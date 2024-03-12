«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске

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«Звезды Русского Радио» выступят в рамках форума-концерта «Единство народа». Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Специальными гостями от радиостанции «Русское Радио» на концерте «Единство народа» станут Григорий Лепс, Денис Майданов и ST.
Стоит отметить, что концерт пройдет 13 марта в Подольске в Ледовом дворце «Витязь».
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«В рамках форума свои выступления участникам и гостям подарят «Звезды Русского Радио» – радиостанции, которая уделяет особое внимание распространению русского языка, а также развитию российской музыкальной культуры, поддержке молодых талантливых исполнителей, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни. «Русская Медиагруппа» стала организатором патриотического марафона «Музыка в цехах»,в рамках которого артисты выступают перед передовиками производства, трудящимися на предприятиях, производящих технику для нужд СВО», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева