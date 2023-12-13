В Московской области пройдет фестиваль «Дмитровский пряник»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Для гостей мероприятия подготовлена обширная культурная программа: выставка пряников ручной работы, концерт, тематическая экскурсия, на которой представлены старинные пряничные доски и мастер-классах, на котором все желающие смогут самостоятельного испечь и расписать пряник.
Стоит отметить, что в рамках фестиваля пройдет конкурс для пекарей и кондитеров, на котором более 20 участников продемонстрируют свои пряничные шедевры. Победителей будет определять профессиональное жюри, а зрители смогут выбрать конкурсанта, которому достанется «Приз зрительских симпатий».
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