13 марта в Москве состоится премьера многосерийного фильма «По зову сердца»

Фото: Кадр из фильма «По зову сердца»
В среду, 13 марта в Москве состоится премьерный показ четырехсерийного фильма «По зову сердца». Показ состоится в 19:00 в кинотеатре «Поклонка» по адресу площадь Победы, д. 3. зал «Жуков». Сбор гостей начинается в 18:00.
«По зову сердца» – это картина о трагических событиях лета и осени 1941 года, о беспримерном героизме и великой трагедии Московского народного ополчения. О десятках и сотнях тысяч мирных людей, которые помогли армии спасти столицу.
По зову сердца герои произведения отправились на защиту своего города, своей Родины, и навсегда остались там, на полях боев, закрыв собою путь к сердцу своей страны, к столице. Производством военно-исторического проекта занималась студия «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
Проект представят продюсер, режиссер Игорь Угольников, актеры сериала Алексей Колган, Александр Семчев, Анна Большова и другие участники съемочной группы. Среди спикеров – губернатор Калужской области Владислав Шапша, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.
15 марта произведение выйдет в онлайн-кинотеатрах Иви, Кинопоиск и Wink.
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По зову сердца герои произведения отправились на защиту своего города, своей Родины, и навсегда остались там, на полях боев, закрыв собою путь к сердцу своей страны, к столице. Производством военно-исторического проекта занималась студия «ВоенФильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
15 марта произведение выйдет в онлайн-кинотеатрах Иви, Кинопоиск и Wink.
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Алина Юрчак