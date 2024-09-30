Победители творческого конкурса ВКС выступили на концерте в Краснознаменске

Фото: пресс-служба ЦОК ВКС/Ольга Шацкая
Итоги главного творческого конкурса Воздушно-космических сил «И звёзды становятся ближе…» подвели на сцене Дома офицеров в подмосковном Краснознаменске, признанные лучшими исполнители выступили на гала-концерте, сообщает пресс-служба конкурса.
Конкурс проводился в шести номинациях: лучшая авторская песня, лучший вокально-инструментальный коллектив, лучшее исполнение профессиональных авторов, лучший вокальный коллектив, лучшая литературно-музыкальная композиция и лучший хореографический номер.
Лучшим вокально-инструментальным коллективом стал «Взлёт», лучшими вокалистами был признан воронежский ансамбль «Наследие», лучший хореографический номер исполнила группа «Пульс» — все три коллектива представляют воронежскую Военно-воздушную академию. Награду за лучшее исполнение профессиональных авторов получил Михаил Кленов из Сызрани, за лучшую авторскую песню — Анна Кунак из Краснознаменска, за лучшую литературно-музыкальную композицию — команда «Априори» из Ярославля.
Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из разных регионов России.
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Лучшим вокально-инструментальным коллективом стал «Взлёт», лучшими вокалистами был признан воронежский ансамбль «Наследие», лучший хореографический номер исполнила группа «Пульс» — все три коллектива представляют воронежскую Военно-воздушную академию. Награду за лучшее исполнение профессиональных авторов получил Михаил Кленов из Сызрани, за лучшую авторскую песню — Анна Кунак из Краснознаменска, за лучшую литературно-музыкальную композицию — команда «Априори» из Ярославля.
«Обладателем самой главной награды конкурса – Гран-при — стал ансамбль «Наследие» воронежского Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия», — отмечается в сообщении.В гала-концерте также приняли участие звёзды российской эстрады: Александра Воробьёва, Елена ВетерЪ, группа «Море Монро», Слава Благов и другие.
Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек из разных регионов России.
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Лев Каштанов