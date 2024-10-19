200 художников попросили не убирать из Третьяковки картины авангарда

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200 художников направили в Третьяковскую галерею письмо с просьбой не закрывать отдел новейших течений.
Историк искусства Андрей Ерофеев сказал, что имена тех, кто подписал петицию и высказался против закрытия отдела новейших течений будут обнародованы.
Ранее в 1930-х годах этот отдел тоже закрывали и часть картин была навсегда потеряна. Подписавшие петицию художники обеспокоены тем, что история повторится и убранные от глаз людей предметы искусства больше никто не увидит.
Стоит отметить, что информация о закрытии отдела новейших течений появилась в социальных сетях. Сама пресс-служба Третьяковской галереи не делала никаких заявлений касательно закрытия отдела.
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Ранее в 1930-х годах этот отдел тоже закрывали и часть картин была навсегда потеряна. Подписавшие петицию художники обеспокоены тем, что история повторится и убранные от глаз людей предметы искусства больше никто не увидит.
«Чтобы в очередной раз не обрекать будущее поколение третьяковцев «рвать на голове волосы» из-за деяний своих предшественников, стоило бы дирекции Государственной Третьяковской галереи и музейному управлению Министерства культуры РФ еще раз взвесить последствия этой ликвидации и отказаться от такого опрометчивого шага», — говорится в письме, отправленном художниками.
Стоит отметить, что информация о закрытии отдела новейших течений появилась в социальных сетях. Сама пресс-служба Третьяковской галереи не делала никаких заявлений касательно закрытия отдела.
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Ольга Енгалычева