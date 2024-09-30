Биеннале визуальных искусств в Московской области привлекло около 13 тысяч посетителей

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В Серпуховском историко-художественном музее завершилось биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард». Согласно информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие посетило около 13 тысяч человек.
В рамках биеннале было проведено 40 различных мероприятий, включая творческие лаборатории, лекции, мастер-классы, кинопоказы и закрытие.
Главным событием стало открытие выставки «Авангард: мастерская будущего», где были представлены работы известных мастеров русского авангарда из коллекции музея и произведения современных авторов. Отдельное направление было посвящено авангарду в дизайне.
Кроме того, гости мероприятий могли посетить лекции о влиянии авангарда на различные сферы жизни, такие как архитектура, мода, литература, медиа и реклама. Среди спикеров были известные журналисты, художники и эксперты.
Каждую субботу посетители могли наслаждаться кинопоказами классических и молодых авторских фильмов, а также посещать мастер-классы с художниками и мастерами по различным направлениям, таким как живопись, графика, коллаж, рисунок, основы дизайна, мобилография и другим.
Специальным проектом биеннале стала работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания на улице Ворошилова.
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Главным событием стало открытие выставки «Авангард: мастерская будущего», где были представлены работы известных мастеров русского авангарда из коллекции музея и произведения современных авторов. Отдельное направление было посвящено авангарду в дизайне.
Кроме того, гости мероприятий могли посетить лекции о влиянии авангарда на различные сферы жизни, такие как архитектура, мода, литература, медиа и реклама. Среди спикеров были известные журналисты, художники и эксперты.
Каждую субботу посетители могли наслаждаться кинопоказами классических и молодых авторских фильмов, а также посещать мастер-классы с художниками и мастерами по различным направлениям, таким как живопись, графика, коллаж, рисунок, основы дизайна, мобилография и другим.
Специальным проектом биеннале стала работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания на улице Ворошилова.
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Дайана Хусинова