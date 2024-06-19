Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» прошел в Подмосковье

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области
Областной фестиваль «Фильм. Фильм. Фильм» объединил более 300 любителей театра и кино старшего возраста Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
В этом году фестиваль был посвящен 100-летию киностудии «Мосфильм» и проходил в зрительном зале Дома культуры на площади Пушкина в Орехово-Зуеве.
Стоит добавить, что для долголетов работа над постановками помогает повысить самооценку, раскрыть в себе новые таланты, а также сохранить и улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и мышление, координацию движений.
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«Мы уже несколько раз выступали на театральных фестивалях. В этот раз привезли небольшую постановку — сцену из короткометражного фильма «Не поеду» о том, как хозяйка частного дома не хочет переселяться в строящийся многоквартирный. Нам очень нравится радовать зрителей и коллег по творческому цеху, а сам фестиваль — отличная возможность для обмена опытом, — поделился артист городского театра и руководитель театральной мастерской «Энергичные люди» в клубе «Активное Долголетие» в Чехове Константин Агеев.
Стоит добавить, что для долголетов работа над постановками помогает повысить самооценку, раскрыть в себе новые таланты, а также сохранить и улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и мышление, координацию движений.
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Мира Полтева