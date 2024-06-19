13 участников из Подмосковья стали лауреатами Всероссийского конкурса «Рисуй с нами»

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13 представителей Подмосковья прошли отборочный этап и победили в финале Всероссийского творческого конкурса талантов «Рисуй с нами». Все они получили дипломы лауреатов и подарки, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
За победу на финальных этапах боролись более 300 представителей 43 российских регионов. Всего в конкурсе приняли участие 590 жителей Московской области.
Лауреатами 1 степени из Подмосковья стали школьницы Арина Лисс, Анастасия Дроман, Софья Леденёва и Елена Леонова, лауреатами 2 степени – Анастасия Носкова, Евгения Сапрыкина, Мария Вакулко, Алёна Солодовникова и Валерия Русакова, 3 степени – Виктория Жукова, Татьяна Ногина, Дарья Баракко и Елизавета Паршина.
Всю информацию о Всероссийском конкурсе талантов «Рисуй с нами» можно найти на сайте.
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Лауреатами 1 степени из Подмосковья стали школьницы Арина Лисс, Анастасия Дроман, Софья Леденёва и Елена Леонова, лауреатами 2 степени – Анастасия Носкова, Евгения Сапрыкина, Мария Вакулко, Алёна Солодовникова и Валерия Русакова, 3 степени – Виктория Жукова, Татьяна Ногина, Дарья Баракко и Елизавета Паршина.
Всю информацию о Всероссийском конкурсе талантов «Рисуй с нами» можно найти на сайте.
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Лора Луганская