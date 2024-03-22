Школьницы из Павловского Посада стали чемпионками России по пожарно-спасательному спорту

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Ученица Первого Лицея и семиклассница из МОУ СОШ № 10 Павлово-Посадского городского округа стали чемпионками России. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Чемпионам по пожарно-спасательному спорту проходил с 12 по 13 марта в городе Рязань.
Всего в соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов из разных уголков России.
Стоит отметить, что Евгения также принимала участие в составе сборной Московской области и выиграла золото в преодоление стометровой полосы с препятствием среди девушек 15-16 лет.
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Всего в соревнованиях приняли участие свыше 400 спортсменов из разных уголков России.
«Ученица 8 «Е» класса Евгения Шмидт заняла первое место на чемпионате МЧС России и Кубке ЦС ВДПО по пожарно-спасательному спорту. Полина Быкова в составе сборной Московской области завоевала золотую медаль в дисциплине «штурмовая лестница-2 этаж-учебная башня» среди девушек 13-14 лет», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что Евгения также принимала участие в составе сборной Московской области и выиграла золото в преодоление стометровой полосы с препятствием среди девушек 15-16 лет.
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Мира Полтева