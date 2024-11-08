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Студент из Красногорска покорил пик Амангельды

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Дмитрий Тарарин, обучающийся в Московском областном филиале Президентской академии в Красногорске, в составе группы альпинистов покорил горную вершину Амангельды, расположенную на северном склоне Тянь-Шаньского хребта Заилийский Алатау.
«В команде «Искорка», в которую входил Дмитрий Тарарин, было одиннадцать человек — из Москвы, Красногорска, Санкт-Петербурга и Воронежа, однако покорить пик Амангельды высотой 3 тысячи 999 метров смогли только шестеро из них. Погода была сложной: дул снег и шёл сильный ветер», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск



С первой попытки альпинисты не смогли забраться на вершину. Они взяли день отдыха, чтобы набраться сил. И несмотря на то, что погода не улучшилась, они добились успеха.

Добравшись до вершины, Дмитрий развернул там флаг Московского областного филиала Президентской академии.

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#красногорск
#альпинист
#студент
Гимнастки из Дмитрова завоевали две медали межрегиональных соревнований
08 ноября 2024, 17:59

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г. о.

Дмитровские гимнастки успешно выступили на межрегиональных соревнованиях «Кубок Федерации по спортивной аэробике», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В состязаниях участвовали представители 12 регионов России, в том числе воспитанники отделения спортивной школы олимпийского резерва «Дмитров М. Б. М.». Анастасия Протасова заняла первое место в дисциплине «соло», а Елизавета Козодаева завоевала серебряную медаль.
«Поздравляем спортсменок и их тренера Наталью Викторовну Филоненко с заслуженными наградами! Ваши успехи – результат упорных тренировок, стремления к совершенству и огромного желания побеждать. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед», – сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.
Состязания проходили в Казани в рамках чемпионата и первенства города.

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#спорт
#гимнастика
#соревнования
#казань
#подмосковье
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Серпуховские пловцы успешно выступили на Всероссийских соревнованиях в Казани
08 ноября 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Юные пловцы из Серпухова установили личные рекорды и вошли в топ-10 на Всероссийских соревнованиях в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Заключительный этап Mad Wave Challenge 2024 собрал более 1 тыс. участников. Серпухов представляли два воспитанника спортивной школы «Звезда» – Елена Камальдинова и Александр Ровба. Ребята установили личные рекорды и вошли в десятку сильнейших. При этом Ровба занял третье место в общем зачёте турнира среди юношей 11-13 лет», – говорится в сообщении.
Он также был отмечен как один из самых талантливых юных пловцов региона. Тренирует ребят Оксана Семёнова.

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#спорт
#плавание
#соревнования
#казань
#подмосковье
#московская область
#серпухов
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Каширских долголетов приглашают на занятия по дыхательной гимнастике
08 ноября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Занятия по дыхательной гимнастике по методике А. Н. Стрельниковой проводят для членов клуба «Активное долголетие» в Кашире, эта гимнастика подходит для людей любого возраста и физической формы, она оздоровляет организм и повышает иммунитет, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дыхательная гимнастика по Стрельниковой улучшает обмен веществ, кровоснабжение и лимфоток, восстанавливает нервную систему, укрепляет сосуды и сердце, исправляет осанку и повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям», — говорится в сообщении.
Занятия по дыхательной гимнастике будут проходить 11, 13 и 15 ноября с полудня до 13:00 во дворце спорта «Юбилейный», а 14 ноября с 10:00 до 11:00 и с 11:00 до 12:00 — в Доме культуры имени Ленина. Запись открыта по телефону: 7 (49669) 28-147.

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#кашира
#активное долголетие
#гимнастика
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Спортсменка из Московской области вошла в тройку призёров Кубка России
08 ноября 2024, 09:09

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Подмосковная спортсменка Анастасия Дудкина завоевала бронзовую медаль на Кубке России по бобслею, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Дудкина соревновалась в дисциплине «монобоб» и уступила победительнице Анастасии Макаровой из Краснодарского края 0,49 секунды.

Второе место заняла ещё одна российская спортсменка, Надежда Сергеева из Красноярска.

Стоит отметить, что в первой попытке Дудкина показала лучшее время на турнире — 59,63 секунды, однако ошибки во втором заезде помешали ей сохранить лидерство, и в итоге она заняла только шестое место.

Кубок России по бобслею и скелетону проходит с 1 по 7 ноября в Сочи на горнолыжном курорте Красная Поляна. Эти соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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Игнатов поделился впечатлениями от матча в минусовую температуру
Игнатов: В минусовую температуру играть было прохладно, но комфортно
07 ноября 2024, 21:05

Фото: iStock/efks

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что во время матча с «Ростовом» при минусовой температуре ему было комфортно играть.
«Я бы не сказал, что было холодно. Да, прохладно, но в то же время в прошлом году было намного холоднее. Для меня это комфортная температура», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Игнатов.

Напомним, матч московского «Спартака» и «Ростова» состоялся 5 ноября 2024 года и завершился счётом 0:1 в пользу последнего. Сам Михаил Игнатов появился на поле во втором тайме и провёл на поле 11 минут.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил оценку 20-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в 22,3 млн евро молодостью и перспективностью спортсмена.

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Наумов объяснил оценку Пиняева в 22 млн евро
07 ноября 2024, 20:49

Сергей Пиняев (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов объяснил оценку 20-летнего нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в 22,3 млн евро молодостью и перспективностью спортсмена.
«Молодым и перспективным всегда назначают такие большие суммы, потому что считают, что он ещё вырастет. У Пиняева большие перспективы. Это не большая сумма, а нормальная. Это же не значит, что его сегодняшняя рыночная стоимость такова. Это перспективная стоимость игрока, который закрепится, поднимет свою планку мастерства. Я не считаю эту сумму завышенной», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Наумов.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что слухи о возможном зимнем трансфере футболистов «Спартака» Антона Зиньковского и Данила Пруцева не являются правдой.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
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Абаев выразил желание стать главным тренером
07 ноября 2024, 20:41

Илья Абаев (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Бывший вратарь «Локомотива» Илья Абаев заявил о том, что хотел бы пройти обучение на лицензию главного тренера.
«У меня есть желание стать главным тренером. Но пока я решил пойти по более знакомому пути, стал работать с вратарями. Чтобы стать главным, мне ещё надо получить несколько лицензий и отучиться на лицензию А. В последнее время плотно думаю над тем, чтобы начать обучение на главного тренера», — поделился своими планами в беседе с Metaratings.ru Абаев.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев высказывал мнение о том, что «Спартаку» нужно сменить главного тренера команды Деяна Станковича.

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#обучение
#тренер
#футбол
#спорт
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Галактионов оценил слухи об интересе «Локомотива» к Зиньковскому и Пруцеву
Галактионов опроверг сообщения об интересе «Локо» к Зиньковскому и Пруцеву
07 ноября 2024, 20:28

Антон Зиньковский (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что слухи о возможном зимнем трансфере футболистов «Спартака» Антона Зиньковского и Данила Пруцева не являются правдой.
«Мы видим, что после каждой игры у нас то кого-то продают, то кого-то покупают, что мы должны кого-то выставить на трансфер. Подобных планов нет, ничего из этого к реальности не относится», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Галактионов.

А в самом «Спартаке» возобновил тренировки полузащитник команды Кристофер Мартинс. Как передаёт Metaratings.ru, на данный момент спортсмен тренируется в общей группе команды с ограничениями.

Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победил ЦСКА.

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#спортсмен
#футбол
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Терещенко оценил идею возрождения ярмарки юниоров КХЛ
07 ноября 2024, 19:39

Фото: iStock/vchal

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко заявил, что идея возрождения ярмарки юниоров КХЛ требует более чёткого понимания и рассмотрения.
«Насчёт того, как будет выглядеть ярмарка юниоров КХЛ, сложно сейчас говорить. Нужно получить окончательное предложение. У нас же школы прикреплены к первым командам. Надо понять, как это будет работать. Пока не совсем понятно», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Терещенко.

Тем временем в Кемерове на площади Советов устанавливают хоккейную коробку.

«Монтируют спортивный объект специалисты стадиона «Химик». Лед начнут заливать, когда температура воздуха станет стабильно низкой. Рядом с ледовой площадкой будет открыт прокат спортивного инвентаря», — приводит «Сiбдепо» сообщение мэрии города.

Ранее заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что хоккеист «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов является лучшим защитником в НХЛ.

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