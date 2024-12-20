16 предприятий народных промыслов Подмосковья представлено на выставке «Ладья»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Коллективный стенд Подмосковья представлен на XXXVI Всероссийской выставке-ярмарке народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024». Она открылась в «Экспоцентре» в Москве, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В выставке участвуют 16 предприятий народных промыслов Подмосковья и Союз Гжельских мастеров. Посетители выставки могут увидеть и купить такие изделия, как павловопосадские платки, гжельский и дулёвский фарфор, жостовские подносы, федоскинские шкатулки и многое другое. За первые два дня работы выставку посетили около 30 тыс. человек. Подмосковный стенд пользуется большой популярностью», – отметили в ведомстве.Всероссийская выставка-ярмарка народных художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2024» продлится до 22 декабря.
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