20 подмосковных команд соберёт в Люберцах фестиваль фольклорных коллективов

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Люберцах 21 ноября проведут фестиваль русской народной культуры «Лучшие. Народные. Наши». На сцене выступят 20 лучших инструментальных, хореографических и вокальных коллективов Подмосковья, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«На фестивале будут представлены лучшие фольклорные коллективы Московской области. Это уникальный проект, показывающий многогранность русского народного творчества. Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию русской народной культуры», – говорится в сообщении.Фестиваль познакомит зрителей с разными видами народного творчества – музыкой, танцами, обрядами и промыслами.
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Лора Луганская