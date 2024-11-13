В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Посвящение в первоклассники состоялось в Волоколамской детской школе искусств, традиционно День первоклассника здесь отмечают концертом, на котором юные таланты демонстрируют, чему успели научиться с начала сентября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В просторном концертном зале школы собрались все: ученики, их родители и педагоги. Под аплодисменты зрителей первоклассники поднялись на сцену, чтобы показать публике свои успехи в музыкальном искусстве», — говорится в сообщении.В ходе праздника юных музыкантов поздравила с началом творческого пути Фея искусств. Она напомнила ребятам, что каждый из них — звезда, начинающая свой путь к свершениям. А в финале мероприятия первоклассникам подарили сердца, которые специально для них сделали воспитанники художественного отделения школы.
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