14 фольклорных ансамблей выступят на фестивале в Люберцах

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Во дворе спорта «Триумф» в Люберцах 21 ноября пройдёт фестиваль народного творчества «Лучшие. Народные. Наши». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие в муниципалитете будет проводиться в первый раз.
«На фестивале будут представлены народные танцы и песни, художественные промыслы. В программе выступят 14 лучших фольклорных ансамблей Подмосковья, среди которых – заслуженные коллективы народного творчества России, народные и образцовые ансамбли. Они продемонстрируют лучшие образцы творчества из своих репертуаров», – рассказали в ведомстве.Фестиваль будет проходить по адресу: Люберцы, ул. Смирновская, д. 4. Начало – в 16:00. Вход свободный.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
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