В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам

Музей «Новый Иерусалим» в Истре открывает серию благотворительных концертов. Так, в рамках акции уже состоялся сольный концерт заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского. Все собранные средства будут перечислены на благотворительные цели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.