16 уникальных женских костюмов представлены на выставке в усадьбе Знаменское

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск
В усадьбе Знаменское-Губайлово открылась выставка «Эволюция моды. Женский костюм в среднем Поочье с каменного века до наших дней». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В экспозиции – 16 уникальных женских костюмов. Это реконструкции и подлинные этнографические наряды. Копии древнейших костюмов созданы на основе археологических находок. Гости выставки увидят костюмы каменного, бронзового, железного веков, раннеславянские наряды. Один из таких уникальных костюмов – наряд девушки племени вятичей из вытканной ткани с узорами. Костюм был создан на основе рисунка с небольшого кусочка ткани, который чудом сохранился в земле с XII века и был найден археологами», – говорится в сообщении.Другие костюмы эпохи средневековья сотканы и вышиты в мастерских, где мастера по сей день владеют искусством ручного ткачества.
На выставке также представлены платья эпохи барокко, ампира, романтизма и модерна. Их создала модельер исторической одежды Лилия Иванова. Одно из платьев воссоздано по картине времён правления Петра I.
Организаторы подготовили для посетителей множество интересных фактов. Например, они рассказали, что стеклянные бусы, которые мы привыкли видеть на новогодних ёлках с середины XX века, раньше были частью русского национального свадебного костюма.
Помимо женских костюмов, посетители смогут познакомиться с коллекцией подлинных вееров и предметами быта каменного, железного и бронзового веков, воссозданных реконструкторами
Выставка будет работать до 15 декабря. Она организована учёным секретарём Ступинского историко-краеведческого музея Юлией Лесновой и историческим реконструктором, этнографом Александрой Кормачёвой при поддержке Фонда президентских грантов.
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