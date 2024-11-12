Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам

В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад

Любителей восточного танца приглашают на бесплатный мастер-класс по Belly-dance в Павловском Посаде. Урок даст член танцевальной организации МАРКС, абсолютный победитель и призёр конкурсов и фестивалей Наталья Малинина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Малинина занимается танцами с девяти лет. Более 10 лет её привлекает направление восточных танцев. Танцовщица закончила курсы хореографов, училась в Рязанском филиале Московского университета культуры. С 2008 года танцует в ансамбле народного танца «Калинка» в Павловском Посаде», – говорится в сообщении.
Мастер-класс состоится в Доме культуры «Ленский» 15 ноября, начало – в 18:00



Записаться и получить консультацию можно по телефону 8-915-071-68-87. Возрастное ограничение – 18+.

Читайте также:

Каратист из Электрогорска стал двукратным чемпионом Всероссийских соревнований

В Павловском Посаде подвели итоги работы образовательного комплекса

В Павловском Посаде состоялся концерт в войсковой части
#павловский посад
#искусство
#культура
#танец
#мастер-класс
#подмосковье
#московская область
В Красногорске пройдёт русская вечёрка «Кузьминки»
12 ноября 2024, 18:19

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Доме культуры «Луч» 13 ноября пройдёт русская вечёрка под названием «Кузьминки», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск. Этот старинный русский праздник отмечается в честь православных святых Космы и Дамиана – покровителей ремёсел, брака и домашней птицы.
«В России этот день считался девичьим праздником. На день, а то и за три дня подыскивали избу, где собирались справлять вечёрку. Девушки ходили по домам, собирали пищу к ужину, а если среди гостей была невеста, она считалась хозяйкой в доме. К вечеру приглашались парни и музыканты, начиналось веселье», – рассказали в администрации.
В программе русской вечёрки «Кузьминки» – народные песни, игры и танцы. Гости погрузятся в атмосферу традиционной русской культуры. Приходить можно всей семьёй или с друзьями.

Читайте также:

Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию

В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной

Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным
#красногорск
#праздник
#фольклор
#подмосковье
#московская область
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юных жителей и гостей Красногорска приглашают на сказочную экскурсию
12 ноября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Детей от шести до 10 лет из Красногорска 17 ноября приглашают на сказочную экскурсию «Там чудеса…». Она пройдёт в детском городке «Сказочный», который называют «Лукоморьем», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Даже взрослые здесь оказываются в атмосфере детства и сказки. Сказочные персонажи ждут всех в разных уголках городка. Они откроют свои секреты, а участники экскурсии решат увлекательные загадки и задания. Автор и ведущая экскурсии – Юлия Зимнухова, организаторы – «Библиотеки Красногорска», «Парки Красногорска» и программа «Кэпи-Квест», – рассказали в администрации.
Там отметили, что экскурсия бесплатная, записи не требуется. Сбор участников – в 12:30 у горки «Слон» по адресу: Красногорск. ул. Ленина, 11А.

Читайте также:

В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной

Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным

Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне
#дети
#экскурсия
#красногорск
#парки
#библиотеки
#подмосковье
#московская область
#литература
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном КЦ «Архангельское» открылась выставка художницы Татьяны Стешиной
12 ноября 2024, 17:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Выставка картин художницы, заведующей художественном отделением Петрово-Дальневской детской школы искусств Татьяны Стешиной открылась в культурном центре «Архангельское» в одноименном посёлке городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены живописные и графические работы Татьяны Стешиной, выполненные в разных жанрах: это и натюрморты, и пейзажи, и портеры. Используя в своих работах акрил, акварель и карандаш художница успешно работает как с большими холстами, так и с произведениями малой формы», — говорится в сообщении.
Выставка продлится до 2 декабря. Возрастных ограничений нет.

Адрес культурного центра: городской округ Красногорск, посёлок Архангельское, дом №17А.

Читайте также:

Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным

На Школьной улице в Красногорске обустроили новые парковочные места

Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне
#красногорск
#архангельское
#культура
#выставка
#художник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Этнокультурный форум в Красногорске решили сделать традиционным
12 ноября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске состоялся первый этнокультурный форум «Россия – симфония народов!». Одним из событий форума стало открытие выставки национальных культур, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На выставке были представлены изделия народных промыслов, прошли яркие дефиле в национальных костюмах. Гости познакомились с историей, традициями и культурой народов России.
«Председатель Московского регионального отделения «Общероссийского объединения корейцев» Александр Пак подчеркнул важность межнациональных мероприятий. По его словам, обмен национальными традициями способствует дружбе и сплочённости народов. Подобные события укрепляют общероссийскую гражданскую идентичность. Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Татьяна Ключникова рассказала, что студенты показали свои творческие работы, посвящённые национальным обрядам, традициям и праздникам», – говорится в сообщении.
Организаторы, участники и гости мероприятия решили сделать форум традиционным и открыть его для широкой аудитории в следующем году.

Читайте также:

Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне

На Школьной улице в Красногорске обустроили новые парковочные места

В Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»
#культура
#искусство
#форум
#фольклор
#красногорск
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хор русской песни «Жар-птица» исполнит в Красногорске песни о войне
12 ноября 2024, 17:17

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Хор русской песни «Жар-птица» 17 ноября даст концерт в культурном центре «Красногорье». Коллектив представит программу «Письма с фронта», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Прозвучат песни о войне и победе. Концерт «Письма с фронта» – это возвращение к истокам, к тем временам, когда песни были не просто музыкой, а частью жизни, объединяющей людей. Это возможность ещё раз вспомнить о подвиге предков, о том, какой ценой досталась победа», – говорится в сообщении.
Хор русской песни «Жар-птица» – профессиональный коллектив, который бережно хранит и передаёт традиции русской народной песни. В репертуаре – песни разных жанров и стилей, но особое место занимают композиции о войне.

Концерт начнётся в 14:00 по адресу: Красногорск, улица Вокзальная, дом 10А. Вход будет свободным.

Читайте также:

В Красногорске открылась выставка «Вседневный фарфор из собрания князей Юсуповых»

В образовательном центре «Созвездие» поздравили победителей чемпионата «Абилимпикс»

Для долголетов из Красногорска провели мастер-класс по созданию слайд-шоу
#красногорск
#концерт
#музыка
#песня
#хор
#искусство
#культура
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фестиваль народного танца собрал в Шатуре более 400 участников
12 ноября 2024, 15:22

Фото: пресс-служб администрации г. о. Шатура

Шатура в четвёртый раз приняла хореографические коллективы из разных уголков Подмосковья и Владимирской области. В спортивно-культурном центре «Рошаль» участники фестиваля «России яркие узоры» состязались в искусстве народного и стилизованного танца, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Организатором фестиваля выступил шатурский Дом культуры имени Нариманова.
«Мы давно хотели создать что-то такое, что способствовало бы развитию народного направления. В нашем ДК родился ансамбль «Раздолье», и мы придумали такой фестиваль. Хотели, чтобы наши дети видели, как прекрасен и разнообразен народный танец», – рассказала организатор фестиваля, директор ЦДК им. Нариманова Елена Хатакова.
Коллектив «Раздолье», где занимаются дети от 7 до 17 лет, представили на фестивале четыре номера. В их репертуаре – и шуточные, и серьёзные танцы. Всего на фестивале выступили 19 коллективов и более 400 участников.

На сцену вышли танцоры разных стилей – от классических народных танцев до современных стилизованных постановок. По решению жюри лучшим в этом году стал хореографический ансамбль «Иван да Марья» из города Жуковского. Коллектив получил Гран-при фестиваля.

Читайте также:

Шатурские студенты участвуют в молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ»

Проповедник и известный блогер Павел Островский встретился с молодежью в Шатуре

В Шатуре открыли скейт-площадку
#шатура
#искусство
#культура
#танец
#фестиваль
#конкурс
#дети
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Музей «Новый Иерусалим» собрал средства для помощи «Елизаветинскому детскому хоспису»
11 ноября 2024, 18:45

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Музей «Новый Иерусалим» в Истре открывает серию благотворительных концертов. Так, в рамках акции уже состоялся сольный концерт заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского. Все собранные средства будут перечислены на благотворительные цели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.
Заместитель директора музея «Новый Иерусалим» Ирина Карабанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что такие концерты — традиция в музее, поддерживающая благотворительные организации в Московской области.
«Мы начали с «Елизаветинского детского хосписа», который находится в округе Истра и помогает неизлечимо больным детям до 18 лет из всех регионов России. Мы хорошо поработали и с хосписом: съездили туда, познакомились как с сотрудниками, так и с их программами, посмотрели все, и для нашего благотворительного концерта была выбрана программа «Дерево желаний». Елизаветинский хоспис работает с детьми, которые не излечимы, но там им помогают уменьшить боль и справиться с психологическими проблемами. И «Дерево желаний» - акция, когда сбывается последнее желание ребенка», — рассказала заместитель директора музея.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По ее словам, иногда ребенок держится из последних сил, чтобы дождаться исполнения своего желания.
«Мы подумали, что такая программа будет понятна жителям и посетителям концерта. Это важно, чтобы каждый ребенок имел возможность получить реализацию своей мечты. И родителю хотелось помочь. Родителям важно чувствовать, что единение общества имеет не меньшую ценность, чем сбор средств. Иногда психологическая поддержка придает таких сил, какие деньгами не купишь», — поделилась собеседница.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Она добавила, что акция будет продолжаться и поддерживать благотворительные организации в Подмосковье, привлекая различные кампании.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Понимание того, что жители-соседи могут сделать благое дело. Это не сложно, это приемлемо для их кошелька. Хотелось бы чтобы побольше активности от кампаний, но работа ведется»», — отметила Ирина Карабанова.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Все собранные средства от концерта Бориса Березовского — более 700 тыс. рублей — пошли на реализацию проекта «Дерево желаний».

Читайте также:

В Красногорске обсудили перспективы реализации проекта «Сказки о Красном граде»

День сотрудника органов внутренних дел в Волоколамске отметили концертом

В Мытищах открылась выставка городецкой росписи
#подмосковье
#истра
#дело
#работа
#новый иерусалим
#акция
#дерево
#хоспис
#соседи
#жители
#программа
#поддержка
#психологическая поддержка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В клубе «Мечниково» показали кукольный спектакль по мотивам марийской сказки
11 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В клубе «Мечниково» Дворца культуры «Луч» показали кукольный спектакль фольклорно-этнографического «Театра на трёх стульях». Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Кукловоды создают удивительное пространство, в котором звучат народные песни и играют народные инструменты. Герои марийской сказки рассказали детям о важности единства с народом, чтобы одолеть любого врага. После спектакля руководитель студии раннего развития «Росток» Елизавета Мисникевич провела мастер-класс. Дети и взрослые наклеили разноцветных человечков вокруг планеты и вместе исполнили песню «Я, ты, он, она – вместе целая страна», – отметили в пресс-службе.
Ведущая мероприятия продолжила тему, заданную марийской сказкой о смелом юноше, и провела с ребятами состязания на ловкость, внимание и храбрость. Дети стреляли из лука, метали диски и сбивали кегли.

Читайте также:

Центр «Искатель» провёл для лицеистов «Урок живой истории»

В Красногорске обсудили перспективы реализации проекта «Сказки о Красном граде»

16 уникальных женских костюмов представлены на выставке в усадьбе Знаменское
#красногорск
#спектакль
#театр
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске обсудили перспективы реализации проекта «Сказки о Красном граде»
11 ноября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Реализацию проекта «Сказки о Красном граде» по созданию увлекательных и познавательных историй о Красногорске обсудили представители школьного филиала проектной группы с работниками управления образования города — Анной Чернобровкиной и Ириной Фетисовой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Предполагается, что реализация проекта «Сказки о Красном граде» поможет усилить интерес подрастающего поколения к истории и культуре своего города, а также сформировать у них чувства патриотизма и уважения к наследию предков. Кроме того, он будет стимулировать творческое развитие молодёжи», — говорится в сообщении.
В администрации городского округа отметили, что при удачной реализации этого проекта он сможет стать образцом для других российских городов и регионов.

Читайте также:

16 уникальных женских костюмов представлены на выставке в усадьбе Знаменское

Глава Красногорска Волков наградил сотрудников органов внутренних дел

В Детском центре спасли зрение мальчику, напоровшемуся глазом на ветку
#красногорск
#культура
#молодёжь
#книга
Следите за нашими новостями
в удобном формате