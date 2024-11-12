В Павловском Посаде проведут мастер-класс по восточным танцам

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павловский Посад
Любителей восточного танца приглашают на бесплатный мастер-класс по Belly-dance в Павловском Посаде. Урок даст член танцевальной организации МАРКС, абсолютный победитель и призёр конкурсов и фестивалей Наталья Малинина, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Малинина занимается танцами с девяти лет. Более 10 лет её привлекает направление восточных танцев. Танцовщица закончила курсы хореографов, училась в Рязанском филиале Московского университета культуры. С 2008 года танцует в ансамбле народного танца «Калинка» в Павловском Посаде», – говорится в сообщении.Мастер-класс состоится в Доме культуры «Ленский» 15 ноября, начало – в 18:00
Записаться и получить консультацию можно по телефону 8-915-071-68-87. Возрастное ограничение – 18+.
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