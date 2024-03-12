В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»

Британский актёр Киллиан Мёрфи вслед за полученным совсем недавно «Золотым глобусом» стал и лауреатом премии «Оскар» как лучший драматический актёр за главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».

Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом «Оскара-2024» в номинации «Лучший режиссёр».