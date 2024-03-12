В Подмосковье пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В июне в Московской области откроется VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2024 году мероприятие пройдет с 20 по 29 июня.
Стоит отметить, что на конкурсе выступят коллективы со спектаклями Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Самары.
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«В этом году «Фабрика Станиславского» пройдет в шестой раз. В афише в основном мировая и отечественная классика: Островский, Платонов, Лорка, Шиллер, Сервантес, Мюссе. По традиции ждем студентов актерских факультетов из различных вузов страны. В рамках образовательной программы фестиваля они будут учиться профессии у замечательных мастеров, педагогов, теоретиков и практиков театра. Повышение профессионального уровня начинающих артистов это важная часть нашего фестиваля. В финале будем награждать именно артистов — за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль и лучший дуэт», — поделился художественный руководитель фестиваля народный артист России Сергей Безруков.
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Мира Полтева