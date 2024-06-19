В Подмосковье проведут фестиваль науки и искусств «Менделеев»

Фото: Фотобанк МО
В усадьбе Боблово музея-заповедника Д. Менделеева и А. Блока в Клину 22 июня пройдёт III фестиваль науки и искусств «Менделеев». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Программа фестиваля предназначена для школьников, абитуриентов, студентов, их родителей и педагогов. Для гостей подготовили лекции и доклады. Их представят учёные, преподаватели естественно-научных российских вузов и сотрудники музеев, связанных с химией и именем Менделеева. На фестивале также проведут викторины и экскурсии, покажут театральную постановку «Барышня-крестьянка». Завершит программу станет открытие новой экотропы «Бобловский парк», – уточнили в министерстве.Программа начнётся в 11 часов. Подробности можно узнать на сайте музея-заповедника.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Государственный мемориальный музей-заповедник Д. Менделеева и А. Блока объединяет три подмосковные усадьбы – Шахматово, Тараканово и Боблово. В усадьбу Боблово Менделеев приезжал каждое лето с семьёй. Там учёный ставил сельскохозяйственные эксперименты, а также создал ландшафтный парк с экзотическими растениями.
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Лора Луганская