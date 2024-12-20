В Горках Ленинских начала работу посвящённая электрификации России выставка

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
В Инженерном корпусе музея-усадьбы «Горки Ленинские» 20 декабря открыли выставку «Первые электростанции ГОЭЛРО». Об этом рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«Посетители смогут увидеть единственный сохранившийся в стране двигатель Otto-Deutz 1910-х годов – памятник науки и техники России. Выставка расскажет о первых частных электростанциях и электростанциях, строящихся по плану Государственной комиссии по электрификации России. Они узнают, как была создана ГОЭЛРО и как на VIII съезде Советов Ленин выдвинул лозунг: «Коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
План ГОЭЛРО был рассчитан на 10-15 лет и подразумевал реконструкцию предприятий электроэнергетики, унаследованных от царской России, а также строительство новых электростанций. Первенцами советской энергетики стали Каширская, Шатурская ГРЭС и Волховская ГЭС. Строительство Каширской ГРЭС начали летом 1919 года.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Первые годы советской энергетики иллюстрируют материалы, представленные Музеем Мосэнерго и энергетики Москвы и Музеем Каширской ГРЭС.
Двигатель немецкой фирмы Otto-Deutz производил электричество из сырой нефти на электростанции усадьбы Горки. В экспозиции также – динамо-машина, предоставленная Политехническим музеем.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
Выставка будет работать в Инженерном корпусе усадьбы, где завершился первый этап музеефикации пространства. Раньше помещение использовалось для технических и складских целей, а теперь стало ещё одним выставочным пространством музея.
Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО
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Лора Луганская