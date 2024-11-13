В Волоколамске провели детский концерт в честь Дня первоклассника

Во дворе спорта «Триумф» в Люберцах 21 ноября пройдёт фестиваль народного творчества «Лучшие. Народные. Наши». Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие в муниципалитете будет проводиться в первый раз.