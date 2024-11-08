Для школьников Красногорска провели мастер-класс по финансовой грамотности

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Мастер-класс на тему «На пути к финансовой независимости: финансовая грамотность» провели для семиклассников красногорской гимназии №6, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе занятия ребятам рассказали, как использовать цифровые технологии и искусственный интеллект для управления финансами, привлечения финансирования различных проектов и для достижения финансовой независимости», — говорится в сообщении.Мастер-класс был организован в рамках проекта «Урок цифры» факультетом экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии, занятие провела старший преподаватель кафедры экономики и финансов Оксана Полищук. Она также рассказала школьникам об академии — направлениях обучения, образовательных программах и карьерных перспективах выпускников.
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