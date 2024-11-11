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16 уникальных женских костюмов представлены на выставке в усадьбе Знаменское

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В усадьбе Знаменское-Губайлово открылась выставка «Эволюция моды. Женский костюм в среднем Поочье с каменного века до наших дней». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«В экспозиции – 16 уникальных женских костюмов. Это реконструкции и подлинные этнографические наряды. Копии древнейших костюмов созданы на основе археологических находок. Гости выставки увидят костюмы каменного, бронзового, железного веков, раннеславянские наряды. Один из таких уникальных костюмов – наряд девушки племени вятичей из вытканной ткани с узорами. Костюм был создан на основе рисунка с небольшого кусочка ткани, который чудом сохранился в земле с XII века и был найден археологами», – говорится в сообщении.
Другие костюмы эпохи средневековья сотканы и вышиты в мастерских, где мастера по сей день владеют искусством ручного ткачества.



На выставке также представлены платья эпохи барокко, ампира, романтизма и модерна. Их создала модельер исторической одежды Лилия Иванова. Одно из платьев воссоздано по картине времён правления Петра I.

Организаторы подготовили для посетителей множество интересных фактов. Например, они рассказали, что стеклянные бусы, которые мы привыкли видеть на новогодних ёлках с середины XX века, раньше были частью русского национального свадебного костюма.

Помимо женских костюмов, посетители смогут познакомиться с коллекцией подлинных вееров и предметами быта каменного, железного и бронзового веков, воссозданных реконструкторами

Выставка будет работать до 15 декабря. Она организована учёным секретарём Ступинского историко-краеведческого музея Юлией Лесновой и историческим реконструктором, этнографом Александрой Кормачёвой при поддержке Фонда президентских грантов.

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#красногорск
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#подмосковье
#московская область
#история
В Красногорске обсудили перспективы реализации проекта «Сказки о Красном граде»
11 ноября 2024, 17:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Реализацию проекта «Сказки о Красном граде» по созданию увлекательных и познавательных историй о Красногорске обсудили представители школьного филиала проектной группы с работниками управления образования города — Анной Чернобровкиной и Ириной Фетисовой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Предполагается, что реализация проекта «Сказки о Красном граде» поможет усилить интерес подрастающего поколения к истории и культуре своего города, а также сформировать у них чувства патриотизма и уважения к наследию предков. Кроме того, он будет стимулировать творческое развитие молодёжи», — говорится в сообщении.
В администрации городского округа отметили, что при удачной реализации этого проекта он сможет стать образцом для других российских городов и регионов.

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#красногорск
#культура
#молодёжь
#книга
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Жителей Подмосковья приглашают на фестиваль «Дружба народов — Единство России»
11 ноября 2024, 15:45

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

III Международный фестиваль культурно-исторического наследия «Дружба народов — Единство России» состоится в Санкт-Петербурге в апреле будущего года, в рамках фестиваля будет проведено несколько творческих конкурсов, принять участие в них могут все желающие, сообщает пресс-служба учредителя фестиваля — благотворительного фонда «Достойная память».
«Под эгидой фестиваля организуются следующие конкурсы: на премию «Юный творец» для авторов комиксов в возрасте от восьми до 18 лет, конкурс вокального, хореографического и театрального искусства «Многонациональный творческий калейдоскоп России», конкурс дизайнеров «Наследие моды» и конкурс по созданию кукольного национального костюма «Национальный колорит», — говорится в сообщении.
Подробная информация об участии в конкурсах размещена на сайте фестиваля.

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#конкурс
#санкт-петербург
#фестиваль
#творчество
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В Мытищах участники увлекательного квеста открыли новую библиотеку
11 ноября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В торговом центре «Июнь» в Мытищах открыли новое помещение библиотечно-информационного центра городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Помещение небольшое, и книг пока немного. Но это полноценная библиотека с уникальной точкой доступа к необходимой информации. В век современных технологий здесь легко найти необходимую литературу, сделать заказ на книги в модуле «Моё Подмосковье». Имеется доступ к электронному каталогу Библиотечно-информационного центра, Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке и сервису электронных книг «ЛитРес», – говорится в сообщении.
Открытие сопровождал увлекательный квест «Как пройти в библиотеку. Безумные поиски». Герои книги «Алиса в Зазеркалье» Шляпник и Белая Королева приготовили для гостей непростые испытания.

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#мытищи
#книги
#библиотека
#культура
#подмосковье
#московская область
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День сотрудника органов внутренних дел в Волоколамске отметили концертом
11 ноября 2024, 10:55

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Концерт и вручение наград провели в волоколамском центре культуры и творчества «Родник» в честь профессионального праздника полицейских, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Специфика вашего труда в известной мере исключительная. Непростая работа требует особой стойкости характера, мужества, принципиальности. И потому в органах внутренних дел работают люди с крепким волевым стержнем, проверенные временем на преданность своему делу и профессионализм. Гордимся вами, наши защитники, и благодарим за службу!» — сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Отмечается, что в ходе праздника награды получили не только полицейские, но и победители конкурса детского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции». А на концерте для всех собравшихся выступили солисты и вокальные и танцевальные коллективы округа.

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#праздник
#концерт
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Парки Каширы приглашают на спортивные и творческие занятия
11 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto.com/iluhanos

Различные спортивные и творческие мероприятия будут проходить в городском парке Каширы и парке «Дубовая роща» на текущей неделе, присоединиться к занятиям приглашают жителей разных возрастов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всех жителей и гостей наших парков ждут культурно-просветительские, игровые и спортивные программы. Выбрать себе занятие по душе в наших парках могут люди любого возраста», — сказала директор городского парка Каширы Олеся Кожадей.
В частности, 12 и 15 ноября в городском парке с 11:00 до 11:30 будет проводиться занятие по дыхательной гимнастике, а с 11:30 до 12:00 — зарядка. 16 ноября с 11:00 до 12:00 буде проводиться мастер-класс, а в полдень начнётся игровая программа. 17 ноября для гостей также состоится игровая программа.
Фото: пресс-служба г.о. Кашира

В парке «Дубовая роща» различные мероприятия будут проводиться 13 и 14 ноября.
Фото: пресс-служба г.о. Кашира

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#парки
#мероприятия
#культура
#спорт
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В Мытищах открылась выставка городецкой росписи
11 ноября 2024, 09:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Выставка «Мой любимый Городец», посвящённая знаменитой местной росписи, открылась в Мытищинской галерее искусств, сообщает пресс-служа администрации городского округа Мытищи.
«Мы впервые открыли уникальную выставку главного художника фабрики городецкой росписи Натальи Приваловской. Наше знакомство состоялось благодаря Союзу художников России, где мы часто пересекаемся на различных мероприятиях. Именно там и возникла идея организации этой выставки», — рассказала директор Мытищинской галереи искусств Марина Домникова.
В экспозиции представлено около 150 предметов. Выставка будет работать до 8 декабря. Возрастных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что на станцию столичного метро «Электрозаводская» вернули исторические горельефы.

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#мытищи
#культура
#выставка
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Археологи из Мексики нашли индейский портал в мир мёртвых
10 ноября 2024, 10:58

Фото: istockphoto/ Vladimir Zapletin

В городе Митла на юге Мексики археологи нашли сеть тоннелей — она служила индейским порталом в мир мёртвых, информирует РИА Новости.
Под фундаментом католической церкви Сан-Пабло-Апостол сотрудники местного Национального института антропологии и истории обнаружили пустоты — некоторые из них достигают глубины 30 метров.

«Согласитесь, нечто странное — когда под церковным алтарем вдруг ничего нет», — отметил археолог Марко Вигато.

Раньше на этой территории жили индейцы-сапотеки. Город называли «индейским Ватиканом».

На месте церкви Сан-Пабло-Апостол раньше стоял крупный сапотекский храм, а под ним система тоннелей. Здесь проводили жертвоприношения, неподалёку располагались усыпальницы великих правителей и гигантская каменная дверь, которую жрецы охраняли сутками напролёт. Согласно индейским поверьям, за ней начинался загробный мир — Лиобаа.

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#город
#мир
#мексика
#индейцы
#церковь
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В Минкульте назвали процент отечественных фильмов в российском кинопрокате
Любимова: кинопрокат в России на 79% обеспечен отечественными фильмами
10 ноября 2024, 01:47

Ольга Любимова (фото: culture.gov.ru)

Рынок кинопроката в России на 79% обеспечен отечественными фильмами. Об этом сообщила глава Минкульта РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС. По ее словам, по итогам минувшего октября российское кино собрало в прокате 29,5 млрд рублей.
«Объем рынка кинопроката на 79% обеспечен российскими картинами. По итогам октября 2024 года на счету отечественных фильмов 29,5 млрд рублей и 83 млн зрителей», — поделилась статистикой министр культуры.
Любимова также назвала семь отечественных картин, которые в 2024 году пробили отметку сборов в 1 млрд рублей. По ее информации, на первом месте находится «Холоп-2» — 3,8 млрд, на втором — «Бременские музыканты» с 3 млрд рублей, на третьем — «Мастер и Маргарита» с 2,3 млрд рублей. Следом идет «Лед-3» — 1,9 млрд, «Сто лет тому вперед» — 1,5 млрд, «Летучий корабль» — 1,1 млрд, «Три богатыря и пуп Земли» — 1,1 млрд.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России необходимо снимать кино, пропагандирующее здоровый образ жизни. Он также отметил, что СССР развалился после показа фильма «Интердевочка».

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#лёд
#министр
#сериал
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Исторические горельефы вернулись на станцию метро «Электрозаводская»
09 ноября 2024, 16:32

Фото: istockphoto/ Serjio74

На станцию «Электрозаводская» московского метрополитена вернулись исторические горельефы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём Телеграм-канале.
Скульптурные композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали с пилонов ещё в 1950-х — потом их считали пропавшими.

«Несколько лет назад их обнаружили на складе электродепо «Измайлово». Одна из частей горельефа «Путейцы» оказалась безвозвратно утрачена. Специалисты воссоздали её по архивным фотографиям», — делится Сергей Собянин.

Найденные горельефы сейчас находятся на стене в переходе между станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линии.

Станция «Электрозаводская» была открыта 15 мая 1944 года. Её украшают барельефы с изображениями трудящихся. Их было 14, когда станция только начала работу. Композиции «Путейцы» и «Работницы Электрозавода» демонтировали при установке гермозатворов.

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