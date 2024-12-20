Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Культура/ В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря

В Коломне завершили начатую в 2018 году реставрацию Бобренева монастыря

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Оригинал
Завершился ремонт стен ограды, башен и здания Ново-Фёдоровской церкви Богородицерождественского Бобренева монастыря. Их отремонтировали по государственной программе Московской области «Культура и туризм Подмосковья», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В мужской обители восстановили кирпичную кладку ограды, белокаменные элементы стен и башен, воссоздали ворота. Преобразилась и Ново-Фёдоровская церковь, расположенная на территории объекта культурного наследия федерального значения. Реставраторы усилили конструкции, восстановили кладку, отделку и декоративные элементы, воссоздали открытые участки и заполнили проёмы», – говорится в сообщении.
Как напомнили в администрации, Бобренев монастырь – одни из старейших в России. Его заложил в 1381 году князь Дмитрий Донской по благословению Сергия Радонежского в честь победы в Куликовской битве.



Комплексные реставрационные работы в обители начались в 2018 году. За это время удалось полностью отреставрировать Старо-Фёдоровскую церковь и Северный братский корпус.

Читайте также:

В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
#культура
#туризм
#коломна
#монастыри
#реставрация
#подмосковье
#московская область
В Кашире открылась выставка винтажных ёлочных игрушек
20 декабря 2024, 15:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Выставка «В ностальгии ёлочных огней», посвящённая ёлочным украшениям прошлого века, открылась в здании Каширского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены шары разного дизайна, фонарики, сосульки, сказочные персонажи из стекла и прессованной ваты, а также игрушки, сделанные из нанизанных на проволоку стеклянных трубочек и бусин. Особо примечательными экспонатами являются игрушки на прищепках и пластмассовый Дед Мороз», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка не только напоминает о праздниках прошлых лет, но и помогает погрузиться в прошлое страны, так как ко многим значимым историческим событиям выпускались специальные тематические ёлочные игрушки.

Выставка продлится до 28 декабря, часы работы — с 9:00 о 17:00. Адрес: город Кашира, улица Иванова, д.1.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Читайте также:

В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
#кашира
#выставка
#новый год
#игрушки
#культура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В «Новом Иерусалиме» представят обновлённую карету патриарха Никона
20 декабря 2024, 14:56

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

24 декабря в музее «Новый Иерусалим» после масштабной реставрации представят карету патриарха Никона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Это уникальный исторический памятник, один из немногих сохранившихся в мире образцов экипажного дела XVII века. Редкий экспонат несколько столетий находился в Ново-Иерусалимском монастыре, а в 1920 году попал в музейное собрание. Сильно повреждённая карета была сохранена усилиями музейщиков и к 420-летию патриарха Никона заняла место в постоянной экспозиции музея.

Восстановление кареты стало крупнейшим реставрационным проектом «Нового Иерусалима».
«Когда удаётся отреставрировать практически утраченный экспонат с более чем 300-летней историей, это большой успех. За ним стоит огромный труд. Этот реставрационный проект стал результатом работы нескольких поколений музейщиков. Получив вторую жизнь, карета теперь станет ключевым историческим артефактом экспозиции музея», — сказал министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.
Презентация кареты состоится 24 декабря в полдень. Увидеть обновлённый уникальный исторический артефакт можно в разделе «Новый Иерусалим. Памятник истории и культуры XVII–XXI веков». В нём представлено ещё несколько подлинных вещей, принадлежавших патриарху Никону.

Читайте также:

Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья

Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции

День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
#василий кузнецов
#минкульттуризма мо
#музей
#новый иерусалим
#истра
#история
#подмосковье
#московская область
#выставка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гостей Егорьевского музея приглашают в 3D-полёт над городами Подмосковья
20 декабря 2024, 10:20

Фото: Юлия Андросова

Необычный зал открыт для посещения в Егорьевском историко-художественном музее: он оформлен как дирижабль, на котором можно совершить полёт над несколькими городами Московской области, передаёт корреспондент Юлия Андросова.
«Этот зал напоминает летательный аппарат. В иллюминаторах мы видим наш Егорьевск: исторический центр, окраины и Советскую улицу. Полётом мы управляем сами — при помощи штурвала. (…) Проект включает 60 минут 3D-графики. Мы охватили семь направлений и более десяти подмосковных городов. Все они связаны с историей нашего Егорьевска», — рассказала заведующая отделом цифрового развития Егорьевского историко-художественного музея Любовь Терпиловская.

Фото: Юлия Андросова

Реализация инновационного проекта заняла полтора года, из которых год велась работа по сбору материалов и ещё шесть месяцев заняла отрисовка 3D-графики.

Читайте также:

Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции

День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой

В музее Чайковского в Клину открылась посвящённая Пушкину выставка
#егорьевск
#культура
#музей
#полеты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции
19 декабря 2024, 19:58

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Учащиеся средней школы №1 побывали в Каширском краеведческом музее на интерактивном занятии «Звучание родников старины». Накануне Нового года и Рождества ребята получили полезные знания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудница музея Людмила Максакова рассказала, как отмечали эти праздники наши предки 100 и 150 лет назад, во что верили, как гадали, что пели и чем угощали гостей. Школьники узнали, что в ночь перед Рождеством молодёжь и дети ходили по дворам в народных костюмах с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарили сладости, выпечку, а иногда и деньги. Они сами разучили колядки, рождественские песни и игры», – сказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Записаться на эту программу, а также мастер-классы и экскурсии музея можно по телефону 8 (999) 834-85-40. Афиша мероприятий музея размещена по ссылке.

Читайте также:

Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»

Каширские долголеты осмотрели достопримечательности Видного

Каширским студентам рассказали о наскальных рисунках в пещере Шове
#кашира
#традиции
#новый год
#рождество
#праздники
#школьники
#музей
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День рождения Каширского краеведческого музея отметят праздничной программой
18 декабря 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Праздничную программу проведут в Каширском краеведческом музее в честь 47-летия учреждения в субботу, 21 декабря, мероприятие будет посвящено дарителям и музейным волонтёрам, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Каширский краеведческий музей был создан 47 лет назад силами энтузиастов-ветеранов и любителей истории. Мероприятие начнётся в два часа дня. В честь праздника только один день будет работать выставка новых поступлений за 2024 год «В дар музею — в дар потомкам. Возрастное ограничение — 6 », — говорится в сообщении.
Кроме того, помимо постоянных экспозиций, посвящённых истории, культуре и природе Каширского края, посетителям будет представлена выставка картин «Зимняя палитра» с работами художников из Каширы и Ступина.

Читайте также:

Для молодёжи Каширы провели викторину «Новогодние традиции»

Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве

В Кашире проверили состояние грузового и пассажирского транспорта
#кашира
#музей
#выставка
#праздник
#день рождения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для молодёжи Каширы провели викторину «Новогодние традиции»
18 декабря 2024, 12:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Интерактивную викторину «Новогодние традиции» организовала для студентов корпусов «Кашира» и «Ожерелье» профессионального колледжа «Московия» специалистка по социальной работе с молодежью Каширского молодежного центра Наталья Турочкина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Викторина состояла из нескольких этапов, на каждом из которых участники должны были решать различные интеллектуальные задачи и выполнять творческие задания, связанные с символами новогодних праздников и новогодними традициями в разных странах», — говорится в сообщении.
Целью организации игры-викторины было создание праздничной атмосферы, расширения кругозора, укрепление дружеских связей между молодежью и расширение кругозора участников. Мероприятие прошло на большом эмоциональном подъёме.

Читайте также:

Каширские спортсмены выиграли 10 медалей турниров по самбо и дзюдо в Москве

В Кашире проверили состояние грузового и пассажирского транспорта

В парке Каширы 21 декабря проведут зимний праздник спорта
#кашира
#молодёжь
#игра
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В музее Чайковского в Клину открылась посвящённая Пушкину выставка
17 декабря 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике Петра Чайковского в Клину открылась выставка «Пушкиниана Чайковского». Она приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского поэта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Выставка призвана показать важнейшую роль поэта и его творчества в русской жизни XIX века. Поэзия и проза Пушкина оказали глубокое влияние на Чайковского. По его произведениям написаны три великие оперы: «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама». В центре – экспонаты, связанные с этими творениями», – рассказали в ведомстве.
В экспозиции также представлены уникальные предметы из фондов Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Чайковского и Государственного музея Пушкина. Это письма композитора, макеты декораций опер Чайковского, костюмы оперных исполнителей, модель памятника поэту работы Александра Опекушина.

Как отметили в министерстве, выставка будет открыта до 8 апреля 2025 года.

Читайте также:

Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив

В городском парке Каширы установили фотобудку с моментальной печатью снимков

Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»
#культура
#минкульттуризма мо
#выставка
#клин
#музей чайковского
#пушкин
#чайковский
#поэт
#композитор
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В парке Каширы 21 декабря проведут зимний праздник спорта
17 декабря 2024, 13:49

Фото: istockphoto.com/Anastasia Babkina

Акция «Зимние рекорды» состоится в городском парке Каширы в ближайшую субботу, 21 декабря. На праздник спорта приглашаются взрослые и дети, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Приходите в парк, чтобы зарядиться энергией и вдохновением! Все мероприятия в парках Каширы проводятся бесплатно», — отметила директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
В рамках акции «Зимние рекорды» в парке состоится заход по скандинавской ходьбе, а также будут организованы различные спортивные эстафеты. Кроме того, для гостей праздника установят фотозону, организуют «Самоварную станцию», где можно будет угоститься горячим чаем, и проведут выставку достижений «Олимпийские чемпионы».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Возрастных ограничений нет.

Читайте также:

В городском парке Каширы установили фотобудку с моментальной печатью снимков

Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»

Ледовое шоу Ильи Авербуха в Волоколамске собрало более тысячи зрителей
#кашира
#парк
#праздник
#спорт
#мероприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стартовал приём заявок на гранты Президентского фонда культурных инициатив
17 декабря 2024, 09:24

Фото: istockphoto.com/brunocoelhopt

Приём заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского конкурса культурных инициатив стартовал в России во вторник, 17 декабря, сообщает пресс-служба фонда.
«На конкурс могут представлены проекты в сфере искусства, культуры и креативных индустрий, направленные на поддержку и популяризацию общероссийской культурной идентичности и на сохранение традиционных духовно-нравственных России, а также на поддержку коллективов и деятелей культуры, выступающих за патриотизм и достижение целей СВО», — говорится в сообщении.
Заявку на конкурс могут подать некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

Более подробная информация о грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив размещена на его официальном сайте.

Читайте также:

Агломерация Зарайск – Коломна выступила в финале конкурса «Культурная столица»

Ледовое шоу Ильи Авербуха в Волоколамске собрало более тысячи зрителей

Выяснились новые обладатели премии «Золотой граммофон»
#гранты
#культура
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате