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20 подмосковных команд соберёт в Люберцах фестиваль фольклорных коллективов

30 сентября 2024, 18:35
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Люберцах 21 ноября проведут фестиваль русской народной культуры «Лучшие. Народные. Наши». На сцене выступят 20 лучших инструментальных, хореографических и вокальных коллективов Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.


«На фестивале будут представлены лучшие фольклорные коллективы Московской области. Это уникальный проект, показывающий многогранность русского народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию русской народной культуры», – говорится в сообщении.
Фестиваль познакомит зрителей с разными видами народного творчества – музыкой, танцами, обрядами и промыслами.

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#минкульт мо
В парках Московской области пройдёт общеобластное мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!»
30 сентября 2024, 16:35

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

5 октября в более чем 50 парках Подмосковья пройдёт мероприятие «Парки. Осень. Заряжай!», приуроченное ко Дню урожая. По информации Министерства культуры и туризма региона, посетителей ожидают разнообразные активности: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, лекции от приглашённых экспертов, ярмарки фермерских продуктов и музыкальные концерты.
В Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминском городском округе пройдёт массовый забег «Наперегонки с осенью» и откроется «Осенняя мастерская» по изготовлению зонтиков из цветной бумаги. Дети и взрослые смогут поучаствовать в модном показе и продемонстрировать свои яркие осенние образы, а в конце мероприятия насладиться концертом.

В парке «Ёлочки» в городском округе Домодедово все желающие примут участие в мастер-классе с дегустацией «Весь мир в медовой коврижке» и посетят выставку овощей и фруктов. Кроме того, в этот день пройдёт конкурс зонтиков, где участники смогут самостоятельно украсить зонтик и поделиться своим творением с другими посетителями.

Парк «Ривьера» в Можайске организовал выставку фотографий Сергея Прокудина-Горского и мастер-классы по живописи и ниткографии. На мероприятии планируется подвести итоги проекта «Общественный огород» и провести массовый забег в дождевиках.

В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском районе гости смогут узнать о последних тенденциях в мире моды от стилиста Ольги Богач, а также изготовить осенний сувенир на мастер-классах «Тыква из ткани» и «Мухомор из фетра». Кроме того, посетителей парка ждут горячий чай и баранки.

В парке «Дубки» городского округа Чехов пройдёт квест и фотовыставка «История образования в Древней Руси и современной России», а завершится мероприятие осенней дискотекой.

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Победители творческого конкурса ВКС выступили на концерте в Краснознаменске
30 сентября 2024, 16:21

Фото: пресс-служба ЦОК ВКС/Ольга Шацкая

Итоги главного творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звёзды становятся ближе…» подвели на сцене Дома офицеров в подмосковном Краснознаменске, признанные лучшими исполнители выступили на гала-концерте, сообщает пресс-служба конкурса.
Конкурс проводился в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучший вокально-инструментальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив, лучшая литературно-музыкальная композиция и лучший хореографический номер.

Лучшим вокально-инструментальным коллективом стал «Взлёт», лучшими вокалистами был признан воронежский ансамбль «Наследие», лучший хореографический номер исполнила группа «Пульс» — все три коллектива представляют воронежскую Военно-воздушную академию. Награду за лучшее исполнение профессиональных авторов получил Михаил Кленов из Сызрани, за лучшую авторскую песню — Анна Кунак из Краснознаменска, за лучшую литературно-музыкальную композицию — команда «Априори» из Ярославля.

«Обладателем самой главной награды конкурса – Гран-при — стал ансамбль «Наследие» воронежского Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия», — отмечается в сообщении.
В гала-концерте также приняли участие звёзды российской эстрады: Александра Воробьёва, Елена ВетерЪ, группа «Море Монро», Слава Благов и другие.

Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из разных регионов России.

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#концерт
#конкурс
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#творчество
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Биеннале визуальных искусств в Московской области привлекло около 13 тысяч посетителей
30 сентября 2024, 15:46

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Серпуховском историко-художественном музее завершилось биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард». Согласно информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие посетило около 13 тысяч человек.
В рамках биеннале было проведено 40 различных мероприятий, включая творческие лаборатории, лекции, мастер-классы, кинопоказы и закрытие.

Главным событием стало открытие выставки «Авангард: мастерская будущего», где были представлены работы известных мастеров русского авангарда из коллекции музея и произведения современных авторов. Отдельное направление было посвящено авангарду в дизайне.

Кроме того, гости мероприятий могли посетить лекции о влиянии авангарда на различные сферы жизни, такие как архитектура, мода, литература, медиа и реклама. Среди спикеров были известные журналисты, художники и эксперты.

Каждую субботу посетители могли наслаждаться кинопоказами классических и молодых авторских фильмов, а также посещать мастер-классы с художниками и мастерами по различным направлениям, таким как живопись, графика, коллаж, рисунок, основы дизайна, мобилография и другим.

Специальным проектом биеннале стала работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания на улице Ворошилова.

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#минкульттуризма мо
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#лекция
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В театре Н.В. Гоголя пройдёт практический мастер-класс по актерскому мастерству
30 сентября 2024, 11:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя 9 октября пройдёт фестиваль «Русские классики. К 225-летию А. С. Пушкина». Мероприятие организовано Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля пройдёт практический мастер-класс по актёрскому мастерству «Основы биомеханики» под руководством режиссёра Андрея Левицкого. Участники познакомятся с секретами профессиональной игры и основами актёрского мастерства.

Начало программы запланировано на 12 часов дня. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.

Мероприятие предоставит возможность пообщаться с известными деятелями театра, специалистами в области музейного дела, писателями и литераторами. Кроме того, фестиваль станет платформой для знакомства широкой аудитории с музейными экспонатами и театральными постановками.

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#концерт
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#минкульттуризма мо
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На фестивале «ФормART» в Серпухове определили лучших молодых граффитистов
27 сентября 2024, 20:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове состоялся фестиваль молодёжного творчества «ФормART». Участники создали красочные граффити на тему «Любовь к городу», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На украшенных работами участников площадках царила атмосфера вдохновения и креатива. На церемонии награждения объявили имена победителей. Первое место занял Игорь Ефанов, второе – Кирилл Русанов, третье – Владислав Орехов. Фестиваль не только стал платформой для самовыражения, но и объединил молодёжь, вдохновляя на новые свершения», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, новые арт-объекты, посвящённые родному округу, появились в парке им. Олега Степанова.

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Скончалась известная актриса из «Гарри Поттера»
Скончалась известная актриса из «Гарри Поттера» Мэгги Смит
27 сентября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/Wirestock

На 90-м году жизни скончалась известная британская актриса Мэгги Смит, знакомая зрителю по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». Как сообщили журналисты телеканала Sky News, о кончине звезды проинформировали ее сыновья.
«Мэгги Смит, известная по своим ролям в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении.
Мэгги Смит была трехкратной обладательницей «Золотого глобуса», а также получала премию Гильдии киноактеров США и другие награды.

Знаменитость играла в основном строгих персонажей, имевших характер. Во время съемок в «Гарри Поттере» боролась с онкологией, не прерывая съемочный процесс шестой части франшизы.

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В Коломне пройдёт выставка-игра «Моя бабушка — русалка?»
27 сентября 2024, 14:18

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

28 сентября в Коломне в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» состоится открытие авторской выставки-игры Нины Бисяриной под названием «Моя бабушка — русалка», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Нина Бисярина — режиссёр и художник-постановщик, победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка 2023–2024» в номинации «Визуальное искусство».

Выставка «Моя бабушка — русалка?» основана на детских воспоминаниях художницы и проходит в формате авторской игры. Кроме того, она станет прологом к анимационному фильму художницы.

Работы Бисяриной отражают её чуткое и тонкое восприятие окружающего мира и личной истории, а также радость от общения с близкими людьми.

Произведения выполнены в медитативном стиле, а старинная мебель и предметы напоминают о детстве, как о маленьком острове.

Открытие выставки запланировано на 18:30. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

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В Московской области отмечается День туризма
27 сентября 2024, 13:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Согласно информации от Министерства культуры и туризма Московской области, муниципалитеты региона разработали обширную программу мероприятий, посвящённых этому празднику.
В Дзержинском запланировано открытие туристической тропы «Защитники», презентация летнего путешествия эколого-краеведческой группы «Классная компания» и турклуба «Вершина», а также экскурсия по фотовыставке «Путешествия и впечатления».

В Домодедово пройдёт туристический поход «Белокаменное Домодедово. По-советски» по экологической тропе Домодедовского регионального отделения Русского географического общества.

В Ликино-Дулёвском краеведческом музее будет организован день открытых дверей, пешеходная экскурсия «Ликино-Дулёво промышленное» и детская анимационная программа с элементами квеста «Маршрут юного путешественника».

Жителей и гостей Павловского Посада приглашают на экскурсии по главным достопримечательностям города и встречу с куратором выставки костюмов допетровской эпохи Натальей Бахромкиной.

Для жителей Зарайска проведут пешеходную экскурсию по исторической части города, а в водонапорной башне пройдут две фотовыставки.

В Кашире организуют экскурсию по городу «По улице Московской», а на набережной Оки посетителей ждут ярмарка, мастер-классы и квесты. Там будут работать туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» и турклуб «Горизонт».

Одинцовский городской округ отметит День туризма экскурсиями, посвящёнными истории и наследию края.

В Звенигороде для представителей туристической индустрии пройдёт тренинг по менеджменту в гостиничном бизнесе.

Во Фрязино состоится XII туристско-экологический слёт.

Экскурсии по местным достопримечательностям также пройдут в Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске и Чехове.

Информация о мероприятиях может быть неполной, поэтому рекомендуется уточнять её в социальных сетях и на информационных ресурсах администраций городских округов.

Все события организованы администрациями городских округов Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма региона.

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«Культурная доминанта»: В день туризма в подмосковных парках пройдут экскурсии
27 сентября 2024, 11:29

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, бесплатные групповые экскурсии для юных и взрослых посетителей проведут более чем в 15 парках Подмосковья. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма региона, участникам расскажут об истории парков, муниципалитетов и жизни выдающихся людей, с которым связаны эти места.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» сообщил, что с каждым годом туристический поток в Московской области, в том числе в областные парки.

«Парки за последние годы стали культурной доминантой наших городских округов. Они показывают разнообразие истории, уникальность каждого округа. Их территории связаны с выдающимися личностями, которые внесли вклад в развитие Подмосковья», — сказал собеседник.
Фото: Раменский городской парк

Он уточнил, что сегодня, 27 сентября, более 15 парков проведут бесплатные групповые экскурсии, предназначенные как для взрослых, так и для детей.

Фото: парк усадьбы Фряново

  • В Раменском городском парке пройдет обзорная экскурсия «История усадьбы», где расскажут, кто был первым владельцем села Раменского, почему именно там появилась та самая приусадебная территория, и как развивалось главное предприятие города – раменская бумажно-прядильная и ткацкая мануфактура, которая находится на берегу Борисоглебского озера.
  • Парк «Фабричный пруд» в Реутове приглашает на историческую экскурсию по парковой территории. Там можно увидеть старинные фотографии и карты окрестности, познакомиться с творчеством художников, скульпторов, поэтов, которые воспевали и украшали эту зону отдыха.
  • В парке «Фряново» городского округа Щёлково пройдут две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Посетителям расскажут об уникальной архитектуре комплекса.
  • В Городском парке Павловского Посада состоится экскурсия «Между Царской и Вознесенской» о более чем 100-летней истории парка.
По словам Глеба Осипова, те, кто не смогут по каким-либо причинам посетить экскурсии, имеют возможность посмотреть ее в режиме «онлайн».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Можете всегда зайти в соцсети «Мособлпарк», там есть большие онлайн-экскурсии, где в видео-формате знакомят с уникальными парковыми территориями. А еще один онлайн-проект рассказывает об истории подмосковных парков и округов», — поделился начальник отдела по связям с общественностью.

Фото: парк «Фабричный пруд»

Он добавил, что в среднем экскурсия будет длиться около часа. А более подробную информацию можно посмотреть на официальных сайтах парков.

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