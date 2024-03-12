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«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске

12 марта 2024, 09:37
Фото: istockphoto / nantonov

Фото: istockphoto / nantonov

«Звезды Русского Радио» выступят в рамках форума-концерта «Единство народа». Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Специальными гостями от радиостанции «Русское Радио» на концерте «Единство народа» станут Григорий Лепс, Денис Майданов и ST.

«В рамках форума свои выступления участникам и гостям подарят «Звезды Русского Радио» – радиостанции, которая уделяет особое внимание распространению русского языка, а также развитию российской музыкальной культуры, поддержке молодых талантливых исполнителей, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни. «Русская Медиагруппа» стала организатором патриотического марафона «Музыка в цехах»,в рамках которого артисты выступают перед передовиками производства, трудящимися на предприятиях, производящих технику для нужд СВО», — подчеркнули в пресс-службе.


Стоит отметить, что концерт пройдет 13 марта в Подольске в Ледовом дворце «Витязь».

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#музыка
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BadComedian объяснил 7 «Оскаров» «Оппенгеймера»
11 марта 2024, 17:05

Фото: istockphoto.com/vzphotos

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) высказал мнение о том, что картина режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила семь статуэток премии «Оскар» из-за отсутствия конкуренции.
«В этом году сложно с «Оскаром» в том плане, что, по-моему, кроме «Оппенгеймера», альтернатив не очень много было. Был фильм с Эммой Стоун, но он не так громко прогремел, как «Оппенгеймер». И заслуженно-незаслуженно — вопрос спорный, но то, что это самый оскароориентированный фильм — это точно. У «Оппенгеймера», по сути, конкуренции не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру блогер.

Он также прокомментировал фильм «Барби», взявший лишь одну статуэтку, и отметил, что эта картина не могла собрать много наград из-за сценария и несерьёзности.

Ранее сценарист и продюсер Андрей Золотарев прокомментировал прошедшую церемонию «Оскар», отметив, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду.

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#фильм
#картина
#блогер
#премия оскар
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Продюсер Золотарев: Есть ощущение, что Скорсезе недодали
11 марта 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/karenfoleyphotography

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев прокомментировал прошедшую церемонию «Оскар», отметив, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду.
Он также подчеркнул, что саму премию можно обвинить в чём угодно, но только не в бесчестности.

«В этом году всё как ожидалось, так и распределилось. Жаль Скорсезе немного. Есть ощущение, что ему недодали, хотя он в своей жизни достаточно внимания получил. Но зато очень круто, что [Кристофер] Нолан получил статуэтку. Никакой интриги с историей про главную мужскую и женскую роли просто не было, это было совершенно очевидно», — добавил в беседе с «Известиями» Золотарев.

Ранее сообщалось, что фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии.

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#фильм
#премия оскар
#награда
#кино
#искусство
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В коломенской галерее «Дом Озерова» проведут концерт академической музыки
11 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Бесплатный концерт академической музыки «Весеннее настроение» состоится в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«На концерте прозвучат арии и дуэты из опер отечественных и иностранных композиторов, а также романсы. Для слушателей выступят две певицы-сопрано Ирина Шелехова и Екатерина Ковалёва, а также баритон Сергей Туралетов», — отмечается в сообщении.
В программе произведения Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Сан Пре, Рахманинова и других известных композиторов.

Концерт начнётся в 19:00. Вход свободный, количество мест в зале ограничено. Билеты на концерт можно будет получить в кассе галереи «Дом Озерова». Адрес галереи: Коломна, Красногвардейская улица, дом №2.

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#коломна
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#музыка
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#минкульттуризма мо
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В Одинцове прошла шоу-программа от чемпионов Европы по спортивной акробатике
11 марта 2024, 11:15

Фото: Мария Шматкова

Чемпионы Европы и Мира по спортивной акробатике поставили шоу-программу в Одинцове. Об этом сообщил корреспондент.
Показ шоу-программу «Мечты сбываются» прошло в КДЦ «Заречье».

«У нас сказка переплетена со спортом, это история о том, как девочка, пройдя все испытания, станет чемпионкой. Наша мама и отец ещё 20 лет назад делали в Старом городке, на нашем помосте небольшие новогодние праздники, мы с братом мечтали сделать эти утренники настоящим шоу, потому что все наши ведущие спортсмены становятся артистами московского цирка, цирка «Дю Солей», а мы хотели сделать что-то своё. Когда мы стали больше выступать на российских соревнованиях, в дружественных странах, у нас появилось время и мы решили это время максимально с пользой провести и сделали вот такое шоу, оно у нас сразу получилось. За первые четыре шоу нас посетили 1200 человек», — поделился главный тренер сборной России по спортивной акробатике Тимур Гургенидзе.

Стоит отметить, что акробаты объехали уже шесть городов Подмосковья, а также выступали с Новогодним шоу.

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Объявлен лучший фильм по версии «Оскар-2024»
«Оппенгеймер» Нолана завоевал премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года»
11 марта 2024, 06:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии, транслируемой телеканалом ABC.
Среди других фильмов, претендовавших на награду в этой категории, были картины «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Ранее Киллиан Мерфи стал лауреатом премии за лучшую мужскую роль, Роберт Дауни-младший – за лучшую мужскую роль второго плана. Также победы удостоились «Зона интересов» Джонатана Глейзера как лучший зарубежный фильм и «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки – как лучший анимационный фильм.

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#премия оскар
#фильм
#кино
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Киллиан Мёрфи стал лауреатом «Оскара-2024» за лучшую мужскую роль
11 марта 2024, 05:10

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Британский актёр Киллиан Мёрфи вслед за полученным совсем недавно «Золотым глобусом» стал и лауреатом премии «Оскар» как лучший драматический актёр за главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом «Оскара-2024» в номинации «Лучший режиссёр».



Как для Нолана, так и для Мёрфи полученные ими 10 марта статуэтки стали первыми в карьере. То же самое касается и их партнёра по «Оппенгеймеру» Роберта Дауни-младшего, несколькими часами ранее получившего «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.

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#великобритания
#актёр
#премия оскар
#кино
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Определен лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»
«Зона интересов» получила «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм»
11 марта 2024, 04:57

Фото: iStock/Pitroviz

Британский фильм «Зона интереса» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, транслируемой телеканалом ABC.
За победу в данной номинации также соревновались картины «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я – капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Ранее последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоился премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм», а Роберт Дауни-младший – как «Лучший актер второго плана».

До этого сообщалось, что на премии «Оскар» будет объявлена новая номинация – «За достижения в кастинге», которая будет введена в 2026 году, 98-й церемонии вручения премии.

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#премия оскар
#кино
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«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»
11 марта 2024, 03:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда Голливуда и киновселенной Marvel, «железный человек» Роберт Дауни-младший стал обладателем первого в своей многолетней карьере «Оскара» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом пишет издание «Афиша».
В 12-м по счёту фильме Нолана, рассказывающем о первых в истории испытаниях атомной бомбы, Дауни-младший взялся за роль миллионера, бизнесмена, филантропа и председателя комиссии по атомной энергии США Льюиса Штрауса



Ранее Кристофер Нолан и Роберт Дауни-младший уже стали лауреатами церемонии вручения «Золотого глобуса», который ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

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«Оппенгеймер» Нолана стал триумфатором новой церемонии вручения кинопремии BAFTA


#кино
#актёр
#премия оскар
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Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»
11 марта 2024, 02:42

Фото: iStock/vzphotos

Последний мультфильм легендарного японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» стал победителем 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом сообщил Telegram-канал «Кроненберг нефильтрованный»
Ранее «Мальчик и птица» стал первой японской лентой, которая получила «Золотой глобус». Картина так же, как и сегодня, победила в категории «Лучший анимационный фильм».



Лента Миядзаки изначально называлась «Как ты живешь» — по книжке Ёсино Гэндзабуро, любимого произведения аниматора в детстве.
Её главный герой — старшеклассник, которого после смерти отца отправляют жить к дяде. Его дядя каждый день оставляет племяннику записку с советами или излагает свою точку зрения на социальные или житейские вопросы. Мальчик обсуждает эти наставления с друзьями, а в конце сам пишет письмо к дядюшке, в котором излагает свои планы на жизнь.

По сюжету картины Миядзаки мама мальчика по имени Махито гибнет в пожаре после бомбардировки. Вместе с отцом он переезжает в деревню, в большой дом. Мальчик никак не может смириться с потерей матери, и тут появляется странная цапля, которая человеческим голосом говорит ему, что она на самом деле не погибла. Махито следует за цаплей в заброшенную башню в лесу, которая открывает портал в волшебную страну. Туда он и отправляется, чтобы узнать, что же случилось с его мамой.

Одним из фаворитов сегодняшней церемонии считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.

Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине практически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.

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#премия оскар
#мультфильмы
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