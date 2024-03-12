В Павловском Посаде открыли поликлинику после капитального ремонта

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
После капитального ремонта глава округа Денис Семенов открыли поликлинику №3 Павлово-Посадской ЦРБ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Торжественное открытие поликлиники провел глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов вместе с замминистра здравоохранения Московской области Еленой Зинатулиной.
Кроме этого, для посетителей обустроили новую зону ожидания и появилась безбарьерная среда для людей с ОВЗ.
Читайте также:
Для больниц Подмосковья закупят более 500 холтеров и аппаратов ЭКГ
В трёх подмосковных медучреждениях заработали новые рентген-аппараты
Строительная готовность медцентра в Ромашкове составила 25%
«Это важный социальный объект в нашем округе. Его пропускная способность составляет — 22660 человек, в том числе 5682 ребенка. В рамках ремонта были разделены входные группы для соматических пациентов и пациентов с симптомами инфекционных заболеваний, а также проведены работы по ремонту фасада входных групп, ГВС, ХВС, канализации, кровли, внутренних помещений», — отметил Денис Семенов.
Читайте также:
Для больниц Подмосковья закупят более 500 холтеров и аппаратов ЭКГ
В трёх подмосковных медучреждениях заработали новые рентген-аппараты
Строительная готовность медцентра в Ромашкове составила 25%
Мира Полтева