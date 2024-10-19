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200 художников попросили не убирать из Третьяковки картины авангарда

200 художников выступили против закрытия отдела новейших течений в Третьяковке
19 октября 2024, 22:54
Фото: iStock/ KrimKate

Фото: iStock/ KrimKate

200 художников направили в Третьяковскую галерею письмо с просьбой не закрывать отдел новейших течений.
Историк искусства Андрей Ерофеев сказал, что имена тех, кто подписал петицию и высказался против закрытия отдела новейших течений будут обнародованы.

Ранее в 1930-х годах этот отдел тоже закрывали и часть картин была навсегда потеряна. Подписавшие петицию художники обеспокоены тем, что история повторится и убранные от глаз людей предметы искусства больше никто не увидит.



«Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев «рвать на голове волосы» из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации и отказаться от такого опрометчивого шага», — говорится в письме, отправленном художниками.

Стоит отметить, что информация о закрытии отдела новейших течений появилась в социальных сетях. Сама пресс-служба Третьяковской галереи не делала никаких заявлений касательно закрытия отдела.

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#история
#художники
#музеи
#третьяковская галерея
Шатилова резко отозвалась о ремейках советских фильмов
Шатилова раскритиковала ремейки советских фильмов
18 октября 2024, 19:46

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский диктор Анна Шатилова подвергла критике ремейки советских фильмов.
Она также рекомендовала создателям подобной кинопродукции придумывать что-то своё.

«Надо придумывать что-то свое. Если не можете придумывать, берите классику. Классика никогда вас не подведет, а вот эти ремейки — это расписываться в собственной несостоятельности», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Шатилова.

Ранее сообщалось, что цеха Серпуховского лифтостроительного завода на день стали съёмочной площадкой сериала «Наверх в Будущее» с участием актёра Вениамина Смехова. Съёмки проходили на заготовительном и сборочном участках, в цехах сборки станций управления и автоматизированной линии окраски, в конструкторском бюро и даже в испытательной башне Серпуховского завода.

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#кино
#творчество
#искусство
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В Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем» о коллекциях музеев города
18 октября 2024, 17:33

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В Санкт-Петербурге пройдёт акция «Встреча с хранителем», благодаря которой можно будет узнать о секретах хранения ценных коллекций различных музеев города.
Акция будет проведена проектом «Открытый город».

Отмечается, что во вторник, 22 октября, такая встреча состоится в Государственном музее-заповеднике «Царское Село».

«Наиболее ценную часть собрания составляют работы западноевропейских мастеров XVII–XVIII веков. В мастерской Лилии Швецкой участники увидят модели для воссоздания декоративного убранства интерьеров Екатерининского дворца, парковых скульптур, портретную галерею художников-реставраторов, рабочие инструменты скульптора и фотодокументы», – прокомментировали «Петербургскому дневнику» в «Открытом городе».

А В Кемерове обновили и открыли мурал, посвященный дважды Герою СССР Ивану Черняховскому.

«Гостями события стали учащиеся школ города — активисты РДДМ «Движение первых». После официальной части юные кемеровчане приняли участие в историческом квесте «Невыдуманные герои». Ребята познакомились с фактами из жизни защитников нашей Родины времён ВОВ, а также тех, кто с честью выполнял свой воинский долг в Афганистане и Чечне», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы городской администрации.

Ранее сообщалось, что необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: для гостей подготовлена интерактивная экскурсия.

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#искусство
#история
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В Москве состоялся концерт «Поэты России»
18 октября 2024, 14:36

Фото: iStock/Edhayes89

В московском Клубе писателей Центрального дома литераторов состоялся концерт «Поэты России».
Отмечается, что на мероприятии выступили Марина Кудимова, Дмитрий Воденников, Надежда Кондакова, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Игорь Караулов и другие.

«Объединяет поэтов одно — то, что в самое сложное, самое страшное время для страны они безоговорочно приняли строну своего народа, своей армии», — заявил в беседе с RT писатель, общественный деятель Захар Прилепин.

А в Санкт-Петербурге должен состояться II Всероссийский форум Всемирного русского народного собора «Формирование национальной идеи суверенной России».

«Это общественная организация, в состав которой входят самые широкие круги, представляющие все категории и слои нашего общества. Наша задача – формирование представителями общественности, народом общей национальной соборной идеи. Идеи, которая объединяет большинство граждан нашей страны», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» председатель оргкомитета по проведению форума, научный руководитель Президентской академии в Санкт-Петербурге Владимир Шамахов.

Ранее сообщалось, что в субботу, 19 октября, Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Пять вечеров», основанный на пьесе Александра Володина.

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Команда из Жуковского вошла в дивизион профи Московской юниор-лиги КВН
18 октября 2024, 11:28

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Команда КВН «Футурина» из молодёжного центра «Дружба» в подмосковном Жуковском приняла участие в фестивале в рамках чемпионата «КВН Первых. Москва-2025» и по итогам выступления получила путёвку в сезон Московской юниор-лиги, в дивизион профи, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Фестиваль проводился 16 октября в столичном Дворце творчества детей и молодёжи имени А. П. Гайдара. В мероприятии приняли участие около 40 команд из Москвы, Подмосковья и других регионов России. Команда «Футурина» выступала в блоке короткого формата, а также ф финале фестиваля», — отмечается в сообщении.
Игры четвертьфинала Московской юниор-лиги КВН состоятся уже в конце ноябре. Отмечается, что в дивизионе профи принимают участие, в том числе, весьма опытные команды, играющие уже не первый год.

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#жуковский
#квн
#фестиваль
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«Незабываемые эмоции»: Программа праздника в подмосковных парках ко Дню Отца
17 октября 2024, 18:30

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

20 октября, в воскресенье, более чем в 50 парках Московской области пройдет празднование Дня отца на общеобластном мероприятии «Отцы и дети», об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» Глеб Осипов в беседе с «Радио 1» рассказал, что впервые День отца празднуется в формате общеобластного мероприятия.

«Будут квесты, спортивные соревнования, концерты и все для того, чтобы всей семьей прийти в парк и получить те самые незабываемые эмоции. А еще просто провести время всем вместе», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Также начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк» поделился программой в каждом парке отдельно.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

  • В Зарайске можно будет отправиться на мастер-класс по изготовлению машинок из бумаги, посетить беседу про Ф.М.Достоевского, который в юности как раз жил в Зарайске. Еще будут силовые состязания, показательные выступления по боевым видам спорта и конкурс водительского мастерства электромобиля для детей.
  • В Центральном городском парке городского округа Мытищи гостей ждут на полосу препятствий и фотозону, на настольный футбол и хоккей. Планируется концертная программа, показательные выступления от школы единоборств и мастер-класс для мам.
  • Парк усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск приглашает на квест «Отец молодец, или С папой хоть куда!» и мастер-классы по робототехнике и программированию.
  • В парке «Ривьера» Можайский городского округа для гостей придумали интересный квест на ловкость и смекалку. Также пройдут спортивные состязания для всей семьи и фотопроект.
  • В парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посаде пройдут мастер-классы по приготовлению бургеров и по созданию открыток, также будет интерактивная программа с играми и конкурсами.
  • Городской парк культуры и отдыха в городском округе Чехов подготовил интеллектуальное сражение, анимационную программу, ярмарку мастеров и мастер-класс «Дела гаражные».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По словам Глеба Осипова, День стал общеобластным праздником, благодаря в том числе году Семьи в России.

«Хочется также пригласить слушателей на другие мероприятия во второй половине осени. Это будут мероприятия ко Дню мам «Для милых мам» и к Дню народного единства. Будут большие праздничные программы, флешмобы и различные активности», — завершил беседу начальник отдела по связям с общественностью АНО «Мособлпарк».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Юная звезда из Серпухова сыграла главную роль в фильме с Нонной Гришаевой
17 октября 2024, 18:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Девятилетняя актриса театра и кино Алиса Прохорова из Серпухова сыграла главную роль в фильме «Про мою маму и про меня», где её партнёршей по съемкам стала заслуженная артистка России Нонна Гришаева, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Картина «Про мою маму и про меня», где с Алисой Прохоровой сыграли такие известные актёры, как Нонна Гришаева и Георгий Дронов, завоевала призы многих кинофестивалей. Фильм можно посмотреть в соцсетях Нонны Гришаевой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в этой ленте является уже 25-й актёрской работой Алисы Прохоровой. За её плечами роли в фильмах, сериалах и театральных постановках. Например, скоро Алису можно будет увидеть в сериале с Дмитрием Нагиевым, где юная актриса сыграла его дочь.

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#искусство
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В Химках 19 октября состоится показ спектакля «Пять вечеров»
17 октября 2024, 17:25

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В субботу, 19 октября, Химкинский драматический театр «Наш дом» представит спектакль «Пять вечеров», основанный на пьесе Александра Володина, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Пьеса в интерпретации режиссера Сергея Постного лишена романтизации и показывает послевоенный Ленинград без прикрас, со всеми его трудностями.

Два человека встречаются спустя семнадцать лет разлуки и пережитых военных трагедий и осознаютчто их прежняя любовь всё ещё жива. Их снова влечёт друг к другу, и они обретают счастье, которое пронизывает весь спектакль.

Режиссером-постановщиком является Сергей Постный, художником-постановщиком — Ирина Уколова, а хореографом выступает Артур Ощепков.

В спектакле принимают участие актеры: Андрей Крыченков, Елена Криволуцкая, Наталья Кравцова (Каграманян), Алёна Карпова, Евгений Кравченко и другие.

Спектакль начнется в 19:00. Билеты можно купить на официальном сайте театра.

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В Подмосковье стартует конкурс на стипендию губернатора в сфере искусства
17 октября 2024, 16:36

Фото: iStock/Chinnapong

Приём заявок на очередной ежегодный конкурс на присуждение стипендий губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам откроется в понедельник, 21 октября, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Стипендии присуждаются на один год по результатам проведения конкурса в номинациях «молодой талантливый автор Московской области» и «выдающийся деятель культуры и искусства», — говорится в сообщении.
Соискатели на стипендию для реализации проектов в области культуры и искусства выдвигаются по ходатайству муниципальных органов самоуправления, общественных палат, а также творческих организаций и союзов. Заявка должна содержать описание авторского замысла. Приём заявок завершится 8 ноября.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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На выставке в усадьбе Знаменское-Губайлово проведут интерактивную экскурсию
16 октября 2024, 18:00

Фото: iStock/littleny

Необычное мероприятие подготовили в красногорской усадьбе Знаменское-Губайлово к закрытию выставки «Серебряный век Сергея Александровича Полякова»: гостей ждёт интерактивная экскурсия, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На выставке представлены подлинные предметы и реконструкции костюмов XIX–XX веков. Участники интерактивной экскурсии, которую проведёт доцент кафедры драматургии кино, кандидат исторических наук Светлана Малафеева, смогут не только посмотреть на экспонаты, но и прикоснуться к ним, а также сфотографироваться в аксессуарах в стиле модерн», — говорится в сообщении.
Экскурсия состоится 3 ноября в главном доме усадьбы Знаменское-Губайлово. Возрастное ограничение — 6 . Вход по билетам.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

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#красногорск
#культура
#выставка
#экскурсия
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