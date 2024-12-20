В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.
Завершился ремонт стен ограды, башен и здания Ново-Фёдоровской церкви Богородицерождественского Бобренева монастыря. Их отремонтировали по государственной программе Московской области «Культура и туризм Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В мужской обители восстановили кирпичную кладку ограды, белокаменные элементы стен и башен, воссоздали ворота. Преобразилась и Ново-Фёдоровская церковь, расположенная на территории объекта культурного наследия федерального значения. Реставраторы усилили конструкции, восстановили кладку, отделку и декоративные элементы, воссоздали открытые участки и заполнили проёмы», – говорится в сообщении.Как напомнили в администрации, Бобренев монастырь – одни из старейших в России. Его заложил в 1381 году князь Дмитрий Донской по благословению Сергия Радонежского в честь победы в Куликовской битве.
Комплексные реставрационные работы в обители начались в 2018 году. За это время удалось полностью отреставрировать Старо-Фёдоровскую церковь и Северный братский корпус.
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