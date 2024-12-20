В Кашире открылась выставка винтажных ёлочных игрушек

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Выставка «В ностальгии ёлочных огней», посвящённая ёлочным украшениям прошлого века, открылась в здании Каширского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Забота», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В экспозиции представлены шары разного дизайна, фонарики, сосульки, сказочные персонажи из стекла и прессованной ваты, а также игрушки, сделанные из нанизанных на проволоку стеклянных трубочек и бусин. Особо примечательными экспонатами являются игрушки на прищепках и пластмассовый Дед Мороз», — говорится в сообщении.Отмечается, что выставка не только напоминает о праздниках прошлых лет, но и помогает погрузиться в прошлое страны, так как ко многим значимым историческим событиям выпускались специальные тематические ёлочные игрушки.
Выставка продлится до 28 декабря, часы работы — с 9:00 о 17:00. Адрес: город Кашира, улица Иванова, д.1.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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