концертами. Ежегодно студия участвует в областных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах циркового искусства в городах России и за рубежом.

Бывшие участницы коллектива добились больших успехов в цирковом искусстве. Так, Анна Володько – артистка цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре, лауреат международного конкурса. Ольга Рожковская – артистка Росгосцирка, обладатель титула «Принцесса российского цирка 2009», лауреат Всемирного циркового фестиваля.

В 2017 году «Пилигрим» завоевал Гран-при Международного фестиваля «Наследие талантов» в Страсбурге.

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Умер Александр Карпухов: Подробности жизни и смерти актёра из «Убойной силы»
Актёр Александр Карпухов скончался на 51 году жизни: биография, причина смерти
26 марта 2024, 16:26

Фото: istock / tomertu

В возрасте 50 лет ушёл из жизни российский актёр Александр Карпухов. Артиста не стало 23 марта.
О том, чем зрителям больше всего запомнился Александр Карпухов, как сложилась его личная жизнь, какой была его последняя роль, и что стало причиной скоропостижной смерти, расскажет редакция «Радио 1».

Биография Александра Карпухова

Александр Карпухов родился 31 января 1974 года в Ленинграде. В одном из интервью он рассказывал, что в детстве был активным ребёнком — занимался самодеятельностью, был знаменосцем, принимал участие в конкурсах бардовской песни и актерского мастерства.

Мечтал поступить в театральный институт, но родители отговорили: убедили сына, что туда можно попасть только по знакомству. В итоге он поступил в Институт Авиаприборостроения, но в 1994 году всё же решил следовать мечте и поступил в СПГАТИ на курс А.Д. Андреева.

В 1996 году Карпухов перешёл на курс народного артиста РФ С.Я. Спивака. Будучи студентом академии, сыграл хозяина трактира в спектакле по пьесе Оливера Голдсмита «Ночь ошибок». Окончил Академию в 1999 году. На телеканале СТС Александр Карпухов вел программу «Танц-Класс».

Еще одной заметной работой артиста на театральных подмостках стала роль шута Фесте в постановке 1998 года «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира.

Роли в кино

Творческая биография Карпухова насчитывает много ролей в кино и сериалах. Его дебют на экранах произошел в 1998 году — в комедии Юрия Мамина и Аркадия Тигая «Горько!» он сыграл одного из персонажей, Семена Михайловича, в молодости.

Затем последовали небольшие роли в проектах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом» и других.

В 2021 году снялся в третьем сезоне популярного сериала «Убойная сила», который получил название «Предел прочности». В 2005 году сыграл во французском фильме «Красотки» (2005), снятом режиссером Седриком Клапишем.

Карпухов появлялся практически во всех известных питерских сериалах — «Тайны следствия», «Литейный», «Условный мент».

Последними работами в фильмографии Карпухова стали роли в сериалах «Цена иллюзий» и «Крепкие орешки-2», вышедшие в 2022.

В последние годы, судя по его страницам в соцсетях, работал репетитором по математике.

Личная жизнь Карпухова

Личная жизнь Александра Карпухова малоизвестна — в 2012 году он выложил фото со свадебной церемонии, его женой стала кастинг-директор Елена Анисимова. Долго их брак не продлился, и буквально через год пара перестала публиковать совместные снимки и упоминать друг друга в соцсетях.

В интервью актёр старался не касаться темы супружества, предпочитал общаться с журналистами о своей творческой карьере.

Смерть

Утром 23 марта 2024 года Александр Карпухов умер во сне. О кончине артиста сообщил его коллега Александр Андреев.

В беседе с РБК друг артиста Артем Борков не назвал причину смерти Карпухова, но отметил, что у него были проблемы со здоровьем и вдаваться в детали не стал. Он также добавил, что у актера была настоящая «рок-н-ролльная» душа.

Еще один коллега Карпухова Дмитрий Мурашев рассказал, что на съемках сериала «Закон тайги», которые начались осенью прошлого года, Карпухов чувствовал себя очень плохо.

«Помню, как Саша закончил смену и попросил принести ему стул. Я вызвался проводить его до выхода. Идти он не мог уже, я посадил его на металлическую тележку и покатил по студии к выходу… В больницу, говорю, тебе надо…» — рассказал Мурашев.
Актёр Александр Дьяченко посвятил коллеге трогательный пост в соцсетях.

«В этой сцене он говорил словами своего героя. Героя звали Ваня. И Ваня сказал мне: «Смотри, Геннадич! Лед пошел. Весна идет. И я буду жить. Слышишь, я буду жить!» Этими словами Саша Карпухов закончил линию своего героя в сериале «Закон тайги» несколько дней назад. Это были последние его слова, которые я слышал. Его последние слова, сказанные им в кино…», — написал Дьяченко.
Время и место похорон любимого многим артиста пока не сообщается.

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Два творческих коллектива из Подмосковья вышли в финал всероссийского конкурса
26 марта 2024, 12:34

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Театр «Новый город» из Красногорска и академическая хоровая капелла «Комсомолия» из Орехово-Зуева вошли в число финалистов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, сообщает пресс-служба Минкультуры и турима московской области.
«В этом году заявки на участие в конкурсе подали 259 коллективов, в числе которых театральные труппы, вокальные, танцевальные и инструментальные ансамбли, хоры, духовые оркестры, а также цирковые коллективы. Театр и хоровая капелла из Московской области вошли в число 90 коллективов, прошедших в финал», — отмечается в сообщении.
Региональный финал фестиваля-конкурса будет проходить 19-21 апреля во Владимире. Там по итогам выступлений будут выбраны 20 лучших представителей Центрального федерального округа, которые получат гранты нацпроекта «Культура».

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#минкульттуризма мо
#конкурс
#фестиваль
#московская область
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В Подмосковье прошел областной этап конкурса «Неопалимая купина»
26 марта 2024, 11:16

Фото: пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области

В Подмосковье прошел областной этап конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина». Об этом сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области.
Конкурс «Неопалимая купина» проводился на базе Специализированной пожарно-спасательной части Реутова.

«Тематика конкурса чрезвычайно разнообразна и дает полную свободу полету детской фантазии. Конкурс проводился в четырех возрастных группах по трем номинациям. Способов для воплощения в жизнь своих задумок в рамках тематики организаторы представили множество – это рисунок, плакат, стенгазета, эмблема, противопожарный уголок, книжная графика и многое другое», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что компетентное жюри уже начало оценку всех представленных работ и победители, которых они выберут, будут представлять Московскою область на федеральном этапе.

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#жизнь
#победители
#пожарная безопасность
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Подмосковная певица Ковач станет участницей вокального телеконкурса
26 марта 2024, 10:25

Фото: iStock/nantonov

Всероссийский вокальный конкурс «Звезда-2024» стартует в апреле на телеканале «Звезда», Подмосковье на этом творческом соревновании будет представлять певица из Звенигорода Валерия Ковач, сообщает пресс-служба телекомпании.
«Конкурсные эфиры начнутся 6 апреля. Лучших участников будет отбирать специальное жюри, однако повлиять на ход конкурса смогут и зрители — для них будет открываться голосование», — отмечается в сообщении.
Валерия Ковач не только певица. Она является культорганизатором дома культуры «Огонёк» в селе Введенское Одинцовского городского округа. Валерия стала одной из 89 участников конкурса, отобранных из 340 тысяч претендентов.

Более подробная информация всероссийском вокальном телеконкурсе будет размещена на сайте мероприятия зазвезду.рф, который заработает с 6 апреля.

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