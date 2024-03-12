В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»

Фото: Александр Стёпушкин
Члены Союза художников России высоко оценили новую галерею «Каретный сарай» в Серпухове. Об этом сообщил корреспондент.
Серпуховская галерея «Каретный сарай» является объектом культурного наследия регионального значения.
На данный момент в галерее можно посетить выставки «Свет и трепет» до 24 марта и «Маковские. Константин и Владимир» до 19 мая.
Кроме этого, на территории музея проводятся концерты, мастер-классы, а также расположены дополнительные уникальные фонды,в которых находится порядка 40 тысяч экспонатов.
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На данный момент в галерее можно посетить выставки «Свет и трепет» до 24 марта и «Маковские. Константин и Владимир» до 19 мая.
«Мне очень понравилось данное пространство, оно будто несёт собой ощущение свежести. Эти белые стены, столкновение с красным цветом, структуры тёмных входных дверей — это замечательно. С большим вкусом выстроено выставочное пространство. Это вызывает желание показывать здесь свои работы, не всюду хочется их демонстрировать», —отметил член Союза художников России Игорь Фоменко.
Кроме этого, на территории музея проводятся концерты, мастер-классы, а также расположены дополнительные уникальные фонды,в которых находится порядка 40 тысяч экспонатов.
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Мира Полтева