14 марта пройдет презентация военно-исторического фильма «Адмирал Кузнецов»

Фото: Кадр из фильма «Адмирал Кузнецов»
В четверг, 14 марта в Москве пройдет пресс-показ сериала «Адмирал Кузнецов». Премьерный показ сериала состоится на медиаплатформе «Смотрим». Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».
Проект создан кинокомпанией «Мостелефильм» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
В рамках мероприятия пройдет показ первых серий и пресс-конференция, в которой примут участие. В 4:45 начнется аккредитация, в 15:30 запланирован стаср пресс-показа, а в 17:00 - начало пресс-конференции.
Николай Герасимович Кузнецов (Игорь Петренко) — самый молодой в истории России народный комиссар, возглавивший ВМФ СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны.
Молодому наркому придется столкнуться с опытным и коварным противником — главкомом флота Германии Эрихом Рёдером. Сложная ситуация на поле боя потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений.
Читайте также:
В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»
В Подмосковье пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»
«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске
В рамках мероприятия пройдет показ первых серий и пресс-конференция, в которой примут участие. В 4:45 начнется аккредитация, в 15:30 запланирован стаср пресс-показа, а в 17:00 - начало пресс-конференции.
Молодому наркому придется столкнуться с опытным и коварным противником — главкомом флота Германии Эрихом Рёдером. Сложная ситуация на поле боя потребует от Кузнецова незамедлительного принятия рискованных решений, от которых будет зависеть судьба многих сражений.
Читайте также:
В Серпухове открылась новая галерея «Каретный сарай»
В Подмосковье пройдет фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского»
«Звезды Русского Радио» станут участниками форума-концерта в Подольске
Алина Юрчак