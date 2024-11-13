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14 фольклорных ансамблей выступят на фестивале в Люберцах

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

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Во дворе спорта «Триумф» в Люберцах 21 ноября пройдёт фестиваль народного творчества «Лучшие. Народные. Наши». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие в муниципалитете будет проводиться в первый раз.
«На фестивале будут представлены народные танцы и песни, художественные промыслы. В программе выступят 14 лучших фольклорных ансамблей Подмосковья, среди которых – заслуженные коллективы народного творчества России, народные и образцовые ансамбли. Они продемонстрируют лучшие образцы творчества из своих репертуаров», – рассказали в ведомстве.
Фестиваль будет проходить по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, д. 4. Начало – в 16:00. Вход свободный.



Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

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#московская область
#люберцы
В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника
13 ноября 2024, 10:03

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Посвящение в первоклассники состоялось в Волоколамской детской школе искусств, традиционно День первоклассника здесь отмечают концертом, на котором юные таланты демонстрируют, чему успели научиться с начала сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В просторном концертном зале школы собрались все: ученики, их родители и педагоги. Под аплодисменты зрителей первоклассники поднялись на сцену, чтобы показать публике свои успехи в музыкальном искусстве», — говорится в сообщении.
В ходе праздника юных музыкантов поздравила с началом творческого пути Фея искусств. Она напомнила ребятам, что каждый из них — звезда, начинающая свой путь к свершениям. А в финале мероприятия первоклассникам подарили сердца, которые специально для них сделали воспитанники художественного отделения школы.

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#волоколамск
#концерт
#школа искусств
#дети
#школьники
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Поэтесса Анна Ревякина: Мы много говорили с Евтушенко о Донбассе
12 ноября 2024, 19:30

Фото: Радио 1

Известный поэт, член Общественной палаты России Анна Ревякина приняла участие в форуме ОП РФ «Сообщество». Она рассказала ведущему Николаю Шувалову в программе «Самое время» на «Радио 1» о своей общественной работе, современных поэтах и разговорах с поэтом Евгением Евтушенко.
Тема форума «Россия 2030 – «Общественные инициативы для нового времени». Скажите, какие инициативы соответствуют вызовам нового времени?

Это очень трудно описать. Это длинный форум, большое пленарное заседание, большая панельная дискуссия, посвящённая, кстати, русскому стилю. В Общественной палате собираются, как правило, пассионарии, у каждого свой вектор, каждый разрабатывает свою тему. Перечислить все инициативы тяжело.

Инициативы должны быть низовыми. У нас самый великий, мудрый прекрасный народ, невероятно креативный. Но эти инициативы должны быть поддержаны сверху. Русская земля рождает «гагариных», а от власти нам нужны «королёвы».

Вы являетесь членом комиссии Общественной палаты России по культуре и сохранению духовного наследия. В чем видите главный смысл своей общественной деятельности?

Общественная плата – это для добрых людей, которым нужно чуть больше возможностей, чтобы помогать другим людям. А мой смысл – в том, что я пишу стихи, много взаимодействую с людьми из новых регионов. Мой смысл – помогать, открывать таланты, новые имена, собирать русские тексты. Хочу попытаться обозначить время за окном, давать определения, которые для него характерны. Например, Кевларовый век.

Мы знаем, что русская история литературы имеет несколько больших поэтических расширений в своем теле, когда были написаны тексты, которые стали литературообразующими для того или иного периода – Золотой, Серебряный, Бронзовый века русской литературы. Сейчас Кевларовый век. Хотя кевлар – это и не метал, это волокно, которое защищает бойца от пули, осколка, из него делают всё то, что способно сохранить тело. В поэзии кевлар защищает душу.
Сейчас происходит очень точная фиксация времени, и есть огромное количество авторов, которые пишут об этом в Донецке. Потому что люди являются свидетелями происходящего.

Я обожаю открывать таланты. Вот, например, Сонечка Юдина, девочка из Химок. Молодая прекрасная. Впервые она вышла в моей антологии «Великий блокпост». Я её раскопала с соцсети «ВКонтакте», написала. Я увидела, что из неё может вырасти большой поэт, хотя я и боюсь перехваливать. В своей ответной речи на «Филатов фест», она сказала: «Главное в этой жизни – быть хорошим человеком, я не подведу!» Вот такая чистота, родниковая вода.

ДНР и ЛНР стали частью России. А вы помните свою первую реакцию, когда 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости народных республик?

Конечно помню. Я думала, что это неправда, что я сплю. Этого быть не может. Этого счастья просто случиться не может. […] Этот день мы приближали, как могли. Но когда он наступил, было ощущение, что это неправда. В тот день я эту новость перечитала, потом снова вернулась, потом опять перечитала. А потом в течение дня ещё долго возвращалась, смотрела, не исчезла ли она из интернета. Это было очень странное ощущение, потому что восемь лет мы ждали, что это произойдёт.

А какую роль в вашей жизни и творчестве сыграло знакомство с Евгением Евтушенко?

Большую. Мы много говорили. Но не только он меня научил, я его тоже научила. Мы говорили о Донбассе. До моего знакомства с ним он практически не понимал, что происходит в Донецке – почему люди встали, почему вышли на улицы, почему такие огромные очереди были, когда проходил референдум. Он не понимал этого, потому что он смотрел какие-то СМИ, может быть, иностранные. Он же на две страны жил. Понятно, что какая-то информация просачивалась оттуда. Много мы с ним говорили о Донбассе, о Донецке. Евтушенко понимал, конечно, одну очень важную вещь и транслировал её – «Если будет Россия, значит, буду и я».

На встрече с президентом России в 2023 году вы прочли стихотворение о вашем родном городе Донецке. Если бы можно было описать Донецк, какие это были бы слова?

Донецк – это отец. Всё что вы можете сказать об отце, то же самое можно сказать о Донецке. Донецк – это отец во всех смыслах. Он оберегает, он защищает, он любит. Он и Отечество, он и отчество. Он – всё.

Полностью интервью Анны Ревякиной можно посмотреть на Rutube и Дзен.

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В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам

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Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию
#искусство
#культура
#литература
#поэзия
#поэт
#днр
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В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам
12 ноября 2024, 19:13

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Любителей восточного танца приглашают на бесплатный мастер-класс по Belly-dance в Павловском Посаде. Урок даст член танцевальной организации МАРКС, абсолютный победитель и призёр конкурсов и фестивалей Наталья Малинина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Малинина занимается танцами с девяти лет. Более 10 лет её привлекает направление восточных танцев. Танцовщица закончила курсы хореографов, училась в Рязанском филиале Московского университета культуры. С 2008 года танцует в ансамбле народного танца «Калинка» в Павловском Посаде», – говорится в сообщении.
Мастер-класс состоится в Доме культуры «Ленский» 15 ноября, начало – в 18:00

Записаться и получить консультацию можно по телефону 8-915-071-68-87. Возрастное ограничение – 18 .

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#искусство
#культура
#танец
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#подмосковье
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В Красногорске пройдёт русская вечёрка «Кузьминки»
12 ноября 2024, 18:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Доме культуры «Луч» 13 ноября пройдёт русская вечёрка под названием «Кузьминки», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. Этот старинный русский праздник отмечается в честь православных святых Космы и Дамиана – покровителей ремёсел, брака и домашней птицы.
«В России этот день считался девичьим праздником. На день, а то и за три дня подыскивали избу, где собирались справлять вечёрку. Девушки ходили по домам, собирали пищу к ужину, а если среди гостей была невеста, она считалась хозяйкой в доме. К вечеру приглашались парни и музыканты, начиналось веселье», – рассказали в администрации.
В программе русской вечёрки «Кузьминки» – народные песни, игры и танцы. Гости погрузятся в атмосферу традиционной русской культуры. Приходить можно всей семьёй или с друзьями.

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Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию

В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной

Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным
#красногорск
#праздник
#фольклор
#подмосковье
#московская область
#культура
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Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию
12 ноября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Детей от шести до 10 лет из Красногорска 17 ноября приглашают на сказочную экскурсию «Там чудеса…». Она пройдёт в детском городке «Сказочный», который называют «Лукоморьем», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Даже взрослые здесь оказываются в атмосфере детства и сказки. Сказочные персонажи ждут всех в разных уголках городка. Они откроют свои секреты, а участники экскурсии решат увлекательные загадки и задания. Автор и ведущая экскурсии – Юлия Зимнухова, организаторы – «Библиотеки Красногорска», «Парки Красногорска» и программа «Кэпи-Квест», – рассказали в администрации.
Там отметили, что экскурсия бесплатная, записи не требуется. Сбор участников – в 12:30 у горки «Слон» по адресу: Красногорск. ул. Ленина, 11А.

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#экскурсия
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#библиотеки
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#московская область
#литература
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В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной
12 ноября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выставка картин художницы, заведующей художественном отделением Петрово-Дальневской детской школы искусств Татьяны Стешиной открылась в культурном центре «Архангельское» в одноименном посёлке городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены живописные и графические работы Татьяны Стешиной, выполненные в разных жанрах: это и натюрморты, и пейзажи, и портеры. Используя в своих работах акрил, акварель и карандаш художница успешно работает как с большими холстами, так и с произведениями малой формы», — говорится в сообщении.
Выставка продлится до 2 декабря. Возрастных ограничений нет.

Адрес культурного центра: городской округ Красногорск, посёлок Архангельское, дом №17А.

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#красногорск
#архангельское
#культура
#выставка
#художник
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Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным
12 ноября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске состоялся первый этнокультурный форум «Россия – симфония народов!». Одним из событий форума стало открытие выставки национальных культур, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На выставке были представлены изделия народных промыслов, прошли яркие дефиле в национальных костюмах. Гости познакомились с историей, традициями и культурой народов России.
«Председатель Московского регионального отделения «Общероссийского объединения корейцев» Александр Пак подчеркнул важность межнациональных мероприятий. По его словам, обмен национальными традициями способствует дружбе и сплочённости народов. Подобные события укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность. Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Татьяна Ключникова рассказала, что студенты показали свои творческие работы, посвящённые национальным обрядам, традициям и праздникам», – говорится в сообщении.
Организаторы, участники и гости мероприятия решили сделать форум традиционным и открыть его для широкой аудитории в следующем году.

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#культура
#искусство
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#фольклор
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне
12 ноября 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Хор русской песни «Жар-птица» 17 ноября даст концерт в культурном центре «Красногорье». Коллектив представит программу «Письма с фронта», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Прозвучат песни о войне и победе. Концерт «Письма с фронта» – это возвращение к истокам, к тем временам, когда песни были не просто музыкой, а частью жизни, объединяющей людей. Это возможность ещё раз вспомнить о подвиге предков, о том, какой ценой досталась победа», – говорится в сообщении.
Хор русской песни «Жар-птица» – профессиональный коллектив, который бережно хранит и передаёт традиции русской народной песни. В репертуаре – песни разных жанров и стилей, но особое место занимают композиции о войне.

Концерт начнётся в 14:00 по адресу: Красногорск, улица Вокзальная, дом 10А. Вход будет свободным.

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Фестиваль народного танца собрал в Шатуре более 400 участников
12 ноября 2024, 15:22

Фото: пресс-служб администрации г. о. Шатура

Шатура в четвёртый раз приняла хореографические коллективы из разных уголков Подмосковья и Владимирской области. В спортивно-культурном центре «Рошаль» участники фестиваля «России яркие узоры» состязались в искусстве народного и стилизованного танца, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Организатором фестиваля выступил шатурский Дом культуры имени Нариманова.
«Мы давно хотели создать что-то такое, что способствовало бы развитию народного направления. В нашем ДК родился ансамбль «Раздолье», и мы придумали такой фестиваль. Хотели, чтобы наши дети видели, как прекрасен и разнообразен народный танец», – рассказала организатор фестиваля, директор ЦДК им. Нариманова Елена Хатакова.
Коллектив «Раздолье», где занимаются дети от 7 до 17 лет, представили на фестивале четыре номера. В их репертуаре – и шуточные, и серьёзные танцы. Всего на фестивале выступили 19 коллективов и более 400 участников.

На сцену вышли танцоры разных стилей – от классических народных танцев до современных стилизованных постановок. По решению жюри лучшим в этом году стал хореографический ансамбль «Иван да Марья» из города Жуковского. Коллектив получил Гран-при фестиваля.

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#искусство
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#танец
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