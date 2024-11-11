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Глава Красногорска Волков наградил сотрудников органов внутренних дел

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Награды сотрудникам и ветеранам полиции городского округа Красногорск вручил глава муниципалитета Дмитрий Власов, торжественное мероприятие было приурочено к профессиональному празднику правоохранителей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«За каждой жизненной историей, свершением и подвигом стоит человек, и ваше служение на благо безопасности жителей, умение в минуты испытаний противостоять беде — поистине бесценно. Низкий поклон за вашу преданность избранному пути и готовность по зову сердца встать на защиту страны. Желаю крепкого здоровья, семейного уюта и неизменной удачи в вашем нелегком труде», — сказал Дмитрий Волков.
День сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации ежегодно отмечается 10 ноября.

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#красногорск
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#награды
#дмитрий волков
Центр «Искатель» провёл для лицеистов «Урок живой истории»
11 ноября 2024, 17:32

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

Военно-исторический центр «Искатель» провёл в Нахабинском лицее №1 «Урок живой истории». Лекция «Два парада» была посвящена событиям 1918 и 1941 годов, когда Красная Армия сражалась за независимость молодой Советской Республики, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Руководитель центра Леонид Трестин рассказал о форме и снаряжении военнослужащих Красной Армии в период Гражданской и Великой Отечественной войн. Ребята смогли увидеть её своими глазами – примерить форму бойцов и офицеров, подержать в руках оружие, сфотографироваться. Такие уроки позволяют ученикам не только получить информацию, но и погрузиться в историческую атмосферу, увидеть, как жили их предки, понять, какие трудности они преодолевали», – говорится в сообщении.
В уроке приняли участие ученики младших классов, кадеты и старшеклассники. Особенно их заинтересовали форма и оружие.

Центр «Искатель» планирует и дальше проводить «Уроки живой истории» для учеников разных школ.

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Глава Красногорска Волков наградил сотрудников органов внутренних дел
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#подмосковье
#московская область
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Шатурские студенты участвуют в молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ»
11 ноября 2024, 17:01

Фото: пресс-служба г. о. Шатура

Студенты Шатурского энергетического техникума стали участниками межрегионального молодёжном форума «МЫ – РОССИЯ», стартовавшего в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Шатура.
Форум в этом году принимает Сергиево-Посадский городской округ. Это флагманский молодежный форум региона, который проходит второй год. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. ребят. Мероприятие организовало Министерство информации и молодёжной политики Московской области.

Программа разбита на несколько блоков. Это в том числе ораторское искусство, информационная безопасность, медиашкола, организация мероприятий и социальные навыки. На форуме состоится серия увлекательных паблик-токов.

Завершится мероприятие 13 ноября праздничным концертом.

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#студенты
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#молодёжь
#подмосковье
#московская область
#сергиев посад
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В детсаду «Ивушка» в Лосино-Петровском завершили демонтажные работы
11 ноября 2024, 16:56

Фото: Валерия Тингаева

Капитальный ремонт проводится в здании детского сада №3 «Ивушка» на улице Гоголя в Лосино-Петровском, в настоящее время на объекте завершили демонтажные работы: сняли полы и потолки, а также старые материалы с кровли, штукатурку со стен и убрали старые двери, передаёт корреспондент Валерия Тингаева.
«Сейчас строители ведут подготовительные работы для заливки первого слоя стяжки кровли. По периметру здания устанавливают строительные леса для работ по обновлению фасада. В ближайшее время начнётся черновая отделка помещений», — рассказал замглавы округа по строительству Александр Столбов.
Детский сад «Ивушка» был построен в 1966 году и ранее ни разу капитально не ремонтировался. Теперь здание полностью обновят, включая фасад, крышу, все инженерные системы и сантехнику.

В настоящее время готовность капремонта составляет 10%, завершить работы планируется в августе будущего года.

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#капитальный ремонт
#детский сад
#детсад
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В Подмосковье построят дорогу между Долгопрудным и Химками
11 ноября 2024, 16:25

Фото: istockphoto.com/Iryna Melnyk

Двухполосную дорогу между Химкам и Долгопрудным построят в Московской области, проектирование планируется закончить до четвёртого квартала будущего года, а открыть движение по новой трассе — во втором квартале 2028 года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Протяжённость новой дороги, которая идти от Химкинского проспекта в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном до квартала Ивакино в районе дома №43 в Химках, составит два с половиной километра. Частью трассы станет мост через Клязьму», — говорится в сообщении.

Новая дорога обеспечит дополнительный выезд на Новое и Международное шоссе, а также обеспечит комфортный проезд для жителей микрорайонов Ивакино и Павельцево в сторону Дмитровского и Ленинградского шоссе, аэропорта Шереметьево и федеральной трассы М-11 «Нева». Кроме того, жители указанных кварталов смогут быстрее доехать до станций МЦД-1 Водники и Хлебниково.

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#химки
#долгопрудный
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Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» вышел на международный уровень
11 ноября 2024, 16:24

Фото: пресс-служба МИСК МО

Молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ», открывшийся в воскресенье в Подмосковье, фактически приобрёл статус международного.
Об этом сообщил в эфире «Радио 1» руководитель «Волонтёров Победы» Московской области, директор Молодёжного центра в городе Пушкино Никита Ильичёв.
«В этом году, как и в прошлом, нас посетили делегации из Луганска, Донецка, Мариуполя, Запорожья, Херсона. Но в этом году – изюминка: к нам приехали братья-белорусы! Целая делегация из Белоруссии сегодня с нами. Ребята знакомятся, вместе проводят время, обмениваются опытом. Поэтому можно похвастаться и сказать, что это уже почти международный форум. Выходим с межрегионального уровня», – сказал волонтёр.
Ильичёв перечислил и цели проведения форума.
«Волонтёры Подмосковья» при поддержке губернатора, а также Министерства информации и молодёжной политики стали топовой флагманской волонтёрской организацией в России. И мы как представители этой организации обязаны передавать опыт, учить ребят, волонтёров, молодёжь правильным ценностям, правильным вещам. Этот форум – как раз про это», – пояснил собеседник «Радио 1».
По его словам, ребята, которые приехали из разных мест, сегодня обучаются по подмосковной программе.
«Сегодня проходят шикарные кейсы. Ребятам рассказывают, как создать своей блог и как его вести. Для молодёжи это очень важно, все с гаджетами. Участники также развивают навыки социального общения, разговаривают. Это навык, который пригодится везде. Также сегодня утром к нам приезжали ребята, которые давно с нами сотрудничают. Они преподавали тактическую медицину. Это тоже те важные навыки, которые должны быть всегда», – заключил Ильичёв.
Ранее сообщалось, что форум проходит второй год. Сейчас его принимает Сергиево-Посадский городской округ. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.

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#молодёжь
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#сергиев посад
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#образование
#белоруссия
#волонтёры победы
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Участников молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ» обучили навыкам тактической медицины
11 ноября 2024, 16:01

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Подмосковье прошёл второй день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ». В нём участвуют ребята из Московской области, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также из Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья, для которого нынешний форум – флагманский.
«Особой популярностью среди молодёжи пользуются мастер-классы по тактической медицине. Их представил один из основоположников этого направления в России, ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного центра тактической медицины Артём Катулин. Он рассказал о важности навыков оказания первой помощи раненому, показал, как предотвратить развитие тяжёлых осложнений в экстремальных условиях», – говорится в сообщении.
На мастер-классе ребят поделили на команды. Каждая оттачивала навыки оказания разных видов первой помощи. Затем группы менялись так, чтобы все участники могли приобрести максимальные знания.

Ребята освоили навыки базовой реанимации, искусственной вентиляции лёгких, непрямого массажа сердца, остановки кровотечений с помощью повязки и жгутов-турникетов.

Форум проходит второй год. Сейчас его принимает Сергиево-Посадский городской округ. В четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.

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#подмосковье
#московская область
#форум
#молодёжь
#сергиев посад
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Озвучена новая причина смерти пресс-секретаря SHAMANа
РИА Новости: Причиной смерти пресс-секретаря певца SHAMANа могло стать отравление
11 ноября 2024, 16:00

Антон Коробков-Землянский (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

В сети появилась новая версия смерти пресс-секретаря SHAMANА Антона Коробкова-Землянского.
Согласно предварительной версии, смерть пресс-секретаря артиста SHAMANа могла быть вызвана отравлением неустановленным веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

В день трагедии предполагаемой причиной смерти Коробкова-Землянского была названа сердечно-сосудистая недостаточность. Также Telegram-канал SHOT сообщал, что Коробков-Землянский умер из-за инфаркта миокарда.

«Точная причина смерти будет установлена после проведения экспертизы», — заявляет источник РИА Новости.
Правоохранительные органы пока никак не прокомментировали новую версию о причине смерти Коробкова-Землянского.

Напомним, что 9 ноября Антон Коробков-Землянский находился дома с женой, когда внезапно с ним случился приступ удушья. Супругой без промедления была вызвана карета скорой медицинской помощи, но, к сожалению, спасти его не удалось. Журналисту было 40 лет.

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Для каширских долголетов организовали занятия с гимнастическими палками
11 ноября 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Физкультурные занятия с гимнастическими палками проводят для каширских членов клуба «Активное долголетие», этот простой спортивный снаряд помогает держать мышцы в тонусе, а упражнения на свежем воздухе насыщают лёгкие кислородом, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Заниматься с гимнастической палкой не только полезно, но и очень интересно. Комплекс упражнений, который выполняется с этой палкой, относят к общеразвивающим: такие тренировки заставляют работать многие группы мышц — спину, руки, ноги, грудь и поясницу», — говорится в сообщении.
12 и 13 ноября занятия с гимнастической палкой будут проходить по адресу: Кашира, улица Иванова, дом №1, время тренировки: с десяти до одиннадцати утра. Кроме того, 12 и 14 ноября занятия состоятся в микрорайоне Ожерелье — Советская улица, дом №27, с 18:00 до 19:00. 14 ноября также можно будет позаниматься в филиале дворца спорта «Юбилейный» по адресу: Кашира, Гвардейская улица, дом №3, время — с 11:30 до 12:30.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#кашира
#спорт
#активное долголетие
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Американка сорвала джекпот в три миллиона рублей в США с помощью друга
11 ноября 2024, 15:45

Фото: istockphoto/Elena Chelysheva

Джекпот в 30 тысяч долларов или в три миллиона рублей сорвала жительница штата Мэриленд в США Китти Кэт, пишет UPI. Счастливица рассказала, что много лет принимает участие в разных лотереях. Ее друг порекомендовал поучаствовать в быстрых видах лотерей, пояснив, что в них выше шанс разбогатеть.
Победительница послушалась, сначала она выигрывала небольшие призы, а затем приобрела билет Fast Play Prize Pyramid, который и принес ей выигрыш.

По словам Кэт, время для выигрыша просто идеальное, ведь она хочет покрыть им некоторые медицинские расходы. Причем женщина не планирует останавливаться на достигнутом.

«Я собираюсь взять еще несколько билетов игр по пути домой и, надеюсь, забрать еще один главный приз», — сказала Кэт.
Ранее сообщалось, в каком проекте смогут поучаствовать жители Подмосковья.

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#мир
#сша
#новости
#лотерея
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