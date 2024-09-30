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Биеннале визуальных искусств в Московской области привлекло около 13 тысяч посетителей

30 сентября 2024, 15:46
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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В Серпуховском историко-художественном музее завершилось биеннале визуальных искусств «Искусство видеть. Авангард». Согласно информации Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие посетило около 13 тысяч человек.
В рамках биеннале было проведено 40 различных мероприятий, включая творческие лаборатории, лекции, мастер-классы, кинопоказы и закрытие.

Главным событием стало открытие выставки «Авангард: мастерская будущего», где были представлены работы известных мастеров русского авангарда из коллекции музея и произведения современных авторов. Отдельное направление было посвящено авангарду в дизайне.



Кроме того, гости мероприятий могли посетить лекции о влиянии авангарда на различные сферы жизни, такие как архитектура, мода, литература, медиа и реклама. Среди спикеров были известные журналисты, художники и эксперты.

Каждую субботу посетители могли наслаждаться кинопоказами классических и молодых авторских фильмов, а также посещать мастер-классы с художниками и мастерами по различным направлениям, таким как живопись, графика, коллаж, рисунок, основы дизайна, мобилография и другим.

Специальным проектом биеннале стала работа художника Владислава Дакеса на фасаде здания на улице Ворошилова.

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#мероприятия
#лекция
В театре Н.В. Гоголя пройдёт практический мастер-класс по актерскому мастерству
30 сентября 2024, 11:41

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя 9 октября пройдёт фестиваль «Русские классики. К 225-летию А. С. Пушкина». Мероприятие организовано Академией кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В рамках фестиваля пройдёт практический мастер-класс по актёрскому мастерству «Основы биомеханики» под руководством режиссёра Андрея Левицкого. Участники познакомятся с секретами профессиональной игры и основами актёрского мастерства.

Начало программы запланировано на 12 часов дня. Для регистрации необходимо перейти по ссылке.

Мероприятие предоставит возможность пообщаться с известными деятелями театра, специалистами в области музейного дела, писателями и литераторами. Кроме того, фестиваль станет платформой для знакомства широкой аудитории с музейными экспонатами и театральными постановками.

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#минкульттуризма мо
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На фестивале «ФормART» в Серпухове определили лучших молодых граффитистов
27 сентября 2024, 20:41

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове состоялся фестиваль молодёжного творчества «ФормART». Участники создали красочные граффити на тему «Любовь к городу», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На украшенных работами участников площадках царила атмосфера вдохновения и креатива. На церемонии награждения объявили имена победителей. Первое место занял Игорь Ефанов, второе – Кирилл Русанов, третье – Владислав Орехов. Фестиваль не только стал платформой для самовыражения, но и объединил молодёжь, вдохновляя на новые свершения», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, новые арт-объекты, посвящённые родному округу, появились в парке им. Олега Степанова.

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Скончалась известная актриса из «Гарри Поттера»
Скончалась известная актриса из «Гарри Поттера» Мэгги Смит
27 сентября 2024, 16:39

Фото: istockphoto/Wirestock

На 90-м году жизни скончалась известная британская актриса Мэгги Смит, знакомая зрителю по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов «Гарри Поттер». Как сообщили журналисты телеканала Sky News, о кончине звезды проинформировали ее сыновья.
«Мэгги Смит, известная по своим ролям в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон», умерла в возрасте 89 лет», — говорится в сообщении.
Мэгги Смит была трехкратной обладательницей «Золотого глобуса», а также получала премию Гильдии киноактеров США и другие награды.

Знаменитость играла в основном строгих персонажей, имевших характер. Во время съемок в «Гарри Поттере» боролась с онкологией, не прерывая съемочный процесс шестой части франшизы.

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В Коломне пройдёт выставка-игра «Моя бабушка — русалка?»
27 сентября 2024, 14:18

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

28 сентября в Коломне в музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и другие» состоится открытие авторской выставки-игры Нины Бисяриной под названием «Моя бабушка — русалка», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Нина Бисярина — режиссёр и художник-постановщик, победитель международного грантового конкурса «Арткоммуналка 2023–2024» в номинации «Визуальное искусство».

Выставка «Моя бабушка — русалка?» основана на детских воспоминаниях художницы и проходит в формате авторской игры. Кроме того, она станет прологом к анимационному фильму художницы.

Работы Бисяриной отражают её чуткое и тонкое восприятие окружающего мира и личной истории, а также радость от общения с близкими людьми.

Произведения выполнены в медитативном стиле, а старинная мебель и предметы напоминают о детстве, как о маленьком острове.

Открытие выставки запланировано на 18:30. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.

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#минкульттуризма мо
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В Московской области отмечается День туризма
27 сентября 2024, 13:51

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Согласно информации от Министерства культуры и туризма Московской области, муниципалитеты региона разработали обширную программу мероприятий, посвящённых этому празднику.
В Дзержинском запланировано открытие туристической тропы «Защитники», презентация летнего путешествия эколого-краеведческой группы «Классная компания» и турклуба «Вершина», а также экскурсия по фотовыставке «Путешествия и впечатления».

В Домодедово пройдёт туристический поход «Белокаменное Домодедово. По-советски» по экологической тропе Домодедовского регионального отделения Русского географического общества.

В Ликино-Дулёвском краеведческом музее будет организован день открытых дверей, пешеходная экскурсия «Ликино-Дулёво промышленное» и детская анимационная программа с элементами квеста «Маршрут юного путешественника».

Жителей и гостей Павловского Посада приглашают на экскурсии по главным достопримечательностям города и встречу с куратором выставки костюмов допетровской эпохи Натальей Бахромкиной.

Для жителей Зарайска проведут пешеходную экскурсию по исторической части города, а в водонапорной башне пройдут две фотовыставки.

В Кашире организуют экскурсию по городу «По улице Московской», а на набережной Оки посетителей ждут ярмарка, мастер-классы и квесты. Там будут работать туристско-информационный центр «Свидание с Каширой» и турклуб «Горизонт».

Одинцовский городской округ отметит День туризма экскурсиями, посвящёнными истории и наследию края.

В Звенигороде для представителей туристической индустрии пройдёт тренинг по менеджменту в гостиничном бизнесе.

Во Фрязино состоится XII туристско-экологический слёт.

Экскурсии по местным достопримечательностям также пройдут в Дмитрове, Наро-Фоминске, Подольске и Чехове.

Информация о мероприятиях может быть неполной, поэтому рекомендуется уточнять её в социальных сетях и на информационных ресурсах администраций городских округов.

Все события организованы администрациями городских округов Московской области при поддержке Министерства культуры и туризма региона.

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27 сентября в Московской области пройдут тематические экскурсии по паркам

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«Культурная доминанта»: В день туризма в подмосковных парках пройдут экскурсии
27 сентября 2024, 11:29

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, бесплатные групповые экскурсии для юных и взрослых посетителей проведут более чем в 15 парках Подмосковья. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма региона, участникам расскажут об истории парков, муниципалитетов и жизни выдающихся людей, с которым связаны эти места.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» сообщил, что с каждым годом туристический поток в Московской области, в том числе в областные парки.

«Парки за последние годы стали культурной доминантой наших городских округов. Они показывают разнообразие истории, уникальность каждого округа. Их территории связаны с выдающимися личностями, которые внесли вклад в развитие Подмосковья», — сказал собеседник.
Фото: Раменский городской парк

Он уточнил, что сегодня, 27 сентября, более 15 парков проведут бесплатные групповые экскурсии, предназначенные как для взрослых, так и для детей.

Фото: парк усадьбы Фряново

  • В Раменском городском парке пройдет обзорная экскурсия «История усадьбы», где расскажут, кто был первым владельцем села Раменского, почему именно там появилась та самая приусадебная территория, и как развивалось главное предприятие города – раменская бумажно-прядильная и ткацкая мануфактура, которая находится на берегу Борисоглебского озера.
  • Парк «Фабричный пруд» в Реутове приглашает на историческую экскурсию по парковой территории. Там можно увидеть старинные фотографии и карты окрестности, познакомиться с творчеством художников, скульпторов, поэтов, которые воспевали и украшали эту зону отдыха.
  • В парке «Фряново» городского округа Щёлково пройдут две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Посетителям расскажут об уникальной архитектуре комплекса.
  • В Городском парке Павловского Посада состоится экскурсия «Между Царской и Вознесенской» о более чем 100-летней истории парка.
По словам Глеба Осипова, те, кто не смогут по каким-либо причинам посетить экскурсии, имеют возможность посмотреть ее в режиме «онлайн».

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Можете всегда зайти в соцсети «Мособлпарк», там есть большие онлайн-экскурсии, где в видео-формате знакомят с уникальными парковыми территориями. А еще один онлайн-проект рассказывает об истории подмосковных парков и округов», — поделился начальник отдела по связям с общественностью.

Фото: парк «Фабричный пруд»

Он добавил, что в среднем экскурсия будет длиться около часа. А более подробную информацию можно посмотреть на официальных сайтах парков.

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Благоустройство площади перед ДК «Октябрь» в Дубне закончат в этом году
26 сентября 2024, 19:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Благоустройство площади перед Дворцом культуры «Октябрь» в Дубне завершат уже до конца года. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров, который встретился с директором дворца культуры и подрядчиком.
«По контракту работы должны завершиться в следующем году, но площадь перед ДК благоустроим уже в этом. К новогодним праздникам здесь будет красивая и современная локация. В самом здании ДК «Октябрь» продолжается ремонт кровли. Вопросов к подрядчику нет, работы идут качественно и по графику», – сказал Тихомиров.
Благоустройство площади продвигается опережающими темпами. Подрядчик завершил подготовку коммуникаций и приступил к укладке плитки.

Запланированы дополнительные работы по афишному ряду. Сначала планировалось установить новые тумбы, однако позже было решено отреставрировать существующие. Об этом попросили сотрудники Дворца культуры.

Работники ДК следят за ходом благоустройства, так как для них площадь перед зданием – ещё одна сцена. Именно там проходят массовые праздничные гуляния.

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«Удивительный мастер»: В музее Новый Иерусалим пройдет встреча с художником Марко Бравура
26 сентября 2024, 18:39

Фото: музей «Новый Иерусалим»

28 сентября в музее «Новый Иерусалим» проведут творческую встречу и публичное интервью с художником, мозаичистом Марко Бравура. Мероприятие пройдет в рамках просветительской программы выставки «Культурный полюс. Таруса». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В ведомстве уточнили, что произведениями художника украшены разные уголки мира. Они внесены в список адриатического наследия, охраняемого ЮНЕСКО.

Искусствовед, куратор выставки «Культурный полюс. Таруса» Анна Вихрова в беседе с «Радио 1» рассказала про спикера встречи Марко Бравура.

«Он уже более 9 лет живет в Тарусе — в маленьком городочке на границе Московской и Калужской области. В рамках нашей выставки мы делаем несколько просветительским мероприятий, которые буду проходить каждые выходные. 28 будет публичное интервью-беседа с Марко. Марка впервые окажется в музее «Новый Иерусалим», и нам интересно представить его работы, а для публики мы открываем новый формат общения с современными художниками. Обычно публика смотрит на произведения искусства на крупных выставках, ярмарках, но пообщаться вживую приходится крайне редко, а нам показалось, что этот формат может быть интересен самому широкому кругу зрителей», — поделилась собеседница.
Фото: музей «Новый Иерусалим»

Она добавила, что география работ Марко Бравура самая разная, а известность ему принесла большая мозаичная скульптура «Фонтан», которая установлена в Бейруте — в месте, которое более всего пострадало во время военного конфликта.

«Марко — это удивительный мастер, который совершил, можно сказать, кругосветное творческое путешествие. Он ездил в страны Востока, Азии, Европы, впитывал в себя совершенно разные культуры. В своей мозаичной работе он воплотил идею единства всех народов, разных языков. Его произведения украшают и многочисленные музеи и в Москве, и в Италии, и во Франции. А в Казани, возможно, откроется даже музей мозаики, где основное место займут произведения Марко Бравура», — рассказала искусствовед.
Фото: музей «Новый Иерусалим»

Анна Вихрова отметила, что Марко Бравура перебрался из Италии в Подмосковье из-за бизнеса, а именно из-за предпринимателя, который заметил работы его и его дочери, а потом решил устроить череду выставок и открыть мастерскую с материалами.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

По ее словам, благодаря творчеству Марко Бравура, в калужской области появился завод смальты — материал для мозаики, родиной которого является Венеция.

Фото: музей «Новый Иерусалим»

«У Марко много учеников, в том числе молодых художников из Подмосковья, которые приезжают к нему набираться опыта. В Москве было несколько выставок мастера, и хочется верить, что его произведения окажутся в музеях, на улицах и площадях Подмосковья», — заключила куратор выставки «Культурный полюс.Таруса».

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27 сентября в Московской области пройдут тематические экскурсии по паркам
26 сентября 2024, 17:38

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

27 сентября, в честь Всемирного дня туризма, более 15 парков Подмосковья организуют бесплатные групповые экскурсии для посетителей всех возрастов. В Министерстве культуры и туризма региона сообщили, что экскурсии будут посвящены истории парков, их муниципалитетов, а также жизни выдающихся личностей, связанных с этими местами.
Например, в Раменском городском парке пройдет экскурсия под названием «История усадьбы». Участники узнают о первом владельце села Раменское, истории появления усадебной территории и развитии важнейшего предприятия города — Раменской бумажной и ткацкой мануфактуры.

Парк «Фабричный пруд» в Реутове приглашает на историческую прогулку. Посетители смогут увидеть старинные карты и архивные фотографии пруда и его окрестностей и познакомиться с художественным наследием скульпторов, поэтов и художников, которые украсили и воспевали это городское пространство.

В парке усадьбы Фряново городского округа Щелково состоятся две экскурсии: «Фряново — страницы истории» и «Лазаревы — промышленники и меценаты». Гости узнают о первых владельцах имения, значении шелкового производства для усадьбы и уникальной архитектуре комплекса, сохранившейся почти в первозданном виде.

В Городском парке Павловского Посада пройдет историческая экскурсия «Между Царской и Вознесенской». Участникам расскажут о концепции парковой территории, разработанной более ста лет назад, а также ознакомят с фактами о её становлении и развитии.

Чтобы узнать точное время начала экскурсий и подробности, можно обратиться к дирекциям парков или ознакомившись с информацией в их социальных сетях.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

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#подмосковье
#парк
#усадьбы
#история
#экскурсии
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