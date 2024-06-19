В «Мелихове» состоится спектакль по рассказу А. П. Чехова

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В «Мелихове» 23 июня состоится спектакль «Сон Каштанки» по рассказу А. П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Показ спектакля пройдет в литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово».
В музее-заповеднике «Мелихово» драматург Антона Павлович Чехов прожил семь лет, очень плодотворно писал, возделывал свой сад и обустраивал имение.
Подробную информацию о спектакле и билеты можно найти на официальном сайте музея- заповедника. Начало спектакля в 12:00.
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В музее-заповеднике «Мелихово» драматург Антона Павлович Чехов прожил семь лет, очень плодотворно писал, возделывал свой сад и обустраивал имение.
«Спектакль рассказывает историю рыжей собаки, которая оказывается в доме «таинственного незнакомца». Актеры покажут для зрителей представление, в рамках которого будут ходить на ходулях, совершать трюки и показывать фокусы», — поделились в министерстве.
Подробную информацию о спектакле и билеты можно найти на официальном сайте музея- заповедника. Начало спектакля в 12:00.
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Мира Полтева