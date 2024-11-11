Глава Красногорска Волков наградил сотрудников органов внутренних дел

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Награды сотрудникам и ветеранам полиции городского округа Красногорск вручил глава муниципалитета Дмитрий Власов, торжественное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику правоохранителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«За каждой жизненной историей, свершением и подвигом стоит человек, и ваше служение на благо безопасности жителей, умение в минуты испытаний противостоять беде — поистине бесценно. Низкий поклон за вашу преданность избранному пути и готовность по зову сердца встать на защиту страны. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и неизменной удачи в вашем нелегком труде», — сказал Дмитрий Волков.День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации ежегодно отмечается 10 ноября.
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