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В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»

12 марта 2024, 11:33
Фото: Александр Стёпушкин

Фото: Александр Стёпушкин

Члены Союза художников России высоко оценили новую галерею «Каретный сарай» в Серпухове. Об этом сообщил корреспондент.
Серпуховская галерея «Каретный сарай» является объектом культурного наследия регионального значения.

На данный момент в галерее можно посетить выставки «Свет и трепет» до 24 марта и «Маковские. Константин и Владимир» до 19 мая.


«Мне очень понравилось данное пространство, оно будто несёт собой ощущение свежести. Эти белые стены, столкновение с красным цветом, структуры тёмных входных дверей — это замечательно. С большим вкусом выстроено выставочное пространство. Это вызывает желание показывать здесь свои работы, не всюду хочется их демонстрировать», —отметил член Союза художников России Игорь Фоменко.

Кроме этого, на территории музея проводятся концерты, мастер-классы, а также расположены дополнительные уникальные фонды,в которых находится порядка 40 тысяч экспонатов.

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В Подмосковье пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»
12 марта 2024, 10:06

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В июне в Московской области откроется VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2024 году мероприятие пройдет с 20 по 29 июня.

«В этом году «Фабрика Станиславского» пройдет в шестой раз. В афише в основном мировая и отечественная классика: Островский, Платонов, Лорка, Шиллер, Сервантес, Мюссе. По традиции ждем студентов актерских факультетов из различных вузов страны. В рамках образовательной программы фестиваля они будут учиться профессии у замечательных мастеров, педагогов, теоретиков и практиков театра. Повышение профессионального уровня начинающих артистов это важная часть нашего фестиваля. В финале будем награждать именно артистов — за лучшую мужскую и женскую роль, лучший актерский ансамбль и лучший дуэт», — поделился художественный руководитель фестиваля народный артист России Сергей Безруков.

Стоит отметить, что на конкурсе выступят коллективы со спектаклями ​Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Самары.

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#артист
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«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске
12 марта 2024, 09:37

Фото: istockphoto / nantonov

«Звезды Русского Радио» выступят в рамках форума-концерта «Единство народа». Об этом сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Специальными гостями от радиостанции «Русское Радио» на концерте «Единство народа» станут Григорий Лепс, Денис Майданов и ST.

«В рамках форума свои выступления участникам и гостям подарят «Звезды Русского Радио» – радиостанции, которая уделяет особое внимание распространению русского языка, а также развитию российской музыкальной культуры, поддержке молодых талантливых исполнителей, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни. «Русская Медиагруппа» стала организатором патриотического марафона «Музыка в цехах»,в рамках которого артисты выступают перед передовиками производства, трудящимися на предприятиях, производящих технику для нужд СВО», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что концерт пройдет 13 марта в Подольске в Ледовом дворце «Витязь».

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#музыка
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BadComedian объяснил 7 «Оскаров» «Оппенгеймера»
11 марта 2024, 17:05

Фото: istockphoto.com/vzphotos

Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) высказал мнение о том, что картина режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила семь статуэток премии «Оскар» из-за отсутствия конкуренции.
«В этом году сложно с «Оскаром» в том плане, что, по-моему, кроме «Оппенгеймера», альтернатив не очень много было. Был фильм с Эммой Стоун, но он не так громко прогремел, как «Оппенгеймер». И заслуженно-незаслуженно — вопрос спорный, но то, что это самый оскароориентированный фильм — это точно. У «Оппенгеймера», по сути, конкуренции не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру блогер.

Он также прокомментировал фильм «Барби», взявший лишь одну статуэтку, и отметил, что эта картина не могла собрать много наград из-за сценария и несерьёзности.

Ранее сценарист и продюсер Андрей Золотарев прокомментировал прошедшую церемонию «Оскар», отметив, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду.

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#фильм
#картина
#блогер
#премия оскар
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Продюсер Золотарев: Есть ощущение, что Скорсезе недодали
11 марта 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/karenfoleyphotography

Сценарист и продюсер Андрей Золотарев прокомментировал прошедшую церемонию «Оскар», отметив, что режиссёр Мартин Скорсезе недополучил награду.
Он также подчеркнул, что саму премию можно обвинить в чём угодно, но только не в бесчестности.

«В этом году всё как ожидалось, так и распределилось. Жаль Скорсезе немного. Есть ощущение, что ему недодали, хотя он в своей жизни достаточно внимания получил. Но зато очень круто, что [Кристофер] Нолан получил статуэтку. Никакой интриги с историей про главную мужскую и женскую роли просто не было, это было совершенно очевидно», — добавил в беседе с «Известиями» Золотарев.

Ранее сообщалось, что фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии.

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#фильм
#премия оскар
#награда
#кино
#искусство
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В коломенской галерее «Дом Озерова» проведут концерт академической музыки
11 марта 2024, 12:32

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Бесплатный концерт академической музыки «Весеннее настроение» состоится в картинной галерее Коломны «Дом Озерова» в пятницу, 15 марта, сообщает пресс-служба Минкультуры и туризма Московской области.
«На концерте прозвучат арии и дуэты из опер отечественных и иностранных композиторов, а также романсы. Для слушателей выступят две певицы-сопрано Ирина Шелехова и Екатерина Ковалёва, а также баритон Сергей Туралетов», — отмечается в сообщении.
В программе произведения Моцарта, Чайковского, Римского-Корсакова, Сан Пре, Рахманинова и других известных композиторов.

Концерт начнётся в 19:00. Вход свободный, количество мест в зале ограничено. Билеты на концерт можно будет получить в кассе галереи «Дом Озерова». Адрес галереи: Коломна, Красногвардейская улица, дом №2.

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В Одинцове прошла шоу-программа от чемпионов Европы по спортивной акробатике
11 марта 2024, 11:15

Фото: Мария Шматкова

Чемпионы Европы и Мира по спортивной акробатике поставили шоу-программу в Одинцове. Об этом сообщил корреспондент.
Показ шоу-программу «Мечты сбываются» прошло в КДЦ «Заречье».

«У нас сказка переплетена со спортом, это история о том, как девочка, пройдя все испытания, станет чемпионкой. Наша мама и отец ещё 20 лет назад делали в Старом городке, на нашем помосте небольшие новогодние праздники, мы с братом мечтали сделать эти утренники настоящим шоу, потому что все наши ведущие спортсмены становятся артистами московского цирка, цирка «Дю Солей», а мы хотели сделать что-то своё. Когда мы стали больше выступать на российских соревнованиях, в дружественных странах, у нас появилось время и мы решили это время максимально с пользой провести и сделали вот такое шоу, оно у нас сразу получилось. За первые четыре шоу нас посетили 1200 человек», — поделился главный тренер сборной России по спортивной акробатике Тимур Гургенидзе.

Стоит отметить, что акробаты объехали уже шесть городов Подмосковья, а также выступали с Новогодним шоу.

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Объявлен лучший фильм по версии «Оскар-2024»
«Оппенгеймер» Нолана завоевал премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм года»
11 марта 2024, 06:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии, транслируемой телеканалом ABC.
Среди других фильмов, претендовавших на награду в этой категории, были картины «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, «Анатомия падения» Жюстин Трие, «Американское чтиво» Корда Джефферсона, «Оставленные» Александра Пэйна, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Маэстро» Брэдли Купера, «Прошлые жизни» Селин Сон и «Зона интересов» Джонатана Глейзера.

Ранее Киллиан Мерфи стал лауреатом премии за лучшую мужскую роль, Роберт Дауни-младший – за лучшую мужскую роль второго плана. Также победы удостоились «Зона интересов» Джонатана Глейзера как лучший зарубежный фильм и «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки – как лучший анимационный фильм.

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Киллиан Мёрфи стал лауреатом «Оскара-2024» за лучшую мужскую роль
11 марта 2024, 05:10

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Британский актёр Киллиан Мёрфи вслед за полученным совсем недавно «Золотым глобусом» стал и лауреатом премии «Оскар» как лучший драматический актёр за главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом «Оскара-2024» в номинации «Лучший режиссёр».



Как для Нолана, так и для Мёрфи полученные ими 10 марта статуэтки стали первыми в карьере. То же самое касается и их партнёра по «Оппенгеймеру» Роберта Дауни-младшего, несколькими часами ранее получившего «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

Ранее «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.

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#великобритания
#актёр
#премия оскар
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Определен лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»
«Зона интересов» получила «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм»
11 марта 2024, 04:57

Фото: iStock/Pitroviz

Британский фильм «Зона интереса» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, транслируемой телеканалом ABC.
За победу в данной номинации также соревновались картины «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я – капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Ранее последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоился премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм», а Роберт Дауни-младший – как «Лучший актер второго плана».

До этого сообщалось, что на премии «Оскар» будет объявлена новая номинация – «За достижения в кастинге», которая будет введена в 2026 году, 98-й церемонии вручения премии.

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В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»
#премия оскар
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