Для школьников Красногорска провели мастер-класс по финансовой грамотности

В посёлке Васькино городского округа Чехов прошёл экоурок для школьников в рамках акции «Сожми и закрути ПЭТ». Его организовал региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Чеховского кластера, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.