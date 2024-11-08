Студент из Красногорска покорил пик Амангельды

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Дмитрий Тарарин, обучающийся в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске, в составе группы альпинистов покорил горную вершину Амангельды, расположенную на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийский Алатау.
«В команде «Искорка», в которую входил Дмитрий Тарарин, было одиннадцать человек — из Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Воронежа, однако покорить пик Амангельды высотой 3 тысячи 999 метров смогли только шестеро из них. Погода была сложной: дул снег и шёл сильный ветер», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
С первой попытки альпинисты не смогли забраться на вершину. Они взяли день отдыха, чтобы набраться сил. И несмотря на то, что погода не улучшилась, они добились успеха.
Добравшись до вершины, Дмитрий развернул там флаг Московского областного филиала Президентской академии.
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