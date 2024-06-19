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Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» прошел в Подмосковье

19 июня 2024, 14:13
Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

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Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» объединил более 300 любителей театра и кино старшего возраста Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В этом году фестиваль был посвящен 100-летию киностудии «Мосфильм» и проходил в зрительном зале Дома культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве.

«Мы уже несколько раз выступали на театральных фестивалях. В этот раз привезли небольшую постановку — сцену из короткометражного фильма «Не поеду» о том, как хозяйка частного дома не хочет переселяться в строящийся многоквартирный. Нам очень нравится радовать зрителей и коллег по творческому цеху, а сам фестиваль — отличная возможность для обмена опытом, — поделился артист городского театра и руководитель театральной мастерской «Энергичные люди» в клубе «Активное Долголетие» в Чехове Константин Агеев.



Стоит добавить, что для долголетов работа над постановками помогает повысить самооценку, раскрыть в себе новые таланты, а также сохранить и улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и мышление, координацию движений.

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Фестиваль «Фабрика Станиславского» открывается в Москве
19 июня 2024, 11:01

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Театральный фестиваль «Фабрика Станиславского» открывается 20 июня в Москве. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
VI Летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет с 20 по 29 июня в Москве. Мероприятие будет проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье».

«В этом году фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в шестой раз. Конкурсная программа подобралась очень сильная, и мы с нетерпением ждем встреч с нашими коллегами — театрами из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска и Самары. По традиции ждем на фестивале будущих молодых актеров -студентов актерских факультетов из различных вузов страны. В рамках образовательной программы фестиваля они будут учиться профессии у замечательных мастеров, педагогов, теоретиков и практиков театра», — поделился художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков.

В рамках фестиваля студенты смогут посетить мастер-классы и лекции по актерскому мастерству, сценической речи, сценической пластике, истории театра, психологии творчества и другим дисциплинам от ведущих мастеров российского театра.

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Стартовал прием заявок на международный молодежный кинофестиваль «МЫ»
19 июня 2024, 10:28

Фото: istockphoto / varunyu suriyachan

Молодежь Подмосковья может принять участие во втором ежегодном Международном молодёжном кинофестивале «МЫ». Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов РФ.
Фестиваль направлен на популяризацию среди подростков и молодёжи основных традиционных духовно-нравственных ценностей, а также на развитие культурного обмена, взаимопонимания между народами и сотрудничества между кинематографистами разных стран.

«Заявки принимаются в двух возрастных категориях: 12-17 и 18-35 лет. Однако, в этот раз в конкурсную программу помимо игровых и документальных короткометражных фильмов включены анимационные короткометражные фильмы, репортажи и веб-проекты/социальные ролики российского и зарубежного производства. Объявление победителей пройдет в 23-х номинациях», — поделились в пресс-службе.

В жюри кинофестиваля войдут известные деятели российской и зарубежной киноиндустрии, представители сферы культуры и общественные деятели.

Торжественная церемония награждение победителей пройдёт 29 ноября 2024 года. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2024 года включительно на официальном сайте кинофестиваля.

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Жители Подмосковья могут принять участие в Фестивале «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ»
#фестиваль
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#молодёжь
#кинофестиваль
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Юбилейный фестиваль «Серебристые облака» пройдёт в расширенном формате
18 июня 2024, 21:41

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Кашире 28 июня стартует XV фестиваль «Серебристые облака». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит ежегодно с 2009-го в последнюю пятницу июня. Это самое благоприятное время для наблюдения за уникальным природным явлением – серебристыми облаками. Увидеть их можно в глубоких сумерках.

Серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высоте 70-95 км. Они состоят из пылевых частиц, образованных при сгорании метеоров в атмосфере Земли и из мельчайших кристалликов льда.
«Юбилейный фестиваль решили провести в масштабном формате, сразу на двух площадках – в Каширском краеведческом музее и на обновлённой набережной Оки. Посетителей музея ждут экскурсия, круглый стол с участием астрономов, астрофизиков, специалистов музея космонавтики и практические занятия по астрономии», – отметили в пресс-службе.
Праздничная программа на набережной включает тематическую ярмарку, творческие мастер-классы и квесты, угощение «Серебристым вареньем» от Трогательного музея из Ликино-Дулёва, беспроигрышную лотерею, концертную программу «Русские узоры», гала-концерт «В ожидании чуда» и многое другое.

Особая часть праздника – «Тротуарная астрономия». Она включает патрулирование серебристых облаков и наблюдение за ночным небом под руководством астронома.

В министерстве напомнили, что фестиваль стал лауреатом Московского областного этапа Международной премии Russian Event Awards 2024 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек».

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#фестиваль
#кашира
#подмосковье
#московская область
#минкульт мо
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Лазерный портрет Анны Ахматовой украсит Дворцовый мост в ночь с 22 на 23 июня
18 июня 2024, 20:38

Фото: iStock/ANGHI

В субботу, в ночь с 22 на 23 июня, лазерная проекция с портретом Анны Ахматовой украсит Дворцовый мост во время звукового шоу «Поющие мосты», которое посвятят 135-летию со дня рождения поэтессы.
Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр» Кирилл Смирнов рассказал, что в 2024 году много юбилейных дат, которые будут отражены в программе шоу «Поющие мосты».

«В эту субботу главной темой для лазерной проекции станет 135-летие Анны Ахматовой, которое отмечается 23 июня. Важно, что трек-листы, которые будут сопровождать проект «Поющие мосты» на протяжении всего этого сезона, также будут полностью связаны с городом, произведениями русских и советских композиторов», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».
Он также уточнил, что мероприятия будут связаны со знаковыми датами и событиями.

Ранее сообщалось, что Всероссийский музей имени А. С. Пушкина совместно с Президентской академией в Санкт-Петербурге хотят возродить Царскосельский лицей.

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#музей
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#шоу
#встреча
#лицей
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В Павловском Посаде проведут мероприятие накануне Дня памяти и скорби
18 июня 2024, 16:55

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мемориальное мероприятие, приуроченное ко Дню памяти и скорби, проведут в Павловском Посаде вечером 21 июня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В память о дне начала Великой Отечественной войны в сквере микрорайона Филимоново будут читать стихи и петь песни о войне, подвиге, мужестве и долге перед Родиной. Кроме того, настоятель храма святителя Николая Чудотворца отслужит панихиду по усопшим воинам, а все собравшиеся почтут память ушедших героев минутой молчания. Акция завершится возложением цветов к мемориалу», — говорится в сообщении.
Мероприятие начнётся в восемь вечера приглашаются все желающие.

Ранее сообщалось, что 22 июня, в 83-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, в России проведут ряд мемориальных мероприятий, включая флешмобы, спектакли и концерты.

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#павловский посад
#22 июня
#мероприятия
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Ансамбль «Праздник детства» стал лауреатом конкурса народной хореографии
18 июня 2024, 16:45

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Подмосковный ансамбль стал лауреатом конкурса народной хореографии. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подмосковный ансамбль «Праздник детства» из балашихинской гимназии № 9 им. С. Г. Горшкова стал лауреатом третьей степени Всероссийского проекта «Национальное достояние России!».

«Ансамбль принял участие в масштабном хореографическом спектакле, посвящённом развитию народной хореографии, под названием «От Руси до России». Коллектив получил награду за своё выступление с русской пляской «Улица широкая». Это произошло на конкурсной площадке и в студии Мосфильма», — поделились в пресс-службе.

Конкурс-фильм «Национальное достояние России» прошёл на сцене Большого концертного зала Main Stage Арена и в павильонах Мосфильма. Мероприятие собрало 5 тысяч зрителей и более 100 тысяч человек, которые следили за происходящим онлайн.

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В Серпухове открылась выставка живых бабочек

Жители Подмосковья могут принять участие в Фестивале «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ»
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#праздник
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#человек
#онлайн
#минобразования мо
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В Серпухове открылась выставка живых бабочек
18 июня 2024, 11:54

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка живых бабочек проходит в Музейно-выставочном центре Серпухова, экспонаты здесь можно не только сфотографировать, но и взять в руки, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Экспозиция организована таким образом, что посетители могут увидеть, как бабочка появляется на свет из куколки и как кормится. Хрупких насекомых можно посадить себе на руку, чтобы сделать эффектное фото», — говорится в сообщении.
В экспозицию входят также тематические картины малом и энтомологическая коллекция.

Выставка продолжит работать до 7 июля, возрастных ограничений нет.

Музейно-выставочный центр расположен по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом №5-б. Билеты можно приобрести в кассе музея или онлайн.

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Жители Подмосковья могут принять участие в Фестивале «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ»

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#серпухов
#музей
#выставка
#минкульттуризма мо
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Жители Подмосковья могут принять участие в Фестивале «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ»
18 июня 2024, 11:39

Фото: istockphoto / TRAVELARIUM

Фестиваль «МИР РИСУЕТ СЧАСТЬЕ» проводится для объединения жителей разных стран и представителей разных этносов через идею общности фундаментальных критериев оценки личного счастья. Об этом сообщила пресс-служба благотворительного фонда социальной поддержки граждан «Подари Любовь Миру».
В Фестивале могут участвовать все желающие в возрасте от 7 до 23 лет. Участие бесплатное, оно может быть как индивидуальным, так и коллективным. Конкурсные работы принимаются по восьми темам.

«Фестиваль — это возможность познакомиться с культурой участников через искусство. Мы верим, что это поможет нам лучше понимать друг друга и развивать межнациональную эмпатию.Ещё одна наша цель — культивировать идеи позитивного мышления. Мы хотим показать, что позитивный взгляд на жизнь помогает нам быть счастливее и успешнее. Фестиваль также способствует развитию творческой инициативы и эстетического вкуса. Мы поддерживаем совместное творчество, в том числе детско-родительское. Это помогает нам создавать что-то новое и интересное вместе», — поделились в пресс-службе.

В рамках фестиваля будет проводится Всероссийская викторина «Счастье любить Родину», которая направлена на развитие творческого потенциала, профессиональных навыков и компетенций детей и молодежи в творческой деятельности.

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#фестиваль
#искусство
#жизнь
#творчество
#счастье
#развитие
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На II фестивале «Город танцует в парках» побывали 78 тыс. человек
17 июня 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

297 танцевальных команд из 55 городских округов Подмосковья представили концертные программы в 30 местах на завершившемся очном этапе II Московского областного фестиваля «Город танцует в парках». Его посетили около 78 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В минувшие выходные концерты прошли в Щёлкове, Балашихе, Реутове Долгопрудном, Истре и Солнечногорске. На них побывали 19 тыс. зрителей.
«По результатам выступлений финалистами стали театр танца «Движение света» из Щёлкова; танцевальная студия Next Dance Family, команда Next Energy из Балашии; центр танцевальной культуры «Pro-движение» из Реутова; студия современного танца Play, команда Play Dance Studio из Долгопрудного; танцевальная студия Inside из Истры; студия хореографии Sky Dance, команда Skeem Snad из Клина и творческий коллектив «Акцент» из Солнечногорска», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Завершится фестиваль в сентябре станет гала-концертом с участием 40 команд-финалистов из 38 городских округов. На нём выберут лучший танцевальный коллектив Подмосковья.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробную информацию о фестивале современного танца можной найти на сайте, а также в танцевальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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